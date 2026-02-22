Mặc kệ ngày mai đi làm, hội nàng thơ vẫn chen chúc tại điểm check-in “lột xác” ngoạn mục nhất TP.HCM

Tết đến xuân về luôn là khoảng thời gian giới trẻ Sài Gòn nô nức lên đồ đi du xuân, săn lùng những góc chụp ảnh thần thánh tại đường hoa Nguyễn Huệ hay phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Thế nhưng năm nay, bản đồ sống ảo của giới trẻ vừa kết nạp thêm một địa điểm mới toanh cực kỳ đặc biệt.

Vừa chính thức mở cửa đón khách ngay thềm năm mới Bính Ngọ, Công viên số 1 Lý Thái Tổ lập tức gây bão mạng xã hội. Không chỉ sở hữu không gian rộng lớn và kiến trúc độc lạ, đây còn là công trình mang ý nghĩa tưởng niệm sâu sắc, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng mang trong mình những cung bậc cảm xúc khó tả.

Công viên Lý Thái Tổ với tượng đài hình giọt nước đầy ý nghĩa

Điểm nhấn khiến dân tình choáng ngợp nhất khi bước vào công viên chính là biểu trưng hình giọt nước khổng lồ đặt ngay giữa quảng trường trung tâm. Được chế tác tinh xảo từ chất liệu inox gương sáng bóng, công trình cao tới 6 mét này vươn lên nổi bật giữa hồ nước trong vắt, phản chiếu trọn vẹn hình ảnh bầu trời và dòng người xung quanh.

Mô hình giọt nước này không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật bắt mắt mà còn mang thông điệp tri ân, tưởng niệm những nạn nhân đã ra đi trong đại dịch Covid. Khoảnh khắc giọt nước chạm xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng lan tỏa chính là biểu tượng của sự chia sẻ, của tình người ấm áp và niềm hy vọng về một sự hồi sinh mạnh mẽ. Bên trong giọt nước còn ẩn chứa hình ảnh một trái tim đong đầy yêu thương, nhắc nhở mỗi chúng ta về ký ức chung của cộng đồng.

Đặc biệt trong dịp Tết này, không gian công viên càng trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết nhờ hệ thống nhạc nước hoành tráng kết hợp cùng rừng ánh sáng nghệ thuật. Khi màn đêm buông xuống, 360 ngọn nến nước bao quanh 9 bậc cấp của tượng đài đồng loạt thắp sáng, hòa quyện cùng những cột nước phun cao theo điệu nhạc tạo nên một cảnh tượng mãn nhãn. Sự đầu tư bài bản đã biến khu đất rộng hơn 4 hecta từng rơi vào quên lãng trở thành một không gian công cộng khang trang, sạch đẹp và vô cùng văn minh.

Dịp Tết, nơi này có nhạc nước tạo nên khung cảnh ấn tượng

Không chỉ thu hút bởi sự tĩnh lặng và thiêng liêng, công viên còn là thiên đường cho những tín đồ đam mê nhiếp ảnh nhờ vô số góc check in đẹp. Dọc các lối đi, những thảm hoa cúc vàng rực rỡ được chăm chút tỉ mỉ đang bung nở đón xuân, tạo nên phông nền hoàn hảo cho các bạn trẻ xúng xính áo dài thả dáng.

Đáng chú ý hơn cả là sự hồi sinh kỳ diệu của những căn biệt thự cổ kính từng thuộc sở hữu của gia tộc Chú Hỏa xưa. Trải qua nhiều thập kỷ bị bỏ hoang và xuống cấp, các căn biệt thự còn lại nay đã được khoác lên mình lớp áo mới màu vàng nhạt thanh lịch, kết hợp cùng những vòm cửa uốn lượn mang đậm phong cách kiến trúc Đông Dương. Giờ đây, những công trình nhuốm màu thời gian này không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn trở thành không gian triển lãm nghệ thuật, góc sống ảo cực thơ được giới trẻ săn đón nhiệt tình.

Nhiều bạn trẻ đã đến đây chụp ảnh cùng áo dài dịp Tết

Cứ tầm chiều tà khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, từng dòng người lại nô nức đổ về công viên để tản bộ, hóng mát và tận hưởng bầu không khí du xuân nhộn nhịp. Sự đổi thay ngỡ ngàng của khu đất vàng này khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực ngã sáu Cộng Hòa không khỏi bồi hồi.

Một bài đăng chia sẻ đầy cảm xúc của người dân địa phương vào đúng mùng 1 Tết đã nhận về bão tương tác khi bày tỏ rằng, từ nhỏ đến lớn chạy ngang đây toàn thấy những bức tường cao vút, hoa giấy trắng hồng xen lẫn bãi rác và trạm xe buýt tối om vì thiếu đèn đường. Thế nhưng giờ mở ra thì mọi thứ đã khác hẳn, một không gian rực rỡ, dễ thương và chứa đựng vô vàn cung bậc cảm xúc.

