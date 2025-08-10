Xe tăng M1A1 SA Abrams của Mỹ được Ukraine nâng cấp, trang bị khối giáp phản ứng nổ Kontakt-1 và giáp tháp pháo để chống lại các mối đe dọa trên chiến trường hiện đại, bao gồm drone và đạn tấn công từ trên xuống. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Ukraine gắn giáp phản ứng nổ cho xe tăng M1A1 SA Abrams để chống drone và tên lửa tấn công trên cao

Quân đội Ukraine vừa bắt đầu nâng cấp 31 xe tăng M1A1 SA Abrams do Mỹ viện trợ, bổ sung giáp phản ứng nổ (ERA) và khung bảo vệ chống drone để khắc phục lỗ hổng phòng vệ.

Theo hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội tháng 8/2025, các kỹ sư và tổ lái Ukraine đã lắp ERA loại Kontakt-1 lên thân, má tháp và mái tháp của xe.

Đồng thời, giáp dạng lồng (cage armor) cũng được gắn trên nóc tháp pháo và khoang động cơ nhằm giảm thiểu rủi ro trước các cuộc tấn công từ trên cao.

Các thay đổi này nhằm đối phó với tổn thất ngày càng tăng từ drone cảm tử FPV, đạn lượn và tên lửa chống tăng tấn công theo quỹ đạo “top-attack” — những mối đe dọa đã bộc lộ rõ điểm yếu của M1A1 SA trong chiến sự.

Xe tăng mạnh nhưng thiếu phòng vệ hiện đại

31 chiếc M1A1 SA Abrams được Mỹ bàn giao cho Ukraine vào cuối năm 2023 trong gói hỗ trợ quân sự nhằm tăng năng lực thiết giáp.

M1A1 SA vốn dựa trên mẫu M1A1 của quân đội Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, sở hữu pháo nòng trơn 120 mm và giáp composite trước dày, nhưng thiếu nhiều tính năng bảo vệ của các biến thể Abrams mới.

Xe không có giáp uranium nghèo, không có bộ giáp phản ứng nổ tích hợp, không trang bị hệ thống phòng vệ chủ động, và mái tháp pháo không được gia cố đặc biệt.

Các tấm chắn bên và hông tháp chỉ chịu được hỏa lực hạn chế, trong khi khoang động cơ và nóc tháp dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công từ trên cao hoặc từ phía sau.

Điều này khiến M1A1 SA dù bền bỉ và hiệu quả trong giao chiến trực diện, vẫn dễ bị xuyên phá bởi các loại vũ khí chống tăng giá rẻ nhưng nguy hiểm đang phổ biến tại Ukraine.

Kontakt-1: Giải pháp tạm thời nhưng cần thiết

ERA Kontakt-1, do Liên Xô phát triển từ thập niên 1980, gồm các khối kim loại chứa thuốc nổ nhỏ, sẽ kích nổ khi bị trúng đạn chống tăng dạng HEAT, làm lệch hướng tia xuyên. Tuy nhiên, loại giáp này kém hiệu quả trước đầu đạn 2 tầng hoặc đạn xuyên động năng.

Dù vậy, việc lắp Kontakt-1 cùng giáp lồng vẫn giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của M1A1 SA trước mối đe dọa từ drone và vũ khí tấn công trên cao. Cái giá phải trả là xe nặng hơn và gặp thêm khó khăn về hậu cần, nhưng với tình hình chiến sự hiện tại, đây là điều cần thiết.

Thông điệp gửi tới Mỹ và NATO

Những điều chỉnh tại chiến trường này là lời cảnh báo rằng ngay cả xe tăng phương Tây tiên tiến cũng cần liên tục nâng cấp để thích ứng.

Bài học từ M1A1 SA cho thấy quân đội Mỹ nên cân nhắc bổ sung ERA cho mái tháp, hệ thống phòng vệ chủ động, và giải pháp chống drone mô-đun vào đội xe hiện có.

Chiến trường Ukraine đang trở thành nơi thử nghiệm không chỉ chiến thuật, mà cả công nghệ bảo vệ thiết giáp. Tương lai của chiến tranh xe tăng sẽ phụ thuộc vào khả năng chống lại các mối đe dọa từ bầu trời, chứ không chỉ từ hướng trực diện.