Lý do Puka - Gin Tuấn Kiệt không công khai nhóc tỳ đầu lòng

Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng rồi bất ngờ tổ chức đám cưới ngọt ngào, Puka và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục khiến khán giả bất ngờ lên chức mẹ bỉm. Gần đây, cả hai nhiều lần úp mở về nhóc tỳ đầu lòng nhưng chưa bao giờ để lộ bất kỳ góc mặt nào của bé. Thậm chí, thông tin như tên thân mật, giới tính của em bé cũng được vợ chồng này giữ kín. Tuy nhiên, theo nhiều hint từ bạn bè hé lộ, nhóc tỳ của vợ chồng Puka là một bé gái.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Puka đã có màn giải đáp lý do ít cho con xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, khi được một fan hỏi: "Thèm được thấy em bé iu lên sóng chị yêu ơi, nào mới công khai cháu cho các dì đây ạ?", nữ diễn viên đã trả lời: "Chờ em bé lớn tí nhoa! Chị không có giấu đâu, chỉ là chờ em bé lớn tí nè".

Câu trả lời này phần nào hé lộ lý do tại sao đến nay Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn chưa công khai hình ảnh nhóc tỳ. Không phải vì muốn giữ bí mật tuyệt đối mà cả hai vợ chồng muốn chờ con đủ cứng cáp, lớn hơn một chút rồi mới thoải mái chia sẻ với công chúng. Đây cũng là cách nhiều nghệ sĩ lựa chọn nhằm bảo vệ con trong những năm đầu đời, tránh áp lực và sự chú ý quá lớn từ truyền thông. Sự lựa chọn kín đáo nhưng đầy tinh tế này càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến Puka - Gin Tuấn Kiệt. Cả hai vốn đã nổi tiếng với tình yêu nhẹ nhàng, không phô trương, và nay cách họ chăm lo, bảo vệ con nhỏ cũng thể hiện rõ sự chín chắn trong vai trò mới.

Puka lần đầu tiết lộ lý do vẫn quyết giữ kín hình ảnh con sau nửa năm bé chào đời

Puka còn hứa hẹn sẽ quay vlog chia sẻ về cuộc sống mẹ bỉm

Hành trình tình yêu của Puka - Gin Tuấn Kiệt được xem như một trong những chuyện tình kín tiếng nhưng ngọt ngào nhất Vbiz. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ nhiều năm trước khi liên tục bị bắt gặp đi cùng nhau, để lộ loạt "hint" trùng hợp trong phong cách, đồ dùng cá nhân hay những chuyến du lịch. Tuy nhiên, cả hai đều chọn cách im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Suốt quãng thời gian đó, Puka và Gin thường xuyên đồng hành trong công việc, cùng tham gia các gameshow, dự án nghệ thuật, tạo nên hình ảnh một đôi bạn ăn ý trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Mối tình kín đáo kéo dài nhiều năm, cho đến cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức tổ chức đám cưới sau loạt đám hỏi, lễ cưới trải dài từ quê nhà Phú Yên, TP.HCM cho đến những bữa tiệc ấm cúng bên bạn bè đồng nghiệp. Hôn lễ của cả hai được đánh giá là một trong những sự kiện giải trí hot nhất thời điểm đó, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám và khoảnh khắc cô dâu, chú rể rơi nước mắt xúc động trong ngày trọng đại.

Từ một cặp đôi vướng sóng gió lúc yêu đương, Puka - Gin Tuấn Kiệt đã khẳng định tình yêu bền chặt bằng cái kết viên mãn, bước vào cuộc sống hôn nhân trong sự chúc phúc nồng nhiệt của khán giả. Sau cưới, cả hai ngày càng kín tiếng hơn về đời sống riêng, nhưng qua những chia sẻ nhỏ bé trên mạng xã hội, công chúng vẫn dễ dàng cảm nhận được một gia đình nhỏ đang tràn ngập hạnh phúc.

Gần đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên úp mở hình ảnh phía sau lưng của con gái