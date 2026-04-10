Cận cảnh bến du thuyền trăm tỉ bỏ hoang bên sông Hàn

Công trình bến du thuyền trăm tỉ của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) bên sông Hàn đang được Đà Nẵng xem xét chuyển mục đích sang phục vụ công cộng
Công trình nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) sau thời gian dài bỏ hoang đang xuống cấp, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Thành phố đã thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng dự án này sang phục vụ cộng đồng và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai.
Công trình bến du thuyền trăm tỉ bên sông Hàn - Đà Nẵng
Trước đó, tại Thông báo số 331-TB/TU (ngày 31-1-2018), Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án, đồng thời nghiên cứu hai phương án gồm chuyển đổi công năng gắn với hoạt động của Thành Điện Hải để phục vụ cộng đồng hoặc tháo dỡ nhằm tạo không gian thông thoáng.
Sau quá trình rà soát, hội thảo và báo cáo, các cấp có thẩm quyền đã thống nhất lựa chọn phương án chuyển đổi công năng (Thông báo số 431-TB/TU ngày 21-9-2018).
Để cụ thể hóa định hướng này, thành phố đã tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc dự án Quảng trường – Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính – Bạch Đằng – Trần Phú. Kết quả cuộc thi đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 13-1-2025.