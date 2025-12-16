Mắc kẹt hơn 10 phút trong máy giặt đang quay, chú mèo sống sót kỳ diệu, chỉ bị chiếc mũi đỏ

Một chú mèo cưng tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thót tim khi sống sót kỳ diệu sau khi bị mắc kẹt trong lồng máy giặt đang hoạt động suốt nhiều phút. Điều đáng kinh ngạc là sau sự cố, chú mèo chỉ bị đỏ mũi và xây xát nhẹ ở bàn chân.

Sự việc được biết đến rộng rãi sau khi chủ nhân của chú mèo đăng tải một đoạn video vào ngày 5/12 trên mạng xã hội, thông qua tài khoản @jiemodaxiaojie. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 217.000 lượt thích cùng khoảng 20.000 bình luận, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt.

Theo chia sẻ của người chủ đến từ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, bà đã vô cùng sốc khi phát hiện con mèo của mình – có biệt danh là Jintiao bị mắc kẹt trong lồng máy giặt khi đang lấy quần áo ra. Trước đó, cô không hề hay biết rằng chú mèo tò mò đã chui vào bên trong máy.

Jintiao được cho là đã ở trong lồng quay ly tâm suốt hơn 10 phút, trong khi máy giặt đang vận hành. Trong đoạn video được đăng tải, chú mèo ướt sũng, run rẩy và loạng choạng bước ra khỏi máy, tiến về phía chủ nhân với chiếc mũi đỏ ửng – hình ảnh khiến nhiều người xem không khỏi xót xa.

Người phụ nữ cho biết, trong khoảnh khắc đó, bà quá hoảng sợ và không dám chạm vào chú mèo vì lo ngại có thể gây thêm tổn thương nếu Jintiao bị chấn thương nội tạng.

Hai ngày sau sự cố, cô bắt đầu đăng tải các đoạn video mới, cho thấy Jintiao đã dần hồi phục. Trong những hình ảnh này, chú mèo trông khỏe mạnh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Theo lời chủ nhân, Jintiao chỉ bị thương nhẹ ở bàn chân và đã hồi phục sau khi được lau khô, sưởi ấm và chăm sóc tại nhà.

Người phụ nữ cũng cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong việc kiểm tra lồng giặt trước khi sử dụng máy trong tương lai. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Chủ nhân của Jintiao đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Một số người cáo buộc bà bất cẩn, thậm chí cho rằng hành vi của bà có dấu hiệu ngược đãi động vật.

“Khi phát hiện con mèo bị mắc kẹt trong máy giặt suốt vài phút, cô ta không lập tức kiểm tra hay đưa nó đến bệnh viện thú y mà lại quay video, nói rằng quá sợ để chạm vào nó. Cô ta không bao giờ nên được phép nuôi mèo,” một bình luận gay gắt viết.

Tuy vậy, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng việc không vội vàng chạm vào con vật trong tình huống chưa rõ mức độ chấn thương nội tạng có thể là lựa chọn thận trọng. “Chạm vào con mèo khi chưa biết nó có bị tổn thương bên trong hay không có thể gây nguy hiểm hơn,” một người dùng mạng nhận xét.

Nhiều cư dân mạng khác khuyên người phụ nữ nên đưa Jintiao đến bệnh viện thú y để kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, bà không phản hồi các lời khuyên này và cũng không tiết lộ liệu chú mèo có được thăm khám chuyên môn hay không.

Một người theo dõi trực tuyến cảnh báo: “Các gia đình nuôi thú cưng cần luôn kiểm tra kỹ lồng máy giặt trước khi vận hành, vì mèo rất thích chui vào những không gian kín.”

Thực tế, đây không phải là trường hợp hiếm gặp tại Trung Quốc. Vào tháng 8 vừa qua, một phụ nữ khác ở Giang Tô từng chia sẻ câu chuyện chú mèo con của cô bị mắc kẹt trong máy giặt suốt 15 phút. Sau đó, cô đã theo dõi sát sao tình trạng của mèo cả ngày để đảm bảo nó hồi phục hoàn toàn.

Nghiêm trọng hơn, một trường hợp tại tỉnh Sơn Đông cho biết con mèo của họ phải nhập viện sau khi gặp tai nạn tương tự và bị tổn thương gan cùng tim.

Dưới phần bình luận, nhiều người nuôi thú cưng đã chia sẻ kinh nghiệm để tránh những sự cố đáng tiếc. “Luôn đóng cửa máy giặt ngay sau khi sử dụng,” một người nhắc nhở. Một người khác cho biết: “Tôi luôn gọi tên mèo trước khi bật máy giặt và chỉ khởi động khi chắc chắn nó đang ở bên ngoài.”

Câu chuyện của Jintiao không chỉ khiến cộng đồng mạng thở phào vì kết cục may mắn, mà còn trở thành lời cảnh tỉnh rõ ràng cho những người nuôi thú cưng: chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Theo SCMP