Lý do Thủ tướng Netanyahu công khai việc điều trị ung thư

An Khê |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cho biết ông đã âm thầm điều trị ung thư tuyến tiền liệt trong thời gian qua.

Thủ tướng Netanyahu công khai điều trị ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên phải) và vợ, bà Sara, tham dự lễ tưởng niệm Ngày tưởng nhớ các binh sĩ tử trận của Israel, tại Jerusalem, ngày 21/4/2026. (Ảnh: AP)

Theo tuyên bố chính thức, nhà lãnh đạo Israel 76 tuổi cho biết ông đã trì hoãn việc công bố báo cáo y tế khoảng hai tháng nhằm tránh bị lợi dụng cho mục đích tuyên truyền trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Văn phòng Thủ tướng Israel từng thông báo ông Netanyahu đã trải qua phẫu thuật điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Trong đợt kiểm tra sức khỏe tiếp theo, các bác sĩ phát hiện một khối u ác tính nhỏ dưới 1cm tại tuyến tiền liệt.

Hai thư xác nhận của đội ngũ y tế được công bố kèm theo cho biết đây là trường hợp phát hiện sớm, tổn thương rất nhỏ và chưa có dấu hiệu di căn, được xác nhận qua các xét nghiệm chuyên sâu.

Theo một nguồn tin am hiểu sự việc, khối u được phát hiện cách đây vài tháng và Thủ tướng Netanyahu đã bắt đầu điều trị bằng phương pháp xạ trị khoảng hai tháng rưỡi trước, đồng thời đã hoàn tất liệu trình gần đây.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Netanyahu cho biết đã lựa chọn phương pháp xạ trị tập trung và kết quả điều trị cho thấy khối u đã "biến mất hoàn toàn". "Tạ ơn Chúa, tôi đang khỏe mạnh. Vấn đề y tế nhỏ liên quan đến tuyến tiền liệt của tôi đã được điều trị dứt điểm'', ông viết.

Báo cáo y tế cũng khẳng định tình trạng sức khỏe tổng thể của Thủ tướng Israel hiện ở mức tốt.

Thủ tướng Netanyahu công khai điều trị ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh 3.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một video công bố hôm 16/4/2026. (Ảnh: GPO)

Thủ tướng Netanyahu là nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Israel và từng trải qua nhiều can thiệp y tế trong thời gian đương chức. Tháng 7/2023, ông được cấy máy tạo nhịp tim sau khi nhập viện khẩn cấp do rối loạn dẫn truyền tim tạm thời. Trước đó một tuần, ông từng gặp tình trạng chóng mặt và ngất nhẹ.

Đến tháng 3/2024, ông tiếp tục phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm, tương tự một ca phẫu thuật mà ông đã trải qua hơn một thập kỷ trước.

Giới chuyên môn nhận định ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới cao tuổi và việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị hiệu quả. Theo đại diện một cơ sở y tế tại Israel, các kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cho thấy bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được công bố trong bối cảnh trước đó xuất hiện nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, bao gồm cả các hình ảnh giả mạo liên quan đến sức khỏe của ông trong thời gian xung đột với Iran. Để bác bỏ các tin đồn, Thủ tướng Israel từng đăng tải video ghi lại cảnh ông xuất hiện tại một quán cà phê ở Jerusalem hồi tháng 3, nhằm khẳng định tình trạng sức khỏe ổn định.

Việc công khai thông tin y tế lần này được cho là nhằm tăng cường minh bạch, đồng thời trấn an dư luận về khả năng điều hành của nhà lãnh đạo Israel trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều biến động an ninh và địa chính trị phức tạp, đặc biệt là kể từ khi xung đột với Iran bùng phát từ hôm 28/2.

