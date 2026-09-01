HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lý Nhã Kỳ: "Chuyện nhỏ tùy em làm loạn. Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh"

PV
|

Động thái của Lý Nhã Kỳ khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải một đoạn clip mang màu sắc ngọt ngào về tình yêu trên trang cá nhân. Đáng chú ý, lời nhắn đi kèm khiến nhiều người không khỏi tò mò về chuyện tình cảm hiện tại của nữ diễn viên.

Trong clip, Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Chuyện nhỏ tùy em làm loạn. Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh. Em cứ làm những gì em muốn. Anh tự có cách bảo vệ em". Cách xưng hô "em - anh", cùng nội dung nhấn mạnh sự chở che khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu đây có phải lời nhắn mà cô muốn gửi đến một người đặc biệt.

Lý Nhã Kỳ: "Chuyện nhỏ tùy em làm loạn. Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh" - Ảnh 1.

Clip tình cảm Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên trang cá nhân

Sự tò mò càng tăng khi bên dưới bài đăng, một cư dân mạng hỏi thẳng: "Rồi có mời thiệp ra Hà Nội không nào chị ơi?" Lý Nhã Kỳ cởi mở trả lời: "Có luôn". Một người bạn khác gửi lời chúc: "Em chúc anh chị hạnh phúc", nữ diễn viên cũng đáp lại: "Chị chúc hai em cũng hạnh phúc".

Những phản hồi này lập tức khiến người hâm mộ chú ý. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ chưa trực tiếp xác nhận danh tính người đàn ông được nhắc đến trong đoạn clip, cũng chưa tuyên bố về một đám cưới hay mối quan hệ mới. 

Trước đó, chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ vốn nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên từng có mối tình kéo dài nhiều năm nhưng khá kín tiếng về đời tư. Trong những lần chia sẻ với truyền thông, cô cũng nhiều lần cho thấy quan điểm không đặt nặng việc phải kết hôn ở một độ tuổi nhất định.

Lý Nhã Kỳ: "Chuyện nhỏ tùy em làm loạn. Chuyện lớn đứng sau dựa vào anh" - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ thường xuyên ẩn ý về tình yêu

Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện được Thanh Niên đăng tải hồi tháng 7/2026, Lý Nhã Kỳ nói về một giai đoạn mới trong cuộc đời. Cô xuất hiện với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào và cho biết muốn tận hưởng sự bình yên sau nhiều năm chinh phục các cột mốc.

Về sự nghiệp, Lý Nhã Kỳ hiện dành nhiều sự tập trung cho các kế hoạch công việc dài hạn. Cô chủ động giảm bớt hoạt động giải trí để đầu tư thời gian cho việc thiết kế và phát triển các dự án kinh doanh và bất động sản.

Tags

Lý nhã kỳ

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại