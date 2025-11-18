Lý Nhã Kỳ cởi nhẫn kim cương tiền tỷ ngay tại sự kiện để làm một việc

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã gây ấn tượng khi xuất hiện tại buổi lễ ra mắt MV Vườn hồng của ca sĩ Văn Mai Hương, kết hợp cùng Chi Pu và diva Hà Trần. Được biết, nữ diễn viên là một đàn chị khá thân thiết với Văn Mai Hương.

Lý Nhã Kỳ và Văn Mai Hương

Xuất hiện trong một thiết kế tinh xảo có phần cổ lạ mắt, Lý Nhã Kỳ khoe trọn vóc dáng quyến rũ một cách đầy thanh lịch. Mọi chi tiết trên trang phục, từ chất liệu vải cao cấp đến những đường may đo tỉ mỉ, đều toát lên sự đầu tư kỹ lưỡng. Nữ diễn viên lựa chọn lối trang điểm và kiểu tóc cổ điển, quý phái.

Điều khiến công chúng chú ý nhiều nhất là chiếc nhẫn kim cương có thể tích lớn trên tay Lý Nhã Kỳ, có giá tiền tỷ.

Khi được các fan xin chữ ký và bày tỏ sự ngưỡng mộ, thèm khát trước viên kim cương tiền tỷ, Lý Nhã Kỳ đã có một hành động khá thân thiện. Cô không ngần ngại cởi ngay chiếc nhẫn đắt giá đưa cho các fan và hài hước nói: "Nhả vía".

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về đàn em Văn Mai Hương: "Tôi rất vui khi được chơi cùng Văn Mai Hương, cũng như là một người thích âm nhạc, thích phong cách, thích giọng của Hương.

Văn Mai Hương có tư duy âm nhạc tốt, văn minh, kỹ thuật cũng khá tốt trong dàn ca sĩ trẻ ngày nay. Tính ra thì Văn Mai Hương thuộc lớp ca sĩ được đào tạo khá bải bản về thanh nhạc nên tôi tin tưởng vào chuyên môn của Hương khi xử lý ca khúc và đặc biệt khi hát live.

Và hôm nay cũng rất là bất ngờ khi có một MV mà có 2 người đẹp như vậy trong showbiz, được báo chí công nhận. Không thể nói gì hơn rằng là MV này rất là tuyệt vời, đẹp cả giọng, cả phong cách, cả hình ảnh và cả cặp đôi này nữa".

Khi được MC đặt câu hỏi: "Trong tương lai nếu Văn Mai Hương có làm sản phẩm âm nhạc nào đó và mời chị tham gia thì chị có tham gia không?", Lý Nhã Kỳ đã có màn đối đáp hài hước khiến cả khán phòng bật cười.

Cô quay sang hỏi MC: "Vai mẹ của Văn Mai Hương hả em?". Phản ứng duyên dáng và dí dỏm của cô một lần nữa cho thấy sự thông minh, khéo léo của Lý Nhã Kỳ.