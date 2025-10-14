Best Diplomats - tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao có trụ sở tại New York, Mỹ - nhấn mạnh ngay đầu bài viết rằng: “An toàn nên là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn điểm đến du lịch”.

Best Diplomats đã chọn ra 10 quốc gia châu Á được đánh giá là an toàn nhất nhờ tỷ lệ tội phạm thấp, ổn định chính trị và môi trường an toàn bao gồm: Singapore, Nhật Bản, Bhutan, Malaysia, Qatar, Đài Loan (Trung Quốc), Kuwait, Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ.

Nằm ở vị trí thứ 8 trong danh sách những địa điểm an toàn nhất châu Á, Best Diplomats đánh giá cao Việt Nam ở vẻ đẹp cảnh quan, nền văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú, hấp dẫn.

Theo Best Diplomats, năm nay, chỉ số hòa bình của Việt Nam là 1,745, chỉ số tội phạm là 41,8 và chỉ số an toàn là 58,2 càng củng cố thêm danh tiếng của nơi này như một nơi an toàn để du lịch.

Các chuyên gia đánh giá Việt Nam là một đất nước an toàn, du khách đến Việt Nam chỉ cần lưu ý về việc có thể gặp những kẻ móc túi, hoặc hiếm hoi gặp những người bán hàng "chặt chém". Chỉ cần đề phòng một chút là du khách có thể dễ dàng vượt qua những thách thức nhỏ này.

Hạ Long là một điểm đến được đánh giá cao ở Việt Nam. Ảnh: Shutterstock/namanh.

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được coi là một điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn với du khách.

Một trong những nơi an toàn để tham quan tại Việt Nam là vịnh Hạ Long, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những hòn đảo đá vôi và vùng nước màu ngọc lục bảo. Vịnh là điểm đến phổ biến cho các chuyến du ngoạn và chèo thuyền kayak.

Một điểm đến an toàn và phổ biến khác là Hội An , một thị trấn cổ nổi tiếng với kiến trúc, đèn lồng đầy màu sắc và ẩm thực. Quy mô nhỏ gọn của thị trấn khiến nơi đây trở thành một nơi an toàn và dễ dàng để khám phá bằng cách đi bộ.

Việt Nam là một điểm đến an toàn, đáng tin cậy còn thể hiện ở chỗ đất nước xinh đẹp này liên tiếp được đánh giá cao trên nhiều bảng xếp hạng về chỉ số an toàn, chỉ số hòa bình của nhiều đơn vị.

Trong bảng xếp hạng Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) do Viện Kinh tế và hòa bình, trụ sở chính tại Sydney, Australia, công bố năm 2023 Việt Nam đã vươn lên vị trí 41/163 trên bảng xếp hạng GPI, tăng 3 bậc so với năm 2022. Tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, chỉ số hòa bình của Việt Nam đang đứng thứ 3, sau Singapore (vị trí số 6) và Malaysia (vị trí số 19).

Chỉ số GPI được tính toán dựa trên 3 yếu tố chính: Mức độ an toàn và an ninh trong xã hội, mức độ xung đột trong nước và quốc tế, cũng như mức độ quân sự hóa. Ngoài ra, chỉ số này còn tính đến các yếu tố nội bộ như tình hình bạo lực và tội phạm trong nước, cũng như các yếu tố bên ngoài như chi tiêu quân sự và chiến tranh.

Theo Chỉ số trật tự và luật pháp toàn cầu (Global Law and Order Index) do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn là quốc gia hòa bình và an toàn thứ 7 trên toàn thế giới.



