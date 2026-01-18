Lý do Tóc Tiên - Touliver kết hôn 6 năm nhưng không sinh con

Tóc Tiên và Touliver từng là cặp đôi đẹp được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Tuy nhiên vào chiều 17/1, nữ ca sĩ xác nhận đường ai nấy đi với Touliver sau 6 năm kết hôn. Cô cho biết cả hai trải qua nhiều khó khăn, thử thách trước khi đưa ra quyết định này. Thời gian qua, họ muốn giữ kín thông tin rạn nứt với công chúng, cho bản thân có khoảng lặng để tự soi chiếu.

Về chung một nhà đã 6 năm nhưng Tóc Tiên và Touliver không có con chung. Không ít lần, chuyện con cái của cặp đôi được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Nữ ca sĩ từng chia sẻ lý do chưa có thành viên mới vì cả hai mong muốn tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái. Vào năm 2021, Tóc Tiên từng cho biết cặp đôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

Tóc Tiên và Touliver kết hôn 6 năm nhưng chưa có con chung. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ từng chia sẻ lý do gia đình chưa có thêm thành viên mới vì còn tập trung vào công việc. Ảnh: FBNV

Trong suốt thời gian bên nhau, bà xã Hoàng Touliver từng 5 lần 7 lượt vướng nghi vấn có tin vui. Vào tháng 4/2023, Tóc Tiên từng vướng nghi vấn mang thai khi diện chiếc váy rộng thùng thình, giấu dáng khi dự sự kiện.

Sau đó, cô đã lên tiếng phủ nhận: "Đó là chiếc váy mà Tiên đã... mượn của ê-kíp chụp hình để tranh thủ đến chung vui cùng anh Mai Tiến Dũng vì mình không chuẩn bị kịp trang phục. Như Tiên từng chia sẻ nhiều lần trước đó, Tiên vẫn đang rất vui với cuộc sống 1 nhà 2 người 3 con mèo nên chưa nghĩ đến kế hoạch có em bé".

Trước đó, Tóc Tiên nhiều lần vướng nghi vấn có con nhưng đều phủ nhận. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Hoàng Touliver gặp nhau trong chương trình The Remix 2015. Cô từng chia sẻ về cơ duyên này: "Lúc về The Remix, tôi không biết Touliver là ai. Tụi tôi được bắt cặp với nhau chỉ vì không tìm được một ai khác, không có sự lựa chọn khác.

Anh Hoàng đã được giới thiệu 1 vài ca sĩ nhưng anh cảm thấy không hợp và dự định rút lui rồi. Sau đó anh Hồ Hoài Anh có giới thiệu tôi với anh ấy thì anh lại Ok. Lý do vì ở nhà anh Hoàng thì... bà nội cũng có xem 1 chương trình hải ngoại và có biết đến tôi! Thế nên mới thử, kiểu 'liều ăn nhiều'...".

Thông tin Tóc Tiên và Touliver ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Hoàng Touliver quen biết từ năm 2015 khi cùng làm việc tại chương trình The Remix. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên sinh năm 1989, cô được khán giả biết tới với những bản hit nổi tiếng như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Bên cạnh vai trò ca sĩ, nữ ca sĩ còn tham gia nhiều gameshow giải trí, ngồi ghế nóng những chương trình âm nhạc.