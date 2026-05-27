Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn

Tôi năm nay 41 tuổi, ly hôn chồng cũng đã 8 năm. Suốt từng ấy thời gian, tôi vừa đi làm vừa nuôi con, cuộc sống không dư dả nhưng ổn định. Người quen ai cũng bảo tôi còn trẻ, nên tìm cho mình một chỗ dựa. Tôi từng nghĩ sẽ ở vậy nhưng rồi cách đây gần 2 năm, tôi gặp anh Hưng.

Anh hơn tôi 3 tuổi, làm kinh doanh tự do. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác. Sau nhiều năm sống một mình, tôi dần mở lòng, con gái tôi cũng quý anh. Khi anh ngỏ ý cưới, tôi đồng ý.

Mọi chuyện tưởng như đã yên ổn cho đến trước ngày đăng ký kết hôn khoảng 1 tháng.

Hôm đó, một người phụ nữ lạ gọi điện cho tôi. Chị ấy hỏi có phải tôi là người sắp cưới anh Hưng không? Ban đầu tôi ngờ ngợ sợ hãi nên nói không quen biết ai tên Hưng, nhưng rồi chị ấy kể vanh vách tên tuổi, địa chỉ của anh. Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết chị là chủ một khoản nợ mà anh còn thiếu. Chị ấy nói đòi nợ anh nhiều lần không được, giờ Hưng còn chặn số điện thoại của chị nên chị ấy buộc phải gọi điện nhờ tôi nhắc Hưng trả nợ. Nghe đến đâu là tôi sốc đến đấy.

Tôi về hỏi thẳng thì anh thừa nhận, không chỉ một khoản nợ như tôi nghĩ, mà là rất nhiều khoản. Có khoản vay ngân hàng, có khoản vay bạn bè, còn có cả tiền vay nóng bên ngoài. Tổng số tiền lớn đến mức tôi nghe xong mà lạnh cả người.

Điều khiến tôi thất vọng không phải là anh mắc nợ, mà là suốt gần 2 năm quen nhau, anh chưa từng nói thật. Anh giải thích rằng ai làm ăn kinh doanh cũng đều vay nợ, xoay vòng vốn, lấy ô nọ bỏ ô kia cả. Tiền gốc lãi đều đọng trong hàng hóa, chỉ cần ký hợp đồng, bán được hàng là anh sẽ có tiền trả hết nợ và mua đất, mua xe được ngay thôi, thế nên anh không nói với tôi vì với anh, số nợ đó chẳng là gì cả.

Tôi ngồi lặng người nghe anh "chém gió", trong đầu tôi chẳng tin gì nữa. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi hiểu rõ cảm giác phải gồng gánh những thứ vượt quá khả năng của mình. Tôi không còn đủ can đảm để bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã đầy áp lực như vậy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định hủy hôn.

Anh liên tục gọi điện, nhắn tin. Tôi không trả lời và khăng khăng với quyết định của mình.

Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ kết thúc nhưng không. Một buổi chiều cuối tuần, mẹ anh tìm đến tận nhà tôi.

Bà đã gần 70 tuổi, vừa nhìn thấy tôi, bà đã khóc. Bà nói con trai bà từ ngày bị tôi chia tay thì suy sụp hoàn toàn. Anh bỏ bê công việc, ngày nào cũng uống rượu. Bà bảo cả đời anh chưa từng yêu ai nghiêm túc như vậy. Bà cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh lúc khó khăn nhất.

Nhìn một người mẹ già nước mắt ngắn dài vì con, ai mà không chạnh lòng nhưng càng nghe, tôi càng thấy sợ.

Tôi sợ nếu mềm lòng quay lại, những khoản nợ kia sẽ trở thành gánh nặng của tôi. Tôi sợ sau này mọi khó khăn lại được giải thích bằng tình yêu và sự hy sinh. Tôi sợ mình lại đi vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân cũ. Huống chi, người đàn ông vì chia tay bạn gái mà sa đà vào rượu chè, bỏ bê công việc, không có ý nghĩ gây dựng sự nghiệp trong khi đang gánh khoản nợ khổng lồ, thì làm sao trở thành trụ cột trong nhà được.

Thế nên tôi vẫn nhẹ nhàng nói rằng quyết định của tôi không thay đổi.

Gần đây, mẹ Hưng vẫn tiếp tục tìm gặp. Khi thì gọi điện, khi thì nhờ người quen nhắn giúp. Lần nào bà cũng kể về sự đau khổ của con trai mình, về những đêm anh say khướt, về việc anh không còn thiết tha gì với cuộc sống. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy ngột ngạt.

Tôi biết mình không có lỗi khi lựa chọn cuộc sống an toàn cho bản thân. Tôi cũng biết một người đàn ông trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Thế nhưng đứng trước một người mẹ già đang cầu xin, tôi không thể lạnh lùng như mình muốn. Giờ tôi phải trả lời, phải làm thế nào, để mẹ Hưng chấp nhận sự thật này mà buông tha tôi?