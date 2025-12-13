‘Ma trận’ 29 xe lần đầu ra mắt Việt Nam năm 2025: Xe điện, xe Trung Quốc lấn lướt

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 209 phát sóng ngày 13/12 trên HTV9.





Chương trình Trên Ghế 209 tổng hợp tất cả những mẫu xe lần đầu ra tại Việt Nam trong năm 2025.

Động cơ điện

VinFast Minio Green thuộc phân khúc minicar với kích thước nhỏ hơn cả VF3. Xe sử dụng động cơ có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65Nm, vận tốc tối đa 80km/h. Xe dùng pin dung lượng 18,5kWh, cho tầm hoạt động 210km sau một lần sạc đầy. Công suất sạc tối đa của xe là 12kW. Ảnh: Đại lý

Limo Green là mẫu xe được chú ý hơn cả khi thuộc phân khúc MPV 7 chỗ dành cho nhu cầu đông người. Xe có kích thước dài 4.740 mm và rộng 1.872 mm. Limo Green dùng động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm. Pin LFP dung lượng 60,13kWh cho tầm hoạt động 450km. Ảnh: VinFast

Ngoài ra, hãng giới thiệu thêm 2 mẫu xe khác gồm Herio Green được phát triển từ mẫu VF5 và Nerio Green phát triển từ VFe34 dành cho khách hàng chạy dịch vụ. Ảnh: MXH

Mẫu xe thứ 5 mà VinFast giới thiệu là EC Van. Đây là xe chở hàng đầu tiên của hãng tại Việt Nam, có giá bán 285 triệu đồng. Xe có kích thước dài 3.767mm, rộng 1.680mm, cao 1.790mm và trục cơ sở 2.520mm. Thùng xe có thể tích 2.600 lít, tải trọng 600kg. Ảnh: MXH

Cái tên cuối cùng là Lạc Hồng 900 LX. Đây là mẫu xe được hãng xe Việt định vị ở phân khúc siêu sang. Điểm nhấn của xe là thiết kế sang trọng với lưới tản nhiệt gồm nhiều nan dọc, logo cánh chim Hạc mạ vàng. Nội thất có khoang sau dạng thương gia, ghế ngồi có thể chỉnh điện toàn bộ bằng cụm phím mạ vàng. Xe còn có thêm bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 – mức cao nhất dành cho xe nguyên thủ. Ảnh: VinFast

Dongfeng E70 có một phiên bản, giá 689 triệu đồng, thuộc phân khúc sedan hạng C. Động cơ điện của xe sử dụng pin 47,5kWh cho tầm vận hành 401km. Ảnh: Đại lý

Dongfeng Box có 4 phiên bản, giá từ 499 đến 629 triệu đồng, thuộc phân khúc hatchback cỡ B. Tầm vận hành của xe đạt 330-430km mỗi lần sạc tùy thuộc vào từng phiên bản. Ảnh: Đại lý

BYD Sealion 8 thuộc phân khúc CUV cỡ D, giá bán 1,569 tỷ đồng. Xe trang bị hệ thống dẫn động điện 4 bánh toàn thời gian, công suất 509 mã lực và mô-men xoắn 700Nm. Pin dung lượng 108,8kWh, tầm hoạt động 530km. Ảnh: Đại lý

BYD Atto 2 thuộc phân khúc CUV cỡ B, giá bán 669 triệu đồng. Động cơ điện mạnh 174 mã lực 290Nm. Pin 45,1kWh cho phạm vi di chuyển 1 lần sạc là 385km. Ảnh: Đại lý

Geely EX5 có giá bán 839-899 triệu đồng. Xe lắp mô tơ điện công suất 214 mã lực, mô-men xoắn 320Nm. Pin LFP 60,22kWh cho phạm vi hoạt động 430km mỗi lần sạc đầy. Ảnh: Geely

Audi Q6 e-tron tại Việt Nam có giá 3,199 tỷ đồng. Động cơ Q6 e-tron có công suất lớn nhất (khi Launch Control) là khoảng 322 mã lực, 500Nm. Xe tăng tốc 0-100km/h trong 6,6 giây. Pin xe có dung lượng 94,9kWh, cho tầm vận hành 583 km/sạc với bộ mâm 20 inch như tại thị trường Việt Nam. Thời gian sạc nhanh 10-80% trong 22 phút. Ảnh: Quốc Minh

Ford Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam, giá bán 2,599 tỷ đồng. Xe thuộc phiên bản Premium AWD trang bị 2 mô-tơ điện, công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676Nm. Pin 88kWh cho tầm hoạt động 550km mỗi lần sạc.

Động cơ hybrid

BYD Sealion 6 có giá bán 839-936 triệu đồng. Về vận hành, BYD Sealion 6 sử dụng động cơ hybrid cắm sạc (PHEV). Trong đó, máy xăng 1.5L mạnh 97 mã lực và 122Nm. Động cơ điện đặt ở cầu trước mạnh 194 mã lực và 300Nm. Sự kết hợp này giúp BYD Sealion 6 đạt công suất kết hợp 214 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, có thể tăng tốc 0-100km/h trong 8,5 giây. Theo BYD, xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 18,3kWh, giúp đi được chỉ bằng điện một quãng đường lên tới 100km.

BYD Seal 5 thuộc phân khúc sedan hạng C có giá bán 696 triệu đồng. Điểm nhấn của Seal 5 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, hộp số tự động e-CVT. Xe có thể di chuyển thuần điện lên tới 120km. Tổng quãng đường hỗn hợp với một bình xăng đầy đạt khoảng 1.200km theo công bố của nhà sản xuất. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình công bố ở mức 3,8 lít/100 km (khi pin còn 25% dung lượng).

BYD M9 gồm 2 phiên bản đi kèm giá bán 1,99-2,388 tỷ đồng. Động cơ gồm máy xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện. Xe có hai tùy chọn quãng đường thuần điện theo chuẩn NEDC là 95 km và 170 km. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển của M9 lên đến 1.000km, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp trung bình đạt 5,6 lít/100 km. Ảnh: Đại lý

Dongfeng Huge là mẫu crossover có giá bán 1,029 tỷ đồng, kích thước nằm giữa hạng C và hạng D với 5 chỗ ngồi. Điểm nhấn của xe là động cơ hybrid gồm máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 540Nm. Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây, tốc độ tối đa 170km/h. Ảnh: Dongfeng

Haval Jolion Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 375Nm. Xe gồm 2 phiên bản, giá bán 669-719 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Lynk & Co 08 mẫu xe PHEV đầu tiên của hãng tại Việt Nam, gồm 2 phiên bản, giá bán 1,299-1,389 tỷ đồng. Động cơ xăng 1.5L tăng áp, đi kèm hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 580Nm, hộp số DHT 3 cấp, động cầu trước. Viên pin dung lượng 39,6kWh, cho tầm vận hành thuần điện tối đa khoảng 200km. Ảnh: Hoàng Dũng

Động cơ xăng

Skoda Kushaq là mẫu CUV cỡ B của hãng tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Skoda lắp ráp trong nước tại Quảng Ninh. Về vận hành, xe sử dụng động cơ 1.0L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. Ảnh: Đại lý

Skoda Slavia thuộc phân khúc sedan hạng B, có 3 phiên bản, bao gồm Active giá 468 triệu đồng, Ambition giá 528 triệu đồng, Style giá 568 triệu đồng. Xe trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115PS và mô-men xoắn 178Nm, hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Active sử dụng số sàn 6 cấp, còn 2 phiên bản còn lại sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Mitsubishi Destinator ra mắt Việt Nam có hai phiên bản Premium và Ultimate, với giá niêm yết lần lượt là 780 triệu và 855 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 163 PS, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Xe được cung cấp 5 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Tarmac và Mud; trong đó chế độ Tarmac lần đầu có mặt trên mẫu xe này.

Geely Coolray thuộc phân khúc CUV cỡ B, được phân phối 3 phiên bản gồm Standard giá 538 triệu đồng, bản Premium giá 578 triệu đồng và Flagship giá 628 triệu đồng. Xe dùng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255Nm, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ướt và hệ dẫn động cầu trước. Ảnh: Hoàng Dũng

MG G50 chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2025, 3 phiên bản gồm MT Com giá 559 triệu đồng, AT Del giá 698 triệu đồng và AT Lux giá 749 triệu đồng. Xe sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285Nm, hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn ở mức cơ bản với chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, phân phối lực phanh điện tử EBD, khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến khoảng cách phía sau và camera lùi. Ảnh: MG

Động cơ xăng và hybrid

Dongfeng Mage được phân phối với 3 phiên bản đi kèm mức giá 749-969 triệu đồng. Xe có 2 tùy chọn xăng và hybrid. Động cơ xăng 1.5L turbo cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 305Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép. Loại hybrid 1.5L có công suất 288 mã lực, mô-men xoắn 565Nm. Hệ dẫn động cầu trước.

Jaecoo J7 tại Việt Nam có 3 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng và 1 phiên bản sử dụng động cơ hybrid. Cụ thể, phiên bản thuần xăng sử dụng máy 1.6L tăng áp, sản sinh 183 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Phiên bản PHEV sử dụng máy xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho ra 342 mã lực và 542 Nm. Xe có thể chạy 90km nhờ viên pin dung lượng 18,3kWh. Mức tiêu hao nhiên liệu Jaecoo J7 PHEV là 0,84L/100km. Ảnh: O&J

Geely Monjaro có 3 phiên bản gồm HEV giá 1,099 tỷ, bản Premium giá 1,149 tỷ và bản Flagship giá 1,199 tỷ. Về động cơ, bản thuần xăng sử dụng máy 2.0L tăng áp, công suất 238 mã lực, 350Nm, kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4WD. Bản HEV dùng hệ dẫn động hybrid, động cơ 1.5L tăng áp mạnh 163 mã lực 255Nm, động cơ điện mạnh 136 mã lực 320Nm.

Suzuki Fronx là mẫu CUV cỡ A, gồm 3 phiên bản đi kèm giá niêm yết 520-649 triệu đồng. Bản GL thuần xăng là động cơ 1.5L mạnh 103 mã lực 138Nm, hộp số tự động 4 cấp. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực 135Nm, pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG), hộp số tự động 6 cấp. Ảnh: Đại lý

Volkswagen Golf có tới 6 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thuần xăng và 3 phiên bản hybrid. Động cơ hybrid gồm 3 bản Golf 1.5 eTSI, máy xăng 1.5L và hệ thống mild-hybrid 48V, mạnh 150ps 250Nm, hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. 2 bản Golf GTI dùng động cơ 2.0L TSI tăng áp mạnh 245ps 370Nm,hộp số DSG 7 cấp. Mạnh nhất là bản Golf R Performance 4Motion, sở hữu động cơ 2.0L TSI công suất 320ps.