Lý do Thanh Hương Bùi diễn show Shanghai Fashion Week SS26 vào ngày 13/10

Trước khi lên đường tham dự Tuần lễ Thời trang Thượng Hải SS26 (Shanghai Fashion Week SS26), NTK Thanh Hương Bùi bất ngờ chia sẻ lý do chọn ngày 13/10 để ra mắt bộ sưu tập mới Manifeste cùng bạn bè quốc tế.

Cô cho biết, việc chọn ngày 13/10 không chỉ để giới thiệu một dấu ấn mới của thương hiệu Việt trên sân khấu quốc tế mà còn bởi đây là Ngày Doanh nhân Việt Nam – cột mốc gợi nhớ tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng kiến tạo giá trị bền vững.

NTK, doanh nhân Thanh Hương Bùi.

Được biết ngoài hoạt động ở lĩnh vực thời trang, Thanh Hương Bùi còn là doanh nhân ở nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, xây dựng... Những lĩnh vực tưởng chừng khác biệt nhưng được kết nối bằng triết lý chung: “Tôi luôn tin rằng, dù ở lĩnh vực nào, chất lượng và sự tử tế vẫn là nền tảng bền vững nhất”, Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Chia sẻ thêm về show diễn tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, Thanh Hương Bùi cho biết, đó là bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của cô. Việc chọn Thượng Hải – một trung tâm thời trang hàng đầu châu Á – không nhằm phô trương quy mô mà là cách cô thể hiện tinh thần học hỏi, sẵn sàng bứt phá và hội nhập.

“Chúng tôi đến với Thượng Hải bằng sự chân thành – để lắng nghe, học hỏi và khẳng định rằng thời trang Việt hoàn toàn có thể đứng vững giữa dòng chảy toàn cầu”, cô nói.

Lê Hoàng Phương sẽ trình diễn tại show Thượng Hải của Thanh Hương Bùi.

Bộ sưu tập Manifeste sẽ được trình diễn tại Shanghai Fashion Week SS26 là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa thủ công Việt Nam và ngôn ngữ hiện đại của thế giới, thể hiện qua chất liệu giấy dó, sơn mài cùng kỹ thuật thêu, dựng phom và xử lý bề mặt vải tinh tế.

Sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như Hoàng Thùy, Lê Hoàng Phương hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc – nơi tinh thần Việt được tỏa sáng bằng chính ngôn ngữ của thời trang.

Chia sẻ thêm về Ngày Doanh nhân Việt Nam, doanh nhân – nhà thiết kế gửi gắm: “Chúc tất cả chúng ta luôn giữ vững tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng vươn lên – để mỗi bước đi của người Việt đều mang theo giá trị và bản sắc riêng".