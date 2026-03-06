Lý do tỉnh Hà Tĩnh rao bán gần 30kg vàng

Thông tin trên được Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh niêm yết công khai.

Theo đó, địa phương này báo bán gần 30kg vàng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu bị phát hiện, xử lý trước đó và đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định. Tài sản được bán theo hình thức niêm yết giá công khai.

Theo thông báo của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, tài sản niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au), người dân có thể xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đến 17h30 ngày 11/3.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17h30 phút ngày 11/3. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.