Mắc kẹt trong phòng, cụ bà 89 tuổi “đu tường” từ tầng 27 gây bão mạng

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) khi một cụ bà 89 tuổi liều mình trèo từ tầng 27 xuống tầng 21 dọc theo mặt ngoài của tòa chung cư vì phòng ngủ bị khoá.

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 1/4 khi một nhân viên vệ sinh cùng bảo vệ tòa nhà bất ngờ nghe thấy những âm thanh yếu ớt phát ra từ phía trên. Khi ngẩng đầu lên, họ bàng hoàng phát hiện một bà cụ đang bám chặt vào các thanh chắn bảo vệ dàn điều hòa, lơ lửng giữa không trung ở khu vực tầng 26.

Mọi người ngay lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng, đồng thời liên tục hô lớn yêu cầu cụ đứng yên chờ giải cứu. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng cứu hộ đang trên đường tới, cụ bà vẫn tiếp tục trèo xuống dưới.

Bà cụ bám vào các thanh chắn bảo vệ dàn điều hoà ở khu vực tầng 26. Ảnh: Sina

Sau một quãng đường nguy hiểm, cụ dừng lại ở tầng 21, cách mặt đất khoảng 50m trong tình trạng kiệt sức.

Lực lượng cứu hộ sau đó phải triển khai phương án giải cứu từ bên trong tòa nhà do không thể tiếp cận từ bên ngoài. Họ nhanh chóng buộc dây an toàn cho cụ, đồng thời cắt một phần thanh chắn để tạo chỗ ngồi tạm trên bệ điều hòa, giúp cụ nghỉ ngơi. Áo khoác và nước uống cũng được đưa tới để ổn định sức khỏe cho cụ bà.

Theo thông tin xác minh, cụ bà sống một mình tại tầng 27. Trước đó, cụ vô tình bị khóa trong phòng ngủ và để điện thoại ở phòng khách nên không thể gọi trợ giúp. Trong tình thế cấp bách, cụ đã tự mình leo ra ngoài và dự định sẽ trèo xuống tận tầng 1.

Sau khoảng 20 phút nghỉ ngơi, lực lượng cứu hỏa đã dùng cáng tạo thành một “cây cầu” nối từ bệ điều hòa sang cửa sổ căn hộ tầng 21 rồi cẩn thận đưa cụ vào bên trong an toàn. May mắn, cụ bà không bị thương, chỉ bị mệt và hoảng sợ sau sự cố.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu bà cụ. Ảnh: Sina

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước thể lực và ý chí của cụ, gọi cụ là “bà siêu nhân”, thậm chí ví von là “phiên bản bà của” Alex Honnold, một vận động viên leo núi tự do nổi tiếng từng chinh phục các tòa nhà chọc trời mà không cần dây bảo hộ.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng nếu không được phát hiện kịp thời, rất có thể cụ đã tự mình leo xuống đến mặt đất. Bên cạnh đó, không ít người còn nhận xét sự việc cũng phần nào cho thấy chất lượng xây dựng của tòa nhà khi các thanh chắn vẫn đủ chắc chắn để chịu được sức nặng trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Dù may mắn kết thúc an toàn, sự việc vẫn khiến nhiều người không khỏi lo ngại về thực trạng người cao tuổi sống một mình trong các khu chung cư cao tầng. Khi không có người thân bên cạnh và thiếu phương tiện liên lạc kịp thời, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể đẩy họ vào tình huống nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo, gia đình cần quan tâm hơn đến người lớn tuổi, trang bị thiết bị liên lạc và xây dựng phương án hỗ trợ khẩn cấp để tránh những rủi ro đáng tiếc.