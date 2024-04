Ly hôn lần đầu vì áp lực kinh tế, đến khi tiền bạc dư dả thì người vợ sau lại đòi hỏi thứ khác

26 tuổi, tôi ly hôn người vợ đầu vì lý do kinh tế. Cô ấy chê tôi lương thấp, suốt ngày so sánh tôi với những người khác. Lúc đó tôi làm trong một công ty sản xuất thực phẩm, làm giờ hành chính nên có nhiều thời gian rảnh giúp vợ nấu cơm, dọn dẹp. Lương 10 triệu thì đưa cho vợ 9 triệu nhưng cô ấy than không đủ chi tiêu. Rồi đứa con ra đời càng thêm tốn kém. Vợ chồng ở nhà thuê, khó đủ bề.

Khi con được 18 tháng thì vợ chồng tôi ly hôn, cô ấy đưa con gái về quê ngoại sống, hằng tháng tôi gửi trợ cấp 2 triệu, có tháng quên thì tháng sau gửi bù.

Sau cuộc hôn nhân đầu, tôi lao vào kiếm tiền để vơi bớt nỗi tủi nhục bị vợ bỏ vì nghèo. Tôi học thêm, làm thêm, rồi tập tành kinh doanh. Cơ hội đến khi tôi được một người bạn rủ chung nhau mở xưởng sửa chữa ô tô. Từ lúc này thì kinh tế của tôi đi lên.

Và tôi kết hôn lần 2. Vợ mới của tôi tên Thúy, làm nhân viên văn phòng. Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 30-40 triệu để chi tiêu. Năm ngoái, Thúy sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh nhưng cũng từ đây mà mâu thuẫn gia đình lại nảy sinh.

Tôi thật không hiểu suy nghĩ của phụ nữ.

Vợ thường xuyên kêu ca tôi không chịu giúp cô ấy việc nhà và chăm con. Lúc nào cô ấy cũng than vãn là bản thân quá mệt mỏi. Lúc nghỉ thai sản, cô ấy về quê ngoại 3 tháng, từ khi về lại nhà riêng thì Thúy trở nên khó tính. Tôi đi làm về là vợ bắt trông con cho cô ấy nằm ngủ hoặc lướt điện thoại. Vì Thúy bảo cả ngày ở nhà bận con, không có thời gian cho bản thân!!!

Tôi thì làm ở xưởng nên có hôm về sớm có hôm về muộn, về cũng chỉ muốn tắm giặt ăn cơm rồi mới ôm con. Nhưng vợ không cần biết tôi có bận, có mệt không, cứ 6 giờ chiều chưa thấy tôi là sẽ gọi điện giục tôi về, tôi vừa đến nhà, chỉ kịp thay chiếc áo bẩn ra là vợ đã dúi con cho để nằm nghỉ rồi. Thấy Thúy như vậy, tôi từng đề nghị thuê người giúp việc nhưng cô ấy tiếc tiền nên không chịu.

Gần đây, Thúy kêu ca nhiều thêm về việc tôi không chịu phụ giúp chăm con và lau dọn nhà cửa.

Tôi thật không hiểu suy nghĩ của phụ nữ. Phải chăng khi người ta có thứ gì đó rồi thì sẽ tiếp tục đòi hỏi thứ khác. Người vợ đầu đòi hỏi kinh tế, người vợ hiện tại tôi đáp ứng được về mặt kinh tế thì lại muốn tôi phải dành thời gian chăm lo nhà cửa. Tôi không thể vừa kiếm được nhiều tiền vừa có nhiều thời gian rảnh cho gia đình được. Tôi phải làm gì mới hài lòng vợ đây?