"Ma trận" vay chồng vay siêu tinh vi của nhóm bị cáo cho vay lãi nặng

Hà Nguyễn |

Khi con nợ không còn đủ khả năng thanh toán khoản vay, nhóm bị cáo này sẽ giới thiệu thêm người khác cùng đường dây để con nợ tiếp tục nhận nợ.

Sáng 23-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thế Linh (SN 1987, quê Ninh Bình), Vũ Hải Việt (SN 1993), Vũ Văn Vinh (SN 1988, cùng quê Hải Phòng), Phạm Thị Mến (SN 1998, vợ Vũ Hải Việt) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2025, Vũ Hải Việt, Nguyễn Thế Linh, Vũ Văn Vinh và Phạm Thị Mến đã cho 7 người vay tiền với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.

Phân công vai trò cụ thể

Việt vừa kinh doanh vật liệu xây dựng vừa kết hợp cùng 3 bị cáo còn lại để thực hiện hành vi phạm tội. Mỗi người trong đường dây này đều được phân công từng vai trò cụ thể.

Các bị cáo cùng góp tiền cho vay, lãi suất vay từ 1% đến 2%/ ngày. Trước khi giao tiền, các bị cáo yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, viết giấy mượn nợ và chụp căn cước công dân.

Ma trận cho vay lãi nặng của nhóm bị cáo tại TPHCM bị phanh phui năm 2026 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Số tiền lãi thu được từ khách vay sẽ được các đối tượng tổng hợp, báo lại và chia nhau hưởng lợi. Đối với những trường hợp người vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, nhóm của Việt sẽ giới thiệu người khác (cũng là thành viên trong nhóm) đứng ra cho vay để đáo hạn lại khoản đã vay từ nhóm của Việt.

Thu lợi bất chính số tiền khủng từ việc cho vay

Cụ thể, Việt cho anh T.V.D vay 23 lần và anh M.T.T vay 4 lần với lãi suất 1%/ ngày, số tiền thu lợi bất chính hơn 904 triệu đồng. Mức lãi suất Linh cho 2 người vay khác cũng là 1%/ ngày, thu lợi gần 127 triệu đồng.

Còn Vinh đã cho 5 người khác vay tổng cộng 24 lần với mức lãi suất từ 1% đến 2%/ ngày, số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 602 triệu đồng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Vũ Hải Việt 1 năm 2 tháng tù, Vũ Văn Vinh 1 năm tù, Nguyễn Thế Linh 9 tháng tù và Phạm Thị Mến 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị cáo bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng và phải hoàn trả lại cho các bị hại số tiền đã thu lợi bất chính.

Khởi tố 4 kẻ giả chữ ký giám đốc, đóng dấu khống để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
