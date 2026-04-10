Cận cảnh bến du thuyền trăm tỉ bỏ hoang bên sông Hàn

B.Vân |

Công trình bến du thuyền trăm tỉ của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) bên sông Hàn đang được Đà Nẵng xem xét chuyển mục đích sang phục vụ công cộng

Công trình nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) sau thời gian dài bỏ hoang đang xuống cấp, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Thành phố đã thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng dự án này sang phục vụ cộng đồng và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai.

Công trình nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C (của Phan Văn Anh Vũ) làm chủ đầu tư, trên diện tích hơn 4.000 m², nằm trên đường Bạch Đằng, cạnh Trung tâm hành chính thành phố. Dự án được cho thuê đất từ cuối năm 2015, hoàn thành năm 2017 nhưng chưa đưa vào khai thác do vướng mắc pháp lý của chủ đầu tư, dẫn đến tình trạng bỏ hoang kéo dài đến nay

Dự án gồm nhà hàng ba tầng sát bờ sông và bến du thuyền phía dưới, có diện tích 1.633 m2 đất và 1.367 m2 mặt nước

Năm 2017, khi dự án đi vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng thì Phan Văn Anh Vũ bị bắt giam. Thời gian đầu, chủ dự án có cắt cử người trông coi tuy nhiên về sau thì công trình bị bỏ hoang hoàn toàn

Ghi nhận thực tế cho thấy, công trình đã hoàn thiện nhưng đóng cửa, không đưa vào sử dụng. Khu vực cảnh quan xung quanh bị cây cỏ mọc um tùm, nhiều mảng tường bị bôi bẩn, vẽ bậy. Bên trong xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, làm giảm đáng kể hình ảnh đô thị khu vực ven sông Hàn.

Mới đây, tại buổi họp báo chiều 7-4, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố sẽ chuyển đổi công trình sang mục đích phục vụ công cộng.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đây là dự án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do vị trí nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan và không gian công cộng phía Tây sông Hàn.

Rác thải đầy bên trong công trình

Dự án hiện nằm trong phạm vi thi tuyển ý tưởng không gian công viên trung tâm, kết nối khu vực Thành Điện Hải, Trung tâm Hành chính và trục ven sông Hàn.

Trước đó, tại Thông báo số 331-TB/TU (ngày 31-1-2018), Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án, đồng thời nghiên cứu hai phương án gồm chuyển đổi công năng gắn với hoạt động của Thành Điện Hải để phục vụ cộng đồng hoặc tháo dỡ nhằm tạo không gian thông thoáng.

Sau quá trình rà soát, hội thảo và báo cáo, các cấp có thẩm quyền đã thống nhất lựa chọn phương án chuyển đổi công năng (Thông báo số 431-TB/TU ngày 21-9-2018).

Để cụ thể hóa định hướng này, thành phố đã tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc dự án Quảng trường – Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính – Bạch Đằng – Trần Phú. Kết quả cuộc thi đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 13-1-2025.



