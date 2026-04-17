Lynk & Co 02 cập bến Việt Nam: Giá dự kiến dưới 1 tỷ, phả hơi nóng vào phân khúc SUV 'hot' nhất hiện nay

Vĩnh Phúc |

Sự xuất hiện của Lynk & Co 02 được xem là bước đi đáng chú ý của hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam, khi đưa một mẫu SUV điện vào phân khúc phổ thông, nơi vốn lâu nay do các mẫu xe xăng chi phối.

Sau hơn một tháng được các đại lý nhận cọc, Lynk & Co 02 đã được đưa về Việt Nam. Thời điểm ra mắt dự kiến khoảng tháng 6 năm nay.

Những chiếc Lynk & Co 02 được tư vấn bán hàng giới thiệu là đang có mặt ở Việt Nam. Ảnh: Q.Nguyen

Trao đổi với phóng viên, một nhân viên tư vấn của Lynk & Co tại TP.HCM tiết lộ mẫu 02 sẽ có 2 phiên bản, giá bán chính thức vẫn chưa có. Tuy nhiên, người này hé lộ mức giá dự kiến khoảng hơn 900 triệu đồng.

"Sắp tới sẽ sớm công bố ưu đãi, chắc chắn sẽ hấp dẫn cho khách hàng tiên phong", nhân viên này cho biết.

Xe trang bị sẵn cốp trước. Ảnh: Q.Nguyen

Lynk & Co Việt Nam từng xác nhận mẫu 02 sẽ mở bán trong năm 2026. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên và có kích thước hướng đến nhóm khách hàng đô thị. Ngoài 02, Lynk & Co Việt Nam cũng sẽ giới thiệu mẫu SUV lớn nhất - Lynk & Co 900 - trong năm nay.

Ngoại hình 02 được phát triển theo hướng tối ưu khí động học với phần đầu kín, tay nắm cửa ẩn và đường mái vuốt dốc đặc trưng của phong cách coupe SUV. Xe có kích thước tổng thể 4.460 x 1.845 x 1.573 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.755 mm. Dù chiều dài tương đương Toyota Corolla Cross, nhưng chiều dài cơ sở của mẫu xe này lớn hơn đáng kể (2.755 mm so với 2.640 mm). Xe được phát triển trên nền tảng CMA, dùng chung với Volvo XC40.

Không gian nội thất theo đuổi triết lý tối giản kết hợp công nghệ, với màn hình trung tâm dạng treo lơ lửng kích thước 15,4 inch là điểm nhấn chính. Bên cạnh đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình hiển thị HUD trên kính lái. Hệ thống âm thanh 14 loa góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Nội thất Lynk & Co 02. Ảnh: Q.Nguyen

Ở thị trường Trung Quốc, Lynk & Co 02 được trang bị một động cơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất tối đa 250 kW (tương đương 335 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 373 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,3 giây.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP dung lượng 62 kWh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất sạc DC gần 300 kW. Theo công bố từ nhà sản xuất, thời gian sạc từ 10% lên 80% chỉ khoảng 15 phút, cho phạm vi hoạt động tối đa 530 km mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC.

Sự góp mặt của Lynk & Co 02 được dự báo sẽ khiến phân khúc SUV tại Việt Nam thêm phần sôi động. Trong bối cảnh các mẫu xe xăng Nhật Bản và Hàn Quốc như Mazda CX-5 Hyundai Tucson vẫn chiếm ưu thế về doanh số, việc xuất hiện một lựa chọn thuần điện, thiết kế khác biệt có thể tạo ra áp lực không nhỏ, đồng thời mở rộng thêm hướng tiếp cận mới cho người dùng đang cân nhắc giữa xe xăng truyền thống và xe điện.

