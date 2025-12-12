Tin buồn cho mọi người dùng Android: Sẽ không còn điện thoại giá rẻ, "pin 8.000mAh, chip 8 Elite" nữa đâu

Bất chấp áp lực lạm phát và thuế quan, hầu hết các mẫu điện thoại Android ra mắt thị trường năm nay vẫn may mắn giữ được mức giá ổn định.

Tuy nhiên, việc giữ giá đi ngang nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đòi hỏi các hãng công nghệ phải tính toán kỹ lưỡng và điều chỉnh chiến lược để "gồng gánh" chi phí linh kiện ngày càng leo thang. Đáng tiếc, sự ân hạn này gần như chắc chắn sẽ chấm dứt vào năm 2026.

Đây sẽ là tin buồn cho người dùng điện thoại Android khi giá máy sẽ tăng cao trong năm sau.

Chỉ tại cơn sốt AI

Cơn sốt AI toàn cầu đã và đang gây sức ép khổng lồ lên nguồn cung các linh kiện dùng chung, đặc biệt là bộ nhớ và chip lưu trữ. Những cái tên như Google, Meta, Amazon, Nvidia hay OpenAI đang tiêu thụ lượng bộ nhớ khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu của họ.

Khi các đơn vị vận hành quy mô lớn nói trên đặt mua hàng chục triệu chip mỗi lần, mảng công nghệ tiêu dùng và smartphone – vốn có biên lợi nhuận thấp hơn – lập tức bị đẩy xuống vị trí ưu tiên thứ hai.

Các nhà cung cấp DRAM và NAND hàng đầu thế giới như Samsung, SK Hynix và Micron đang dồn toàn lực vào thị trường doanh nghiệp với biên lợi nhuận béo bở từ máy chủ AI. Hệ quả tất yếu là nguồn cung cho thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại bị thu hẹp, kéo theo giá thành tăng vọt trên diện rộng.

Tác động dây chuyền này ảnh hưởng đến hầu hết mọi thiết bị, từ PC, smartphone, máy tính bảng cho đến cả TV. Không chỉ là vài USD chênh lệch nhỏ, giá DRAM đã tăng phi mã từ 70% đến 80%. Thậm chí, báo cáo từ Chosun Biz còn ghi nhận mức tăng khủng khiếp lên tới 170% trong một số trường hợp.

Thông thường, DRAM và chip lưu trữ chiếm khoảng 10% đến 15% tổng chi phí linh kiện của một chiếc điện thoại. Nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng khi giá các thành phần này tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba chỉ trong vài tháng, biên lợi nhuận của nhà sản xuất sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Lúc này, các hãng chỉ còn hai lựa chọn: cắt giảm chi phí ở các linh kiện khác hoặc tăng giá bán.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc cắt giảm chất lượng pin, màn hình hay tốc độ sạc không còn là giải pháp khả thi, hoặc chỉ có thể thực hiện ở mức độ hạn chế. Đây chính là cách mà nhiều hãng smartphone đã áp dụng trong năm nay để kìm giá. Tuy nhiên, đà tăng giá của DRAM và NAND hiện nay đã quá dốc, khiến việc tăng giá bán sản phẩm trở thành điều khó tránh khỏi.

Tính năng AI đòi hỏi dung lượng RAM lớn hơn

Khi bộ nhớ ngày càng đắt đỏ và khan hiếm, vai trò của chúng trên các dòng smartphone cao cấp lại càng trở nên quan trọng.

Cách đây vài năm, 12GB RAM có thể là con số dư dả, nhưng hiện tại đã không còn đủ. Các mô hình AI tích hợp trên thiết bị như Gemini Nano đòi hỏi lượng RAM lớn và bộ nhớ tốc độ cao để vận hành mượt mà ngay trên máy. Khối lượng tác vụ AI càng lớn, điện thoại càng cần nhiều không gian bộ nhớ đệm để xử lý các mô hình phức tạp hơn.

Thêm vào đó, với cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên tới 7 năm trên các dòng Android đầu bảng, các nhà sản xuất thiết bị gốc buộc phải trang bị cấu hình đủ mạnh để không bị lỗi thời. Một chiếc điện thoại chỉ có lượng RAM "vừa đủ" ở thời điểm hiện tại sẽ nhanh chóng hụt hơi khi chạy các tác vụ AI trong vài năm tới.

Không chỉ bộ nhớ, ngay cả bộ vi xử lý ứng dụng – trái tim của smartphone – cũng đang đắt đỏ hơn.

Các báo cáo gần đây cho thấy Qualcomm đã tăng giá chipset cao cấp thế hệ mới – Snapdragon 8 Elite Gen 5 (dự kiến trang bị trên các flagship Android năm 2026) – thêm 20%. Mức tăng này cộng dồn vào giá vốn đã cao của dòng Snapdragon 8 Elite hiện hành. Điều này đồng nghĩa một số hãng sẽ phải chi tới 190 USD chỉ để sở hữu con chip Snapdragon mới nhất từ Qualcomm.

Hiệu ứng domino lan rộng toàn ngành

Cơn bão giá không chỉ càn quét ngành công nghiệp smartphone. Thị trường PC tiêu dùng thậm chí còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Các hãng máy tính lớn như Dell và Lenovo được cho là đang rục rịch tăng giá PC thêm 15% đến 20% do chi phí linh kiện leo thang. Và đây có thể chỉ là khởi đầu cho chuỗi tăng giá trong những tháng tới.

Giá bán lẻ RAM cũng biến động mạnh. Khảo sát nhanh trên Amazon cho thấy bộ kit RAM DDR4 2x8GB hiện có giá 105 USD, tăng hơn 50% chỉ trong thời gian ngắn. Đó là chưa kể giá của chuẩn DDR5 mới hơn còn tăng nhanh hơn nhiều. Ngay cả các thiết bị giá rẻ như Raspberry Pi cũng đã tăng từ 5 đến 25 USD. Máy chơi game console, TV và các thiết bị điện tử khác dự kiến cũng sẽ nối gót vào năm sau.

Người dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn, theo cách này hay cách khác

Ngay cả khi Samsung và các ông lớn Android cố gắng giữ nguyên giá niêm yết cho các dòng flagship, họ chắc chắn sẽ tìm cách bù đắp chi phí ở các khía cạnh khác.

Các chương trình "thu cũ đổi mới", trợ giá hay quà tặng khi ra mắt có thể sẽ bị cắt giảm, kém hấp dẫn hơn trước.

Đối với phân khúc tầm trung – nơi có biên lợi nhuận cực mỏng – việc tăng giá bán là kịch bản dễ xảy ra nhất. Nếu không tăng giá, các bản nâng cấp hàng năm sẽ trở nên mờ nhạt hoặc gần như không đáng kể.

Nhiều tin đồn cho thấy Samsung Galaxy S26 có thể sẽ tái sử dụng cụm camera của S25 để tiết kiệm chi phí, trong khi Google Pixel 10a nhiều khả năng chỉ là phiên bản "bình mới rượu cũ" của Pixel 9a.