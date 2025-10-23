Lý giải cơn sốt đám cưới Viết Vương - Hoa hậu Đỗ Hà ở quê nhà Thanh Hóa, Quảng Trị

Hiếm có đám cưới nào lại khiến dân mạng bàn tán rầm rộ như đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - Nguyễn Viết Vương. Không phải chỉ vì cô dâu là Hoa hậu Việt Nam 2020 hay vì tập đoàn nghìn tỷ nhà chú rể mà bởi đây là một trong số ít những lễ cưới vẹn đủ đường. Vừa sang trọng tương xứng với vị trí xã hội 2 bên, vừa đậm đà bản sắc và đủ đầy lễ nghi truyền thống, khiến người xem cảm nhận được cả sự xa hoa lẫn sự chân tình của 2 miền quê Thanh Hóa và Quảng Trị.

Cặp đôi đẹp nhất những ngày qua: Viết Vương - Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

Đám nhà giàu vẫn tuyệt đối truyền thống

Từ lễ nạp tài, đón dâu đến tiệc chính, mỗi nghi thức trong đám cưới của Đỗ Hà đều được thực hiện đầy đủ và chuẩn chỉnh như “văn mẫu” cưới hỏi Việt Nam. Dù khoảng cách địa lý, dù thời điểm tổ chức rước dâu là lúc sáng sớm nhưng 2 nhà không hề bỏ qua bất kỳ bước nào. Có lễ nạp tài với sính lễ truyền thống, có chiếc nón lá được cô dâu cầm theo khi về nhà chồng, có người em gái thân thiết xách vali về cho nhà chồng cho cô dâu, có khoảnh khắc mẹ chồng nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ xin dâu,...

Bố mẹ cùng 2 con ở lễ nạp tài (Ảnh chụp màn hình/ @thuankieule)

Khoảnh khắc mẹ chú rể rời đi trước khi nhà trai bước vào (Nguồn: @haituan1204)

Bố mẹ chồng đón Đỗ Hà khi cô vừa bước vào nhà (Nguồn: MXH)

Điều đáng nói là, dù tổ chức hoành tráng với quy mô lớn và dàn khách mời toàn người nổi tiếng, đám cưới vẫn giữ nguyên tinh thần gần gũi, ấm áp. Bà con làng xóm không chỉ được xem mà còn chung vui với cô dâu chú rể.

Về phần mình, đôi vợ chồng son đi chào từng bàn ở đám tiệc nhà gái, có tiệc ngọt buổi tối ở nhà gái mời bà con làng xóm chia vui. Chú rể ra ngoài có thể là TGĐ, là doanh nhân nhưng ở quê vợ cũng hoà tan, cười nói tay bắt mặt mừng với tất cả mọi người. Không khí rộn ràng lan khắp miền quê bình dị ở Thanh Hóa - ai cũng cảm nhận được đây không chỉ là đám cưới của một Hoa hậu mà còn là niềm tự hào của cả quê hương.

Cặp đôi đi từng bàn nói chuyện với khách mời tại tiệc ở quê vợ (Nguồn: MXH)

“Thật sự ấn tượng vì đám cưới của Hoa hậu vẫn giữ đặc trưng nét đám cưới xứ Thanh: nạp tài, đêm trước ngày rước dâu văn nghệ chè nước, nhà trai xin dâu, che nón, cô gái thân thiết sẽ xách vali quần áo và mẹ chú rể sẽ chờ ở cổng nhà trai đỡ nón lá khi bước vào nhà nữa” - là một comment được yêu thích trong hàng trăm nghìn bình luận về hỷ sự của cặp đôi.

Gia đình 2 bên chỉn chu đến nỗi dù lễ nạp tài và xin dâu được tổ chức liên tiếp nhau nhưng chữ Đỗ Hà - Viết Vương vẫn được thay đổi (Ảnh: Linh Lê Chí)

Nhà chồng vừa có kinh tế vừa trọng chữ tình, nói gì cũng thấy chân thành

Nếu cô dâu Đỗ Hà được khen hết lời vì vẻ rạng rỡ, duyên dáng thì gia đình chú rể - đặc biệt là Chủ tịch HĐTV công ty Sơn Hải - Nguyễn Viết Hải lại khiến nhiều người bất ngờ vì cách hành xử giản dị, chân thành. Từ lễ nạp tài đến xin dâu, những lời chia sẻ mộc mạc mà tình cảm của ông khiến tất cả mọi người xúc động. Ông vừa thể hiện sự tôn trọng với nhà gái, tình yêu thương dành cho con dâu, vừa bộc lộ sự tự hào xen lẫn niềm vui chân phương của người cha.

Tại lễ nạp tài vào ngày 16/10, bố chú rể đại diện nhà trai, giới thiệu họ hàng, người thân góp mặt sau đó trực tiếp chia sẻ với Đỗ Hà - Viết Vương và ông bà sui gia.

"Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái,... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi.

Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi" - Chủ tịch Sơn Hải nói.

Hai người bố của cô dâu và chú rể (Ảnh: Linh Lê Chí)

Đến lễ xin dâu vào sáng sớm 22/10, bố chồng Đỗ Hà lại tiếp tục có những chia sẻ đi vào lòng người:

"Kính thưa các ông các bà, các bác các chú, các cô các cậu, các anh các chị, các bạn bè thân hữu gần xa của con Viết Vương và con Đỗ Hà. Hôm nay đại diện gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu".

Không có những phát ngôn hoa mỹ, không khoe giàu sang mà chỉ là những lời dặn dò làm sao cho hạnh phúc, biết nhường nhịn và thương nhau thật lòng. Chính sự tử tế, chừng mực này đã khiến hình ảnh nhà chồng của Hoa hậu được nhìn nhận rất tích cực, khác hẳn với định kiến thường thấy về các gia đình doanh nhân “xa cách, quyền lực”.

Bố mẹ chú rể trao quà cho cặp đôi trong lễ cưới ở Quảng Trị (Nguồn: MXH)

Chú rể có màn lộ diện 0 điểm… không điểm nào để chê!

Trong khi Đỗ Hà là gương mặt quen thuộc với công chúng thì Nguyễn Viết Vương - người đàn ông đồng hành cùng cô chưa từng xuất hiện công khai trước đó. Vì vậy hỷ sự lần này được xem như là màn “chào sân” của thiếu gia, đường đường chính chính sánh vai bên nàng Hậu. Và Viết Vương lập tức được cư dân mạng chấm 0 điểm… không điểm nào để chê!

Chú rể cười toe toét trước khi bước vào nhà vợ

Nét mặt rạng rỡ trong lúc chờ vợ xuất hiện (Ảnh chụp màn hình)

Vấn đề không nằm ở vị trí TGĐ, ở rạp cưới hàng chục tỷ đồng, ở dàn xe rước dâu trăm tỷ hay ở ê hề quà cưới của nhà trai,... mà đến từ sự hiền lành, chân thành, thương vợ thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ của chú rể.

Trong suốt các buổi lễ, thiếu gia cười toe toét, nét mặt rạng rỡ vì đã lấy được cô vợ vừa đẹp vừa giỏi nhưng lúc nào Đỗ Hà khóc chia tay bố mẹ thì mặt anh cũng buồn xo. Ở nhiều khoảnh khắc khác, dù đã nắm vợ thật chặt nhưng Viết Vương gần như không rời mắt khỏi Đỗ Hà, dành trọn mọi sự quan tâm, chăm sóc từng li từng tí cho vợ.

Vợ và mẹ vợ khóc thì anh cũng không vui (Ảnh: Linh Lê Chí)

“Cảm ơn em - người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để tình yêu này không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là từng khoảnh khắc, từng hành động nhỏ bé mỗi ngày, là sự sẻ chia thấu hiểu. Hôm nay sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, nắm lấy đôi tay và cùng em đi qua mọi chặng đường đến hết cuộc đời” - là lời nhắn mà chú rể dành cho cô dâu.

Với tất cả những chi tiết này, cư dân mạng còn nửa đùa nửa thật rằng sau đám cưới này thì Viết Vương sẽ bước vào “khu tự trị” Đỗ Hà hoặc nhìn là biết ai là “nóc nhà”,... Và sau cùng ai cũng thừa nhận rằng sau đám cưới này, không chỉ Quảng Trị có một nàng dâu là Hoa hậu đẹp người đẹp nết mà Thanh Hóa cũng có thêm một chàng rể tuyệt vời, thấy yên lòng và mừng cho cặp đôi.

Đám cưới hot không hiếm nhưng hỷ sự của Đỗ Hà - Viết Vương là của hiếm

Từ trước đến nay, đám cưới mỹ nhân - doanh nhân gây sốt không hiếm. Nhưng để một đám cưới khiến người ta thật sự thấy thích, thấy quý thì phải có thứ khác ngoài tiền bạc và ánh đèn sân khấu.

Đám cưới của Đỗ Hà - Viết Vương tạo thiện cảm vì nó không cố “tạo trend”, không dựng kịch bản để gây chú ý mà mọi thứ diễn ra tự nhiên, chỉn chu, và đầy tình cảm. Đó cũng không phải chiêu trò truyền thông, không phô diễn hạnh phúc, mà là một hành trình gắn kết hai gia đình, thể hiện qua từng chi tiết nhỏ: từ cách trang trí sân khấu tinh tế, nghi lễ truyền thống được trân trọng, cho đến thái độ niềm nở của cô dâu chú rể với bà con lối xóm.

Người ta nhìn vào không thấy sự xa cách của giới thượng lưu, thay vào đó là một lễ cưới sang trọng nhưng vẫn ấm áp như bao đám cưới truyền thống khác - chỉ là “nâng cấp” hơn một chút.

Và có lẽ chính điều đó làm nên sức hút đặc biệt. Đây không chỉ là một đám cưới đẹp mắt, mà còn là một câu chuyện chạm vào cảm xúc người xem, khiến ai cũng thấy ấm áp và tin rằng, giữa xa hoa, vẫn có thể giữ được nét giản dị và tình người.