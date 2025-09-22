HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt kẻ dùng súng tự chế bắn anh trai, cầm hung khí tấn công công an

Thanh Ba |

Huỳnh Trần Vũ sử dụng súng tự chế bắn đạn bi sắt vào người anh trai và khi được can ngăn, kẻ này cầm hung khí tấn công công an đang làm nhiệm vụ.

Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Vũ (SN 1995, trú phường Đăk Bla) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, sáng 19/9, Công an phường Đăk Bla tiếp nhận tin báo về việc Vũ sử dụng súng tự chế , bắn đạn bi sắt vào người anh trai mình là H.H.V. (SN 1990, trú phường Đăk Bla).

Bắt kẻ dùng súng tự chế bắn anh trai, cầm hung khí tấn công công an- Ảnh 1.

Huỳnh Trần Vũ - kẻ sử dụng súng tự chế bắn anh trai, cầm hung khí tấn công công an. (Ảnh: Q.A)

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường vận động và yêu cầu dừng hành vi vi phạm thì đối tượng không chấp hành. Vũ có biểu hiện manh động, thách thức lực lượng công an. Đối tượng đã sử dụng nhiều hung khí để chống đối lại lực lượng thi hành công vụ.

Chưa dừng lại, kẻ này còn cầm hung khí đi qua nhiều khu dân cư và đóng cửa cố thủ trong một nhà dân. Lực lượng công an sau đó đã siết chặt vòng vây, sử dụng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên, bình xịt hơi cay khống chế thành công Huỳnh Trần Vũ.

Theo Công an phường Đăk Bla, Vũ là đối tượng từng nghiện ma tuý, có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ và một tiền sự cố ý gây thương tích.

