Lý Nhã Kỳ: "Chuyện nhỏ tùy em làm loạn. Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh"

Động thái của Lý Nhã Kỳ khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải một đoạn clip mang màu sắc ngọt ngào về tình yêu trên trang cá nhân. Đáng chú ý, lời nhắn đi kèm khiến nhiều người không khỏi tò mò về chuyện tình cảm hiện tại của nữ diễn viên.

Trong clip, Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Chuyện nhỏ tùy em làm loạn. Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh. Em cứ làm những gì em muốn. Anh tự có cách bảo vệ em". Cách xưng hô "em - anh", cùng nội dung nhấn mạnh sự chở che khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu đây có phải lời nhắn mà cô muốn gửi đến một người đặc biệt.

Clip tình cảm Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên trang cá nhân

Sự tò mò càng tăng khi bên dưới bài đăng, một cư dân mạng hỏi thẳng: "Rồi có mời thiệp ra Hà Nội không nào chị ơi?" Lý Nhã Kỳ cởi mở trả lời: "Có luôn". Một người bạn khác gửi lời chúc: "Em chúc anh chị hạnh phúc", nữ diễn viên cũng đáp lại: "Chị chúc hai em cũng hạnh phúc".

Những phản hồi này lập tức khiến người hâm mộ chú ý. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ chưa trực tiếp xác nhận danh tính người đàn ông được nhắc đến trong đoạn clip, cũng chưa tuyên bố về một đám cưới hay mối quan hệ mới.

Trước đó, chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ vốn nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên từng có mối tình kéo dài nhiều năm nhưng khá kín tiếng về đời tư. Trong những lần chia sẻ với truyền thông, cô cũng nhiều lần cho thấy quan điểm không đặt nặng việc phải kết hôn ở một độ tuổi nhất định.

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ thường xuyên ẩn ý về tình yêu

Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện được Thanh Niên đăng tải hồi tháng 7/2026, Lý Nhã Kỳ nói về một giai đoạn mới trong cuộc đời. Cô xuất hiện với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào và cho biết muốn tận hưởng sự bình yên sau nhiều năm chinh phục các cột mốc.

Về sự nghiệp, Lý Nhã Kỳ hiện dành nhiều sự tập trung cho các kế hoạch công việc dài hạn. Cô chủ động giảm bớt hoạt động giải trí để đầu tư thời gian cho việc thiết kế và phát triển các dự án kinh doanh và bất động sản.