Lý Liên Kiệt đáp trả

Ngày 3/11, trang QQ đưa tin ngôi sao võ thuật kỳ cựu Lý Liên Kiệt đã đăng tải đoạn video ông nghỉ ngơi tại biệt thự riêng, tập thể dục và khoe thân hình rắn chắc khi đi bơi và trả lời các câu hỏi về sức khỏe của khán giả.

Lý Liên Kiệt chia sẻ ông đăng video để chứng minh bản thân chưa trải qua các cuộc phẫu thuật tim như thông tin được đăng tải gần đây. Sức khỏe nam diễn viên đang tốt và hy vọng công chúng không nên tin vào những tin tức không xác thực.

Tháng 8, Lý Liên Kiệt trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ để cắt bỏ khối u lành tính ở vai. Nam diễn viên cũng chia sẻ tình hình sức khỏe với người hâm mộ.

Lý Liên Kiệt cởi áo đáp trả các tin tức không hay về sức khỏe. Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt lấy lại thân hình săn chắc thể hiện cơ thể đang hồi phục.

Những năm tháng theo học võ thuật và đóng phim để lại di chứng lên cơ thể của Lý Liên Kiệt. Tài tử Hoàng Phi Hồng còn kể về ba lần trải qua ranh giới sinh tử. Trong nhiều năm qua, ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới chống chọi với bệnh cường giáp, từng khiến mắt lồi và vùng cổ sưng to, ngoại hình thay đổi rõ rệt. Căn bệnh và việc phải uống thuốc trong thời gian dài khiến cân nặng lên xuống thất thường, ông chịu nhiều áp lực dư luận. Tài tử chia sẻ vì muốn luyện cơ bắp săn chắc, ông từng ép luyện đến mức cơ thể gần như không còn mỡ, sức khỏe bị tổn hao nghiêm trọng.

Có thời điểm nam diễn viên sức khỏe yếu phải chống gậy, tóc bạc và rụng gần hết, thân hình già như đã bước sang tuổi 80. Hiện tại, Lý Liên Kiệt đã ngừng đóng phim. Cuối tháng 10, nam diễn viên xuất hiện tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt giao lại trọng trách Đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế cho Ngô Kinh sau 18 năm nắm giữ. Ngoài ra, ngôi sao Thiếu Lâm Tự đang quảng bá cho dự án mang tên Kungfu Street Dancing (tạm dịch: Vũ điệu kungfu đường phố) - khái niệm sáng tạo kết hợp võ thuật truyền thống với yếu tố vũ đạo.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, quê gốc Thẩm Dương (Liêu Ninh), hiện mang quốc tịch Singapore. Ông là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới.

Năm 1971, nghệ sĩ vào Trường thể thao Thập Sát Hải Bắc Kinh, bước vào con đường vận động viên wushu. Năm 1975, ông giành ngôi vô địch toàn năng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Do chấn thương, năm 1979, Lý Liên Kiệt rút khỏi làng võ.

Năm 1982, ông tham gia bộ phim đầu tiên Thiếu Lâm Tự . Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Tiếu ngạo giang hồ II: Đông Phương Bất Bại, Hoắc Nguyên Giáp, Vua kungfu, Long môn phi giáp...