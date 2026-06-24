Ma nữ đẹp nhất Thái Lan và chồng tài tử rạn nứt sau 9 tháng cưới: Nhà gái tuyên bố không muốn sinh con, còn đột ngột xóa sổ MXH?

Cuộc hôn nhân của "ma nữ" Mai Davika và chồng diễn viên hơn 9 tuổi đang được công chúng Thái Lan chú ý đặc biệt.

Được xem là 1 trong những cặp đôi đẹp và bền vững nhất giới giải trí Thái Lan, chuyện tình của "ma nữ đẹp nhất xứ chùa vàng" Mai Davika và tài tử Ter Chantavit luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tuy nhiên, những chia sẻ mới nhất của nữ diễn viên đang khiến dư luận xôn xao, thậm chí làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ của cặp sao này rạn nứt, bất hòa.

Theo tờ Thairath, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông gần đây, Mai Davika cho biết cô không muốn mang thai, sinh con ở thời điểm hiện tại và trong vòng 1-2 năm tới cũng không có kế hoạch làm mẹ. Theo Mai Davika, cô chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với 1 đứa trẻ và muốn tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh, hoàn thành những tham vọng cá nhân trước khi làm mẹ. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn chia sẻ cô được bác sĩ khuyên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản và trữ đông trứng, song vẫn chưa thực hiện. Mai Davika thừa nhận một trong những lý do khiến cô trì hoãn việc trữ đông trứng là lo ngại ảnh hưởng của hormone lên vóc dáng trong quá trình điều trị.

Mai Davika thẳng thắn cho biết cô không có kế hoạch sinh con cho chồng tài tử trong 1-2 năm tới, thậm chí nữ diễn viên còn chưa làm trữ đông trứng dù đã bước sang tuổi 34. Ảnh: Instagram.

Phát ngôn này của Mai Davika nhanh chóng gây tranh luận trên các diễn đàn giải trí. Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi liệu Ter Chantavit và gia đình nhà chồng có đồng ý với quan điểm của Mai Davika. Ter Chantavit hiện tại đã ngoài 40 tuổi. Không chỉ công chúng mà gia đình của nam diễn viên cũng hy vọng cặp đôi sớm ổn định tổ ấm. Không lâu sau chia sẻ "sinh con không nằm trong kế hoạch của bản thân", Mai Davika đột ngột xóa bỏ tài khoản MXH X (tên cũ: Twitter). Điều này khiến dân tình lo lắng, thắc mắc không biết vợ chồng ma nữ đẹp nhất Thái Lan có xảy ra trục trặc gì không.

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" xóa sổ tài khoản MXH X, không rõ lý do. Ảnh: Thairath.

Tuy nhiên, không để công chúng phải lo lắng và bàn tán, Mai Davika đã lên tiếng phủ nhận việc bất hòa với Ter Chantavit. Cô chia sẻ vợ chồng mình vừa có chuyến du lịch châu Âu cùng cha mẹ 2 bên gia đình. Về chuyện con cái đang gây tranh cãi trong dư luận, Mai Davika cho biết Ter Chantavit cũng có suy nghĩ giống cô, tạm gác kế hoạch sinh con sang 1 bên cho đến khi họ đều sẵn sàng làm cha làm mẹ.

Về chuyện đóng tài khoản X, Mai Davika giải thích cô rời khỏi nền tảng này vì muốn giảm bớt áp lực tinh thần, tránh bị cuốn vào những thông tin tiêu cực và những câu chuyện không liên quan đến cuộc sống của mình. Mai Davika cho biết bản thân cô khá nhạy cảm và có thể sụp đổ trước những lời chỉ trích. Do đó, việc thu hẹp mạng xã hội đang sử dụng được xem như một cách để cô bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.

Mai Davika cho biết cô và chồng đã thống nhất về việc tạm thời chưa sinh con. Ảnh: Instagram.

Mai Davika và Ter Chantavit được cho là nảy sinh tình cảm với nhau sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Chai Mai Jing Ying Tae vào 2017. Họ vướng tin đồn "phim giả tình thật" khi liên tục xuất hiện bên nhau vào khoảng thời gian sau đó, nhưng không lên tiếng xác nhận. Đến tháng 1/2018, Ter Chantavit mới chính thức công khai việc hẹn hò Mai Davika.

Mối quan hệ của cặp sao ban đầu không được khán giả ủng hộ, đặc biệt là fan của đôi bên. Người hâm mộ sao nam cho rằng 1 mỹ nhân Mai Davika vướng nhiều tai tiếng không xứng đáng với đạo diễn, diễn viên, biên kịch quyền lực và tài năng như Ter Chantavi. Trong khi fan Madika lại có ý kiến dù là "ông hoàng phòng vé" nhưng xét về cả nhan sắc và tầm ảnh hưởng, Ter đều không hề xứng đôi với "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều của netizen, Mai Davika và Ter Chantavit vẫn quyết gắn bó, không ngại tay trong tay trong các sự kiện giải trí cũng như cuộc sống đời thường. Dần dần, mối tình của cặp đôi hơn nhau 9 tuổi cũng được công chúng ủng hộ và chúc phúc.

Mai Davika và Ter Chantavit là cặp sao "phim giả tình thật" đình đám Tbiz. Ảnh: Instagram.

Giữa tháng 6/2025, Mai Davika khiến mạng xã hội Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc "nổ tung" khi thông báo đã đính hôn với Ter Chantavit. Sau 7 năm hẹn hò, tài tử đình đám Thái Lan thành công cầu hôn "ma nữ" bằng chiếc nhẫn kim cương cực khủng 15 carat, thậm chí đến mức "chọi trâu còn được". Đồng nghiệp ở Tbiz và người hâm mộ trên khắp châu Á đã gửi lời chúc hạnh phúc viên mãn đến Mai Davika và Tea Chantavit.

Đến đầu tháng 9/2025, Mai Davika và Ter Chantavit đã bí mật tổ chức hôn lễ thế kỷ ở sân vườn thuộc dinh thự của cặp đôi. Sau khi cưới, tài tử Ter Chantavit chấp nhận ở rể, chuyển đến biệt thự riêng có diện tích lên đến 8.000m2, gần 140 tỷ đồng của Mai Davika để sống cùng cha mẹ vợ.

Mai Davika được bạn trai diễn viên cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương siêu "khủng". Ảnh: Instagram.

Cặp đôi bí mật làm đám cưới vào tháng 9/2025. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath