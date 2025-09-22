Sáng 22-9, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt nhiều bị cáo liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quận Bình Tân (cũ) vào tháng 4-2023.



Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Lợi (SN 2005) bị tuyên phạt 15 năm tù; Phạm Quốc Chí (SN 2004) và Lê Huỳnh Đức (SN 2002) cùng 12 năm tù; Nguyễn Xuân Trường (SN 2006) 10 năm tù; Lưu Văn Toản (SN 2001) và Mai Thanh Tùng (SN 2002) cùng 8 năm tù về tội "Giết người".

Hai bị cáo khác là Nguyễn Phan Gia Bảo (SN 2001) và Lê Đức Anh (SN 2007) lần lượt lãnh 1 năm tù và 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Các bị cáo tại toà

Cáo trạng thể hiện, khoảng 16 giờ ngày 10-4-2023, Nguyễn Ngọc Lợi nhìn thấy Trần Nhật Tân (SN 2007) ngồi trên xe máy trước tiệm sửa xe ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cũ). Lợi cho rằng Tân có thái độ "nhìn đểu" mình, nên nói với bạn "Tụi nó kênh tao kìa".

Trước đó một tháng, Lợi từng bị Tân đánh vào đầu khi đi ngoài đường, dù không quen biết và không rõ lý do. Vì vậy, khi gặp lại, Lợi nảy sinh ý định trả thù.

Lợi rủ Nguyễn Xuân Trường đi cùng, sau đó gọi điện cho nhóm bạn là Chí, Đức, Toản, Tùng tập hợp tại nhà của Nguyễn Phan Gia Bảo. Tại đây, Lợi mượn dao từ Chí rồi rủ cả nhóm đi tìm Tân "nói chuyện".

Trên đường đi, Lợi nói với Trường: "Tao sẽ đâm tụi nó". Trường hỏi: "Tao mặc đồ đi học có sao không?", Lợi đáp: "Tao biết đâu". Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến tiệm sửa xe nơi Tân đang ngồi. Trường chở Lợi áp sát chỗ Tân, Lợi cầm dao lao tới đâm liên tiếp vào tay và bụng nạn nhân. Trong khi đó, Đức nhặt gạch ném về phía Tân, các bị cáo khác đứng quanh để hỗ trợ.

Bị tấn công bất ngờ, Tân bỏ chạy vào bên trong tiệm sửa xe, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 25-4-2023, nạn nhân tử vong.

Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Ngọc Lợi khai chỉ vì tức giận khi bị nhìn đểu nên đã lôi kéo bạn bè đi trả thù.

Đại diện VKS khẳng định hành vi của các bị cáo là côn đồ, coi thường pháp luật, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên chưa tròn 16 tuổi.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng các bị cáo lại kéo nhau đi gây sự, chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tấn công nạn nhân đến tử vong. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe.