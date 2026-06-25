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'Ma men' lái ô tô lao vào quán nhậu rồi đến trụ sở công an ở Đà Nẵng thách thức

Thanh Ba/VTC News
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Sau khi lái ô tô lao vào quán nhậu, Trí tiếp tục chạy xe đến trước trụ sở công an phường và liên tục bấm còi, thách thức.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phan Minh Trí (SN 1976, trú phường Hải Châu) để điều tra về các hành vi “ Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Minh Trí bị tạm giữ. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 23h ngày 23/6, Phan Minh Trí có biểu hiện say rượu, bia đã đến quán dê H.Đ. trên đường Lê Đại Hành, phường Cẩm Lệ và gây rối, không chịu thanh toán tiền rồi rời đi.

Sau đó, Trí lái ô tô bán tải quay trở lại, lao xe tông thẳng vào quán, làm hư hỏng nhiều tài sản với tổng giá trị tài sản thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 44 triệu đồng. Chưa dừng lại, Trí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Công an phường Cẩm Lệ. Tại đây, đối tượng liên tục bấm còi, nháy đèn, la hét, thách thức. Phát hiện lực lượng công an ghi hình, Trí lập tức bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công an phường Cẩm Lệ báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đề nghị tăng cường lực lượng khẩn trương phối hợp truy bắt. Quá trình truy đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường, với sự tham gia của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an phường Cẩm Lệ và Công an phường Hòa Khánh.

Đến khu vực K46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, mặc dù bị chốt chặn, Trí vẫn liều lĩnh đánh lái lên vỉa hè nhằm tìm đường tẩu thoát. Đối tượng tông hư hỏng xe mô tô của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau đó tiếp tục va chạm với một xe ô tô và trụ mái hiên của nhà dân, gây hại nhiều tài sản.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp sát, khống chế an toàn đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Thanh Khê để làm rõ. Qua kiểm tra, đối tượng âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong máu là 0,087 mg/l.

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