Mùng 2 Tết đã phải bức xúc: Một gia đình Hà Nội vô tư đốt pháo hoa sáng rực cả ban công chung cư, hàng xóm “toát mồ hôi hột”

Sống ở chung cư ngày nay đã trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu gia đình nơi đô thị, thế nhưng có vẻ như không phải ai cũng kịp mang theo "văn hóa chung cư" khi dọn lên những tầng cao. Mới đây nhất, hình ảnh một gia đình ở Hà Nội vô tư mang pháo sáng ra đốt ngay tại khu vực ban công bé xíu của nhà mình đã khiến cộng đồng mạng được phen tá hỏa.

Không rực rỡ, chẳng thấy vui, người ta chỉ thấy một sự ngán ngẩm tột độ trước hành động bị đánh giá là vô cùng ấu trĩ, phớt lờ hoàn toàn sự an nguy của chính bản thân và cả cộng đồng cư dân đang chung sống trong cùng một tòa nhà.

Vui trọn vẹn hay rước họa vào thân từ sự hồn nhiên đến mức vô tâm?

Cứ mỗi dịp lễ Tết hay nhà có việc vui, tâm lý chung của người Việt mình là thích một chút gì đó rộn rã, rực rỡ để không khí thêm phần xôm tụ. Chắc hẳn gia đình trong đoạn clip đang gây xôn xao mạng xã hội kia cũng nghĩ đơn giản như thế. Chỉ là một đoạn video ngắn ngủi ngủi được lan truyền trên mạng, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến những ai từng hoặc đang sống ở chung cư phải giật mình thon thót.

Trong khung hình, khu vực ban công của căn hộ khá nhỏ hẹp, đặc trưng của những khu chung cư hiện đại, thế nhưng thay vì để phơi phóng hay trồng cây xanh, nơi này lại biến thành "bãi thử pháo" bất đắc dĩ. Những cột pháo sáng được châm lửa cháy rực, tia lửa bắn xối xả lên tận phần trần của ban công, dội ngược xuống rồi văng tung tóe ra xung quanh trong khi khói trắng bắt đầu bốc lên mịt mù. Cảnh tượng ấy nhìn qua thì có vẻ xập xình bắt mắt đấy, nhưng ngẫm lại mới thấy đằng sau những đốm lửa vui mắt kia là cả một mối hiểm họa khôn lường đang rình rập.

Nhiều người xem xong đoạn clip đã không ngần ngại để lại những bình luận chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động của gia đình này là ấu trĩ và thiếu hiểu biết về các nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy cơ bản nhất. Thói quen đốt pháo từ ngày xưa, nếu có, cũng chỉ được thực hiện ở những không gian thật sự rộng lớn, thoáng đãng như ngoài cánh đồng, bãi đất trống, sân đình hay những nơi không có nhà cửa san sát hay vật liệu dễ bắt lửa xung quanh.

Ở ngoài ban công chung cư, chỉ cần một cơn gió tạt ngang, một tàn lửa nhỏ xíu từ cột pháo sáng kia vô tình bay sang ban công nhà hàng xóm, đậu vào mớ quần áo đang phơi dở, tấm bạt che nắng, hay những chiếc thùng xốp trồng rau thì chẳng ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bà hỏa vốn dĩ không có sự khoan nhượng, và trong môi trường chung cư, nơi ngọn lửa và khói độc có thể bùng phát và lan rộng theo các trục không gian hẹp với tốc độ chóng mặt, thì hậu quả của một sự cố cháy nổ là điều cực kỳ thảm khốc.

Đừng để sự ích kỷ cá nhân đánh cược mạng sống của cộng đồng

Thực tế đã có quá nhiều bài học đau xót về cháy nổ chung cư xuất phát từ những nguyên nhân tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhất, từ tàn thuốc lá ném vội, rò rỉ khí gas đến chập cháy điện. Thế nên, việc tự tay mang pháo - một nguồn nhiệt và lửa trực tiếp ra đốt ngay trong không gian sống chật hẹp chẳng khác nào hành động tự ôm bom nổ chậm.

Pháp luật cũng đã có những quy định rất nghiêm ngặt và cấm đoán cụ thể đối với các hành vi sử dụng pháo trái phép, đặc biệt là tại các khu dân cư đông đúc. Hành động này không chỉ vi phạm luật lệ mà còn phơi bày một lỗ hổng lớn trong ý thức sinh hoạt cộng đồng của một bộ phận cư dân. Niềm vui của một gia đình tuyệt đối không thể được đánh đổi bằng sự nơm nớp lo sợ của hàng trăm hàng xóm xung quanh.

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chúng ta không chỉ văn minh trong cách ăn mặc, tiêu dùng mà còn phải văn minh ngay trong cách tận hưởng niềm vui, biết điểm dừng và biết đặt sự an toàn chung lên trên những bốc đồng cá nhân. Mong rằng sự việc hú vía lần này sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá, nhắc nhở mỗi người dân khi bước chân vào cửa thang máy chung cư là đã bước vào một cộng đồng gắn kết sinh tử, nơi một đốm lửa nhỏ thiếu ý thức cũng có thể thiêu rụi cả một khoảng trời bình yên.