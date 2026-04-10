Lý giải ban đầu về việc sách tin học lớp 3 bất ngờ dính web "đen"

Ngày 10-4, đại diện nhóm biên soạn cuốn sách Vở bài tập Tin học 3, cho biết đang phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc cuốn sách chứa đường dẫn đến nội dung không phù hợp, tránh lan truyền văn hóa độc hại.



Sách Vở bài tập tin học 3 bất ngờ khi có đường link dẫn tới nội dung độc hại. Ảnh: MXH

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh cuốn Vở bài tập Tin học 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành, Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP Education Solutions) phát hành, có chứa nội dung bị cho là "độc hại".

Cụ thể, tại trang 59 của cuốn sách, một bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào một địa chỉ website để thực hành thao tác cuộn chuột. Tuy nhiên, khi truy cập vào đường link này, người dùng lại bị chuyển hướng đến một trang web "đen", chứa nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Hiện cuốn sách đang được sử dụng tại một số địa phương, song chưa có thống kê cụ thể về số lượng học sinh đã tiếp cận nội dung này.



Trang web video thiếu nhi dẫn tới nội dung độc hại có thể do bị thay đổi nội dung so với ban đầu.

Theo đại diện nhóm tác giả, tại thời điểm biên soạn, website được đưa vào sách là một nguồn tài nguyên mở, có nội dung lành mạnh, phù hợp với trẻ em, bao gồm các video hoạt hình và trò chơi dân gian. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhóm tác giả không kiểm tra, cập nhật lại đường dẫn; nhiều khả năng website đã bị can thiệp hoặc thay đổi nội dung theo hướng không phù hợp.

Thông báo khẩn của Tập đoàn Đại Trường Phát.

Đại diện Đại học Huế cũng đưa ra nhận định đường link nói trên có thể đã bị "tấn công", bởi ban đầu đây là một địa chỉ học liệu tốt. Vì vậy, trước mắt cần nhanh chóng chặn truy cập đến đường link này để tránh ảnh hưởng.



Trong khi đó, trên website chính thức, Tập đoàn Đại Trường Phát đã có "thông báo khẩn ngừng truy cập đường dân tài liệu trong sách tin học". Trong đó xác nhận và thông tin chính thức về một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng liên quan đến các đường dẫn (link) và mã QR truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách tin học do họ phát hành.

Cụ thể, qua quá trình rà soát hệ thống, Tập đoàn Đại Trường Phát phát hiện một số tên miền (domain) dẫn đến học liệu điện tử trong sách đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị.

Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

Tập đoàn Đại Trường Phát cho biết đã chủ động trình báo vụ việc tới Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng đang phối hợp với các đơn vị viễn thông nhằm chặn các truy cập độc hại. "Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót trong công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu và đang thực hiện rà soát tổng thể toàn bộ danh mục ấn phẩm hiện hành để ngăn chặn rủi ro tương tự" - thông báo khẩn của Tập đoàn Đại Trường Phát nêu rõ.