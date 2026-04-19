Lý do vàng vẫn có chỗ đứng trong danh mục đầu tư bất chấp bất ổn giá

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Những biến động mạnh của giá vàng trong năm nay có thể đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, nhưng kim loại quý này vẫn có chỗ đứng trong danh mục đầu tư.

Theo báo cáo ngày 17/4 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), mặc dù vàng đã trở nên biến động mạnh hơn đáng kể trong năm 2026, vai trò cốt lõi của nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro vẫn còn nguyên vẹn.

Giá vàng kết thúc năm 2025 ở mức trên 4.500 USD/ounce, tăng vọt lên mức cao kỷ lục trên 5.600 USD vào tháng 1/2026, và được giao dịch trên 4.800 USD vào ngày 17/4.

Đồng USD mạnh hơn đã khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu.

Đồng thời, một số yếu tố đã thúc đẩy sự biến động. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ đã giảm bớt, đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và gây áp lực lên vàng, vốn thường hoạt động tốt hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Sau đợt tăng vọt hồi tháng Một, khi giá vàng tăng từ 5.000 USD/ounce lên 5.500 USD/ounce chỉ trong ba ngày, một số nhà đầu tư đã tìm cách chốt lời, gây ra làn sóng bán tháo. Điều này càng trầm trọng hơn do các cơ chế giao dịch tự động, trong đó các lệnh bán được thiết lập sẵn đã được kích hoạt khi giá giảm xuống dưới một mức nhất định, đẩy nhanh tốc độ giảm giá.

Căng thẳng địa chính trị, bao gồm cả cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cũng làm gia tăng sự bất ổn, thúc đẩy cả hoạt động mua và bán khi các nhà đầu tư phản ứng với những rủi ro thay đổi.

Tuy nhiên, sự biến động về giá vàng trong thời kỳ thị trường căng thẳng không phải là chưa từng có, với những đợt tăng và giảm tương tự đã được thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch COVID-19. WGC lưu ý rằng vàng tiếp tục biến động theo những cách khiến nó trở nên hữu ích trong một danh mục đầu tư đa dạng.

Thứ nhất, giá vàng có xu hướng biến động khác với cổ phiếu và trái phiếu, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường bất ổn, điều này giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro và giảm thiểu tổn thất tổng thể của danh mục đầu tư.

Ví dụ, gần đây, khi những lo ngại về lạm phát lại nổi lên do giá dầu tăng cao, mối tương quan thấp của vàng với các tài sản khác đã khiến nó trở thành một công cụ phòng ngừa rủi ro có giá trị đối với những nhà đầu tư mặc dù nó biến động mạnh hơn bình thường.

Bên cạnh đó, vàng cũng có tính thanh khoản rất cao, nghĩa là dễ dàng bán ra. Trong tuần cuối tháng Một, khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày đã đạt mức kỷ lục 965 tỷ USD (1.230 tỷ đô la Singapore) - tương đương 5.805 tấn - trên các thị trường lớn, cho thấy nhu cầu đối với kim loại quý này vẫn mạnh mẽ ngay cả khi nhiều người quyết định bán bớt lượng vàng nắm giữ. Điều này rất quan trọng vì vàng là một trong số ít tài sản mà các nhà đầu tư có thể dễ dàng bán ra trong thời kỳ thị trường căng thẳng để huy động tiền mặt.

Ngoài ra, một khi cơn sốt tiền mặt ban đầu qua đi, vàng thường phục hồi và mang lại lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

Báo cáo của WGC cho biết vàng đã bị ảnh hưởng bởi một số cú sốc đột ngột trong những tháng gần đây, nhưng điểm mấu chốt là sự gián đoạn giá cả này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Mặc dù giá vàng có thể biến động mạnh và đột ngột, nhưng những biến động này thường chỉ là tạm thời chứ không phải là sự thay đổi lâu dài.