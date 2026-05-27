HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn

Thanh Uyên
|

Mặc dù mẹ anh tìm gặp tôi nhiều lần để thuyết phục nhưng tôi vẫn khăng khăng với quyết định hủy hôn này.

Tôi năm nay 41 tuổi, ly hôn chồng cũng đã 8 năm. Suốt từng ấy thời gian, tôi vừa đi làm vừa nuôi con, cuộc sống không dư dả nhưng ổn định. Người quen ai cũng bảo tôi còn trẻ, nên tìm cho mình một chỗ dựa. Tôi từng nghĩ sẽ ở vậy nhưng rồi cách đây gần 2 năm, tôi gặp anh Hưng.

Anh hơn tôi 3 tuổi, làm kinh doanh tự do. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác. Sau nhiều năm sống một mình, tôi dần mở lòng, con gái tôi cũng quý anh. Khi anh ngỏ ý cưới, tôi đồng ý.

Mọi chuyện tưởng như đã yên ổn cho đến trước ngày đăng ký kết hôn khoảng 1 tháng.

Hôm đó, một người phụ nữ lạ gọi điện cho tôi. Chị ấy hỏi có phải tôi là người sắp cưới anh Hưng không? Ban đầu tôi ngờ ngợ sợ hãi nên nói không quen biết ai tên Hưng, nhưng rồi chị ấy kể vanh vách tên tuổi, địa chỉ của anh. Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết chị là chủ một khoản nợ mà anh còn thiếu. Chị ấy nói đòi nợ anh nhiều lần không được, giờ Hưng còn chặn số điện thoại của chị nên chị ấy buộc phải gọi điện nhờ tôi nhắc Hưng trả nợ. Nghe đến đâu là tôi sốc đến đấy.

Tôi về hỏi thẳng thì anh thừa nhận, không chỉ một khoản nợ như tôi nghĩ, mà là rất nhiều khoản. Có khoản vay ngân hàng, có khoản vay bạn bè, còn có cả tiền vay nóng bên ngoài. Tổng số tiền lớn đến mức tôi nghe xong mà lạnh cả người.

Điều khiến tôi thất vọng không phải là anh mắc nợ, mà là suốt gần 2 năm quen nhau, anh chưa từng nói thật. Anh giải thích rằng ai làm ăn kinh doanh cũng đều vay nợ, xoay vòng vốn, lấy ô nọ bỏ ô kia cả. Tiền gốc lãi đều đọng trong hàng hóa, chỉ cần ký hợp đồng, bán được hàng là anh sẽ có tiền trả hết nợ và mua đất, mua xe được ngay thôi, thế nên anh không nói với tôi vì với anh, số nợ đó chẳng là gì cả.

Tôi ngồi lặng người nghe anh "chém gió", trong đầu tôi chẳng tin gì nữa. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi hiểu rõ cảm giác phải gồng gánh những thứ vượt quá khả năng của mình. Tôi không còn đủ can đảm để bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã đầy áp lực như vậy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định hủy hôn.

Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh liên tục gọi điện, nhắn tin. Tôi không trả lời và khăng khăng với quyết định của mình.

Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ kết thúc nhưng không. Một buổi chiều cuối tuần, mẹ anh tìm đến tận nhà tôi.

Bà đã gần 70 tuổi, vừa nhìn thấy tôi, bà đã khóc. Bà nói con trai bà từ ngày bị tôi chia tay thì suy sụp hoàn toàn. Anh bỏ bê công việc, ngày nào cũng uống rượu. Bà bảo cả đời anh chưa từng yêu ai nghiêm túc như vậy. Bà cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh lúc khó khăn nhất.

Nhìn một người mẹ già nước mắt ngắn dài vì con, ai mà không chạnh lòng nhưng càng nghe, tôi càng thấy sợ.

Tôi sợ nếu mềm lòng quay lại, những khoản nợ kia sẽ trở thành gánh nặng của tôi. Tôi sợ sau này mọi khó khăn lại được giải thích bằng tình yêu và sự hy sinh. Tôi sợ mình lại đi vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân cũ. Huống chi, người đàn ông vì chia tay bạn gái mà sa đà vào rượu chè, bỏ bê công việc, không có ý nghĩ gây dựng sự nghiệp trong khi đang gánh khoản nợ khổng lồ, thì làm sao trở thành trụ cột trong nhà được.

Thế nên tôi vẫn nhẹ nhàng nói rằng quyết định của tôi không thay đổi.

Gần đây, mẹ Hưng vẫn tiếp tục tìm gặp. Khi thì gọi điện, khi thì nhờ người quen nhắn giúp. Lần nào bà cũng kể về sự đau khổ của con trai mình, về những đêm anh say khướt, về việc anh không còn thiết tha gì với cuộc sống. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy ngột ngạt.

Tôi biết mình không có lỗi khi lựa chọn cuộc sống an toàn cho bản thân. Tôi cũng biết một người đàn ông trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Thế nhưng đứng trước một người mẹ già đang cầu xin, tôi không thể lạnh lùng như mình muốn. Giờ tôi phải trả lời, phải làm thế nào, để mẹ Hưng chấp nhận sự thật này mà buông tha tôi?

Mở điều hòa để kiểm tra, người đàn ông sững lại trước cảnh tượng rợn người: Ai xem cũng nổi da gà!
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại