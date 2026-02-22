Bé trai bị pháo nhà hàng xóm bắn trúng vào đêm giao thừa: Tình trạng sức khoẻ hiện tại

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xôn xao đoạn camera an ninh ghi lại cảnh bé trai bị pháo bắn trúng một bên mắt trong thời khắc giao thừa. Nhiều người theo dõi đoạn clip không khỏi xót xa và lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cậu bé. Được biết cậu bé trong đoạn clip này có tên là Phúc, con trai của anh Hà Mỹ Ngọc (Phú Thọ).

Thời điểm đó là vào tối 16/2 (29 Tết âm lịch), cả gia đình đang chuẩn bị đón thời khắc giao thừa thì bé Phúc bất ngờ bị trúng tia pháo từ phía gia đình hàng xóm bắn sang. Cậu bé hét lên đầy đau đớn, ôm mặt chạy vào nhà kêu người lớn.

Liên quan tới vụ tai nạn không may, anh Ngọc đã có những chia sẻ cụ thể về tình trạng sức khoẻ của con trai mình trên Tri Thức - Znews. Anh Ngọc cho hay bé Phúc được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Bác sĩ chẩn đoán bé bị vỡ tinh thể và tổn thương giác mạc nghiêm trọng.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ thông báo mắt trái của bé Phúc không còn khả năng phục hồi thị lực. Ca phẫu thuật vào ngày 23/2 tới (mùng 7 Tết) chủ yếu nhằm bảo tồn cấu trúc nhãn cầu và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, anh Ngọc cho biết sau sự việc, gia đình hàng xóm đã đến nhà xin lỗi. Đây là tổn thất rất lớn, nhưng gia đình coi đây là tai nạn ngoài ý muốn và không đặt vấn đề trách nhiệm với hàng xóm.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ. Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh), trong lúc đi chúc Tết bất ngờ bị pháo bắn trúng mắt. Hậu quả khiến nhãn cầu bị phá hủy hoàn toàn, tổn thương nghiêm trọng mi mắt trên và dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt và xoang, kèm chấn thương sọ não, vỡ thành xương.

Một bệnh nhân nam 45 tuổi (Hải Phòng) bị chấn thương cả hai mắt khi tự đốt pháo. Trẻ em cũng là nhóm đối tượng chịu hậu quả nặng nề. Một bệnh nhi 10 tuổi (Hà Nội) nhặt pháo còn sót lại ngoài sân, giấu gia đình mang ra đốt và bị pháo bắn thẳng vào mắt, gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Bệnh viện Việt Đức cũng đã tiếp nhận 28 ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ (pháo hoa, pháo tự chế); 5 ca cấp cứu do tai nạn vũ khí, vật liệu tự chế trong dịp Tết.