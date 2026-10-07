Lý do Vinh Râu - Lương Minh Trang ly hôn

Chỉ 6 năm sau khi kết hôn, Vinh Râu và Lương Minh Trang đã thông báo rạn nứt.

Sau khi đường ai nấy đi, Lương Minh Trang và Vinh Râu bất ngờ gây chú ý trở lại trên mạng xã hội. Cả hai liên tục có những bài đăng, phát ngôn qua lại khiến netizen cho rằng đang nói tới tình cũ.

Lương Minh Trang quen Vinh Râu vào năm 2015 và được cầu hôn sau khoảng nửa năm hẹn hò. Đến năm 2017, cả hai tổ chức đám cưới và chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ quyết định tạm dừng con đường ca hát để lui về hỗ trợ công việc của chồng.

Vinh Râu và Lương Minh Trang bất ngờ thông báo ly hôn vào năm 2021. Thời điểm đó, cả hai chỉ nói ngắn gọn rằng đã "hết duyên" và chia tay trong hòa bình. Một năm sau, Lương Minh Trang mới trải lòng cụ thể hơn về cuộc hôn nhân, trong đó có chuyện cả hai ngày càng ít thời gian dành cho nhau khiến tình cảm dần thay đổi.

Vinh Râu và Lương Minh Trang quen nhau vào năm 2025. Ảnh: FBNV

Cả hai thông báo ly hôn chỉ sau 6 năm về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chính công việc lại trở thành một phần khiến cuộc sống hôn nhân của họ dần có khoảng cách. Lương Minh Trang kể thời điểm đó lịch trình của cô và Vinh Râu gần như không có điểm giao nhau. Vinh Râu thường làm việc từ sáng đến tối, trong khi cô từng đi hát vào buổi tối. Vì nhận thấy sự nghiệp của chồng có thể phát triển hơn, nữ ca sĩ quyết định dừng công việc riêng để hỗ trợ chồng.

Dù vậy, việc cả hai cùng quá bận rộn không giúp cuộc hôn nhân được cải thiện như cô từng kỳ vọng. Lương Minh Trang cho biết hai người vẫn làm việc cùng nhau, vẫn đi chơi với bạn bè nhưng lại rất ít thời gian thực sự dành cho nhau. Phần lớn thời gian cả hai có thể trò chuyện chỉ là vài tiếng buổi tối trước khi đi ngủ.

Lương Minh Trang từng trải lòng chuyện cả hai ly hon vì ngày càng ít thời gian dành cho nhau, khiến tình cảm thay đổi. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ từng nói cô cố gắng tìm cách hâm nóng tình cảm nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự đáp lại như mong muốn. Có thời điểm cô muốn hai vợ chồng cùng đi du lịch hoặc dành thời gian riêng nhưng Vinh Râu thường bận công việc. Từ đó, tình cảm giữa hai người dần thay đổi. Lương Minh Trang thừa nhận cô nhận ra mối quan hệ của mình và Vinh Râu không còn giống tình yêu mà giống hai người bạn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô cảm thấy cả hai không thể tiếp tục đi cùng nhau.

Bên cạnh chuyện công việc và thiếu thời gian dành cho nhau, Lương Minh Trang còn nhắc đến sự khác biệt trong quan điểm về chuyện con cái. Cả hai từng có kế hoạch sẽ sinh con khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, đến một thời điểm, nữ ca sĩ cảm thấy bản thân không muốn tiếp tục chờ đợi kế hoạch đó. Những khác biệt trong suy nghĩ về tương lai cũng góp phần khiến cả hai quyết định dừng lại.

Cô còn cho biết sự khác biệt trong quan điểm về con cái khiến cả hai rạn nứt. Ảnh: FBNV

Vinh Râu được biết đến là diễn viên hài quen mặt, nổi tiếng với vai trò thành viên của nhóm hài FAPtv. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn sở hữu fanpage có hơn 1 triệu người theo dõi cùng nhiều tài khoản mạng xã hội thu hút lượng tương tác lớn.

Vinh Râu tên thật là Hoàng Xuân Vinh, sinh năm 1994 tại TP.HCM. Anh lớn lên trong một gia đình bình thường, không có người hoạt động nghệ thuật. Trước khi bén duyên với diễn xuất, Vinh Râu từng theo học chuyên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.