Lý do quán cà phê của "ông hoàng nhạc Việt" tạm đóng cửa sau hơn 2 tuần khai trương

Sau nửa tháng khai trương, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo quán cafe mới mở của anh phải tạm ngưng hoạt động trong vài ngày. Nam ca sĩ cho biết việc tạm đóng cửa không phải do kinh doanh kém mà để chỉnh sửa, hoàn thiện mọi hạng mục sau khi lượng khách vượt ngoài dự kiến.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức các buổi ca nhạc dành tặng khách hàng tại quán cà phê.

Trên trang cá nhân, giọng ca Say tình viết: "Xin đưa ra thông báo: Tiệm sẽ tạm ngưng hoạt động trong 6 ngày để sắp xếp lại tất cả mọi hạng mục cho đầy đủ và hoàn hảo hơn. Từ nhân viên đến nguyên liệu hay các hệ thống khác như cây cảnh, trang trí đều bị quá tải!

Kính mong các thượng khách hãy thấu hiểu, thông cảm và lượng thứ! Rất biết ơn mọi người! Thời gian tạm ngưng chính thức sẽ là ngày 27/2/2026 (mùng 11 Tết) cho đến ngày 5/3 sẽ chính thức mở bán lại".

Thông báo của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng việc tạm đóng cửa để nâng cấp là quyết định đúng đắn, cho thấy nam ca sĩ luôn cầu toàn và nghiêm túc trong mọi dự án, kể cả kinh doanh.

Đàm Vĩnh Hưng phải thông báo tạm đóng quán cafe để nâng cấp.

Sau khi khai trương, quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng luôn ở trong tình trạng quá tải.

Trước đó, nam ca sĩ cho biết trong tuần đầu vận hành, anh tổ chức một số buổi giao lưu âm nhạc. Tuy nhiên, các chương trình đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân xung quanh. Anh gửi lời xin lỗi vì "làm xáo trộn sự yên tĩnh và thời gian nghỉ ngơi" của mọi người.

"Trong thời gian tới, nếu tổ chức những buổi tương tự, tôi và công ty sẽ chủ động xin ý kiến về khung giờ cũng như âm lượng phù hợp, nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, mà vẫn đảm bảo đặc thù kinh doanh liên quan đến âm nhạc", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Không gian hoài niệm bên trong quán cà phê của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Tp.HCM.

Sau khi bán căn biệt thự 500m2 hồi cuối tháng 12/2025, anh xác định quán cà phê sẽ là không gian sinh hoạt thường xuyên. Trong những ngày đầu khai trương, nam ca sĩ tạm gác công việc để trực tiếp đón khách, chụp ảnh lưu niệm, tổ chức bốc thăm trúng thưởng và hát phục vụ khán giả. Hơn 200 nghệ sĩ và người hâm mộ được mời tham dự ngày đầu mở cửa.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt" vì sở hữu nhiều ca khúc ăn khách suốt thập niên 2000. Anh phát hành các album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Đàm Vĩnh Hưng vừa khai trương quán cafe tại khu Thảo Điền, Tp.HCM với phong cách thiết kế Indochine hoài cổ. Đây là dự án Mr Đàm ấp ủ từ lâu và chính thức thực hiện vào đầu năm 2026.