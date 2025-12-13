Sáng sớm, Dương (1994, Hà Nội) thức dậy chuẩn bị đi làm như mọi ngày. Sống một mình, mọi sinh hoạt đều gọn gàng, nhanh chóng. Nhưng chỉ vài phút sau khi bước vào nhà tắm, chiếc cửa cũ bất ngờ kẹt cứng. Chốt khóa bên trong hỏng hoàn toàn, mọi cách xoay, gõ, kéo đều vô ích. Căn phòng nhỏ kín mít, không có người hỗ trợ bên ngoài.

Tình huống mắc kẹt tưởng chừng hài hước nhưng thực ra khá nguy hiểm.

Dương mất gần một giờ đồng hồ loay hoay tìm đường thoát. Khi bất lực, cô buộc phải đập ô kính trên cửa để tạo khe hở, nhưng vẫn không đủ để chui ra. Điện thoại lại để bên ngoài, hoàn toàn không thể với tới. Giữa lúc bối rối nhất, Dương đành thử vận may với tính năng trợ lý ảo trên điện thoại.

Cô đứng sát khe kính, hét lớn gọi Bixby. Sau vài lần nhận lệnh, trợ lý ảo kích hoạt và thực hiện cuộc gọi đến người thân trong danh bạ. Chị gái của Dương nghe máy, lập tức nhờ bố đến hỗ trợ để giải cứu cô khỏi tình huống tưởng như không lối thoát. Sau đó cô đã chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều bạn bè hỏi thăm vì tình huống này thực chất khá nguy hiểm, nếu không thể gọi được người, Dương có thể bị khóa trái trong nhà vệ sinh cho đến khi có người nhà, bạn bè nhận ra sự bất thường vì biến mất. Thời gian này có thể kéo dài vài ngày cho đến cả tuần.

Câu chuyện nghe tưởng chừng rất kì cục nhưng lại là tình huống thực tế không hiếm người gặp phải. Trước đó cũng đã từng có một Facebooker chia sẻ về tình huống tương tự như Dương may mắn hơn là tự phá được cửa để thoát ra ngoài. Năm 2022, báo chí cũng từng đăng tải câu chuyện về người phụ nữ 54 tuổi ở Bangkok, Thái Lan vô tình bị nhốt suốt ba ngày trong nhà tắm do tay nắm cửa bị hỏng. Cô kiệt sức nhưng may mắn được cứu sống nhờ chị gái lâu ngày không nghe tin về em đã gọi điện báo cảnh sát.

Tương tự là trường hợp người tên Yang, 31 tuổi, sống một mình trong căn hộ hai tầng tại chung cư Nottinghill Suites, dọc theo đường Toh Tuck, gần khu vực Thượng Bukit Timah ở Singapore. Cô cũng bị nhốt trong nhà vệ sinh 4 ngày, tìm đủ mọi cách nhưng không thể thoát ra ngoài. Sau đó bố mẹ do mất liên lạc với cô dài ngày đã nhờ người anh họ đến nhà kiểm tra. Người này đã tới căn hộ để tìm cô, nhưng không có thông tin gì. Sau đó anh đã phải liên hệ với cảnh sát để được giúp đỡ.

Tình huống kẹt trong nhà tắm dễ xảy ra với những người ở một mình.

Giá trị của trợ lý ảo: Khi “đồ chơi” trở thành tính năng an toàn

Sống một mình đồng nghĩa với việc mọi rủi ro trong sinh hoạt đều trở nên nghiêm trọng hơn: cửa kẹt, té ngã trong nhà tắm, ngạt hơi khi sử dụng bình nóng lạnh, say nắng trong phòng kín, tụt huyết áp đột ngột… Nếu không có người nhà, bạn bè thường xuyên quan tâm, nói chuyện mỗi ngày cơ hội gọi cứu viện gần như bằng 0.

Chính vì vậy, trong những tình huống này, điện thoại và những công cụ có thể kích hoạt bằng giọng nói vốn thường bị xem nhẹ trở thành “phao cứu sinh” đúng nghĩa trong nhiều tình huống. Các trợ lý ảo như Bixby (Samsung), Siri (Apple), Google Assistant (Android), Amazon Alexa, Microsoft Copilot Voice… đều có khả năng nhận lệnh mà không cần chạm vào điện thoại.

Bạn có thể thử các tình huống sau trên trợ lý ảo như: Gọi điện cho người thân hoặc số khẩn cấp; Gửi tin nhắn định vị hoặc lời nhắn bằng giọng nói; Bật loa ngoài, kích hoạt báo động, bật đèn thông minh trong nhà; Mở khóa một số thiết bị smart home hoặc bật camera trong phòng khác; Hỗ trợ tra cứu thông tin nhanh trong tình huống khẩn cấp.

Những tính năng này tồn tại không phải để cho vui, mà để giúp người dùng trong những trường hợp bị kẹt, không chạm được vào thiết bị hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm.

Vì sao nhiều người tắt trợ lý ảo mà không biết rằng mình đang tự bỏ đi một công cụ an toàn?

Rất nhiều người tắt Bixby, Siri hay Google Assistant để tiết kiệm pin hoặc vì cho rằng nó phiền. Tuy nhiên, thực tế tính năng nhận diện giọng nói từ xa chỉ tiêu thụ năng lượng rất thấp. Người dùng chỉ mất vài phút cài đặt, nhưng có thể nhận lại lợi ích trong các tình huống nguy cấp. Đây là lớp an toàn bổ sung giống như phanh ABS hay túi khí bạn không dùng nó mỗi ngày, nhưng đến lúc cần thì nó bảo vệ bạn.

Để khai thác tối đa trợ lý ảo bạn nên lưu ý bật chế độ gọi bằng giọng nói mà không cần mở khóa điện thoại; Thêm số người thân quan trọng vào danh sách “gọi nhanh” hoặc “khẩn cấp”; Tập thử các câu lệnh cơ bản: “Gọi cho bố/mẹ”, “Gọi 113/115”, “Gửi tin nhắn”, “Bật đèn phòng khách”… Kết nối với thiết bị smart home nếu có, đặc biệt là đèn và camera. Ngoài ra vì ở một mình, bạn nên đặt điện thoại ở vị trí có thể nghe thấy giọng nói, không để quá xa khi ở một mình.

Việc thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhờ trợ lý ảo là minh chứng rõ ràng cho thấy công nghệ có thể trở thành điểm tựa trong những khoảnh khắc bất ngờ. Nhưng đó chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải giải pháp bảo vệ toàn diện. Với những người sống một mình, việc chủ động tạo ra các lớp an toàn vẫn quan trọng hơn nhiều: kiểm tra khóa cửa, hạn chế sử dụng thiết bị có rủi ro khi ở trong không gian kín, đặt điện thoại ở vị trí dễ tiếp cận và đặc biệt là giữ liên lạc thường xuyên với gia đình, bạn bè. Khi có sự cố, thời gian phát hiện càng sớm thì khả năng ứng cứu càng cao. Công nghệ có thể giúp bạn gọi được ai đó, nhưng chính sự chuẩn bị và những kết nối xung quanh mới là yếu tố quyết định để đảm bảo an toàn cho bản thân.