Đằng sau sự đủ đầy về vật chất là những tháng ngày người mẹ 2 con phải một mình gồng gánh chuyện mưu sinh, chăm con ốm đau và vượt qua nỗi đau bị chồng phản bội.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chồng có người thứ ba, Tiên (34 tuổi, mẹ 2 con) nhận 7 tỷ, có đất xây nhà và được chồng cũ chu cấp 20 triệu/tháng để nuôi hai con nhỏ. Tưởng chừng với số tiền ấy, cuộc sống của cô sẽ chẳng còn gì phải lo nghĩ.

Thế nhưng, đằng sau sự đủ đầy về vật chất lại là những tháng ngày đầy nước mắt, khi người phụ nữ phải một mình gồng gánh trách nhiệm làm cha, làm mẹ.

Người ta thường nói, phụ nữ sau ly hôn nếu có nhà, có tiền và được chồng cũ chu cấp đầy đủ thì đã là may mắn. Bởi ít nhất, họ không phải chật vật kiếm từng đồng để nuôi con, cũng chẳng phải lo cảnh mẹ con không có nơi nương tựa.

Thế nhưng, câu chuyện của Tiên, người mẹ 34 tuổi đang một mình chăm sóc 2 đứa con nhỏ, lại cho thấy một góc khuất khác của cuộc sống hậu ly hôn.

Từng có một gia đình tưởng chừng êm ấm, Tiên dành nhiều năm thanh xuân để vun vén cho chồng con. Cô lui về chăm sóc tổ ấm, đặt gia đình lên trên những mong muốn riêng, tin rằng sự hy sinh của mình sẽ được đổi lại bằng một cuộc hôn nhân bền chặt. Nhưng cuộc đời không diễn ra như những gì cô kỳ vọng.

"Cuối cùng mình lại nhận về sự phản bội. Chồng có người thứ ba rời bỏ 3 mẹ con để đi theo người tình. Giờ đây, mình vừa làm mẹ vừa làm cha, con bệnh cũng phải một mình chăm sóc rồi phải lo tất bật, bán hàng online để lo cho các con".

Người chồng mà cô từng hết lòng yêu thương, tin tưởng lại có người phụ nữ khác. Sự xuất hiện của người thứ ba khiến mái ấm bao năm vun đắp đứng trước nguy cơ tan vỡ. Cuối cùng, người đàn ông lựa chọn rời bỏ cuộc hôn nhân, để lại Tiên cùng hai đứa con thơ.

Sau những tổn thương, Tiên đồng ý ly hôn và nhận 7 tỷ để mua đất, xây nhà, ổn định cuộc sống cho 3 mẹ con. Ngoài khoản tiền này, chồng cũ của cô còn có trách nhiệm chu cấp 20 triệu mỗi tháng. Theo lời cô, người đàn ông vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, chưa từng thiếu một đồng.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể cho rằng Tiên đã có một cái kết tương đối nhẹ nhàng sau cuộc hôn nhân bất hạnh. Có nhà cửa, có khoản tiền lớn và có nguồn cấp dưỡng đều đặn, cô dường như không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng, chính Tiên lại đặt ra một câu hỏi khiến nhiều người phải suy ngẫm: "Chồng có bồ, mình đồng ý nhận 7 tỷ để ly hôn và mua đất xây nhà và nhận nuôi 2 con nhỏ. Mỗi tháng chồng cũ chu cấp cho mình 20 triệu không thiếu một đồng. Nhưng mọi người có nghĩ rằng như vậy là cuộc đời mình sung sướng chưa?".

Cô không muốn sống dựa vào tài sản sau ly hôn mà mong tự tạo dựng nguồn thu nhập ổn định, để dù sau này có biến cố gì xảy ra, ba mẹ con vẫn có thể tự lo cho cuộc sống.

"Mọi người nghĩ 7 tỷ có đủ sống cả đời không?". Câu hỏi ấy cũng là điều Tiên luôn tự nhắc nhở mình. Bởi với cô, tiền bạc có thể mang lại sự an tâm trước mắt, nhưng khả năng tự lập mới là chỗ dựa bền vững cho tương lai của ba mẹ con.

Đằng sau câu hỏi ấy là những nỗi niềm không phải ai cũng thấu hiểu.

Bởi 7 tỷ có thể giúp cô mua đất, dựng nhà, nhưng không thể mua lại một gia đình trọn vẹn. Số tiền 20 triệu/tháng có thể giúp trang trải chi phí sinh hoạt, nhưng không thể thay thế những đêm có người cùng thức chăm con ốm, hay một bờ vai để sẻ chia khi bản thân mệt mỏi kiệt sức.

"Giờ đây, mình vừa làm mẹ vừa làm cha, con bệnh cũng phải một mình chăm sóc rồi phải lo tất bật, bán hàng online để lo cho các con".

Điều khiến Tiên đau lòng không chỉ là sự vất vả hiện tại, mà còn là cảm giác bị phản bội sau bao năm hết lòng vì gia đình.

"Năm nay mình 34 tuổi. Sau bao nhiêu năm ở nhà vun vén chăm lo cho chồng con nhưng cuối cùng mình lại nhận về sự phản bội. Chồng có người thứ ba rời bỏ 3 mẹ con để đi theo người tình" - cô trải lòng.

Ở tuổi 34, khi từng nghĩ mình đã có một mái ấm ổn định, Tiên lại phải bắt đầu hành trình mới với vai trò mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Cô có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân kết thúc, nhưng không thể cho phép bản thân buông xuôi, bởi phía sau còn hai đứa trẻ cần được che chở.

"Mình có thể đánh mất một người chồng, nhưng không được đánh mất chính mình vì phía sau mình còn 2 đứa nhỏ cần một người mẹ để mạnh mẽ bước tiếp".

Lời chia sẻ ấy có lẽ cũng là điều khiến câu chuyện của cô trở nên xúc động. Không phải vì số tiền 7 tỷ sau ly hôn, mà bởi cách một người phụ nữ lựa chọn đứng dậy sau sự phản bội.

Tiên không phủ nhận mình có điều kiện tài chính tốt hơn nhiều người mẹ đơn thân khác. Nhưng cô cũng hiểu rằng tiền bạc chỉ giải quyết được một phần khó khăn, còn những khoảng trống tinh thần và trách nhiệm nuôi dạy con vẫn là hành trình dài phía trước.

Sau cùng, điều Tiên mong muốn không phải là sự thương hại hay những lời ngưỡng mộ vì khoản tài sản nhận được. Cô chỉ muốn tiếp tục sống mạnh mẽ, làm việc, yêu thương bản thân và nuôi hai con khôn lớn trong bình yên.

(Nguồn: Kênh của Tiên)