HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lý do khó tin khiến người đàn ông bán vé số đâm thai phụ ở Cần Thơ

Ca Linh |

Người đàn ông bán vé số ở TP Cần Thơ đâm thai phụ trọng thương dù 2 người không hề quen biết.

Chiều 22-11, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương (SN 1997; ngụ xã Trường Xuân) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 21-11, chị Nguyễn Thị Kiều O. (SN 2004; ngụ xã Phong Điền) đang bán bánh mì thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng. Phương bị chồng chị O. và người dân phát hiện, bắt giữ giao cho công an.

Lý do khó tin khiến người đàn ông bán vé số đâm thai phụ ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Hoàng Phương

Chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu, nguy kịch. Bụng chị O. có vết thương hở do vật sắc nhọn đâm; mạch nhanh, nhẹ… Ngay lập tức, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu qua các bước và đồng thời kiểm tra phát hiện chị O. mang thai 36 tuần, từ đó tiến hành mổ bắt con cho sản phụ rồi xử lý vết thương hở vùng bụng.

Hiện, tình trạng sức khỏe chị O. tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi. Còn em bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận sáng ngày 21-11 đi bán vé số tại chợ Phong Điền, do buồn chuyện gia đình nên mua 1 dao nhọn rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho chị này dù giữa 2 người không quen biết hay thù hận.

Bản thân Phương có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3 vừa qua.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ba kẻ tra tấn cháu gái suốt 4 giờ có thể bị khởi tố thêm nhiều tội danh
Tags

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

xã Trường Xuân

người đàn ông bán vé số đâm thai phụ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại