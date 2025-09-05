Lý do Lục quân Mỹ bỏ gần 10 tỷ USD cho Patriot PAC-3 MSE tối tân

PAC-3 MSE đại diện cho thế hệ mới nhất của hệ thống tên lửa phòng không Patriot, mang lại tầm bắn, độ chính xác và khả năng cơ động được cải thiện.

Đây là hợp đồng tên lửa đơn lẻ lớn nhất từng được ký với bộ phận Missiles and Fire Control của Lockheed Martin, đánh dấu bước đi chiến lược trong củng cố năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ và các đồng minh.

PAC-3 MSE là biến thể hiện đại nhất trong họ Patriot, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu tiên tiến.

Điểm khác biệt chính của PAC-3 MSE là phương thức “hit-to-kill”, trực tiếp tiêu diệt mục tiêu bằng động năng thay vì nổ phân mảnh.

Với động cơ 2 nhịp, cánh điều khiển lớn hơn và hệ thống dẫn hướng tối ưu, tên lửa có khả năng cơ động cao, tăng tầm bắn và độ chính xác vượt trội so với các phiên bản trước. PAC-3 MSE hiện đã được 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, đưa vào hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia và khu vực.

Hợp đồng trải dài trong 3 năm tài khóa 2024-2026. Lockheed Martin cho biết công ty đã mở rộng sản xuất từ trước, đặc biệt tại cơ sở Camden, bang Arkansas, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Dự kiến chỉ riêng năm 2025, hãng sẽ bàn giao hơn 600 quả PAC-3 MSE, một cột mốc quan trọng trong việc duy trì kho dự trữ tên lửa.

Tầm quan trọng của hợp đồng vượt ra ngoài giá trị tiền tệ, phản ánh sự thay đổi chiến lược của Lầu Năm Góc và đồng minh trong bảo đảm sẵn sàng phòng không.

Các cuộc xung đột cường độ cao gần đây ở châu Âu và Trung Đông cho thấy cần có kho dự trữ tên lửa đủ lớn để duy trì hoạt động lâu dài. PAC-3 MSE đã chứng minh hiệu quả trong thực chiến với nhiều lần đánh chặn thành công.

Trước thách thức từ vũ khí siêu thanh, tên lửa đạn đạo cơ động và đàn drone, PAC-3 MSE ngày càng được coi là giải pháp cốt lõi. Lockheed Martin khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp phần mềm, đầu dò và tích hợp hệ thống để duy trì ưu thế của PAC-3 MSE trước các mối đe dọa mới.

Hợp đồng kỷ lục này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ cho Mỹ và đồng minh, mà còn củng cố chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, khẳng định PAC-3 MSE là trụ cột của hệ thống phòng thủ tên lửa thế kỷ XXI.