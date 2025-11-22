Ba kẻ tra tấn cháu gái suốt 4 giờ có thể bị khởi tố thêm nhiều tội danh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt tạm giam 3 bị can trong vụ bạo hành cháu P.A (13 tuổi, ở phường Linh Sơn) suốt 4 giờ chỉ vì nghi ngờ cháu lấy trộm tiền.

Cả ba người tham gia đánh cháu đều có tiền án, trong đó Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969, bà nội cháu P.A) và anh trai còn dương tính với ma túy.

Ba bị can Thành, Hằng, Trung. (Ảnh: Công an cung cấp)

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội), Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hình ảnh và thông tin thu thập từ hiện trường cho thấy hành vi bạo hành của 3 nghi phạm là tàn nhẫn, kéo dài, gây tổn hại cả thể xác và tinh thần của trẻ.

"Ngoài tội cố ý gây thương tích, hành vi này có dấu hiệu của tội hành hạ con cháu. Nếu xác định có việc sử dụng, tàng trữ hay tổ chức sử dụng ma túy tại thời điểm gây án, các đối tượng có thể bị xử lý thêm về tội danh ma túy. Thậm chí, nếu hành vi đánh đập diễn ra nhiều lần, kéo dài, gây rối loạn tâm lý nạn nhân, có thể xem xét tăng nặng trách nhiệm hình sự", luật sư Cường nhận định.

Ông nhấn mạnh, pháp luật không cho phép dùng bạo lực để giáo dục trẻ. Trẻ em sai phạm phải được giáo dục đúng quy định, không thể bị tra khảo, hành hạ như vậy.

Cũng theo luật sư Cường, hiện cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé, đến nay đã có kết quả cháu bé thương tích 5% nên có đủ căn cứ để xử lý những người này về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

"Trẻ em dưới 16 tuổi dù thương tích dưới 11% vẫn đủ căn cứ khởi tố hình sự, với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", luật sư thông tin.

Đây là vụ việc phức tạp, mặc dù các bị can bị khởi tố về tội danh thuộc loại tội ít nghiêm trọng nhưng các đối tượng này có nhân thân xấu, có tiền án và có dấu hiệu phạm tội về ma túy nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam để điều tra là có cơ sở và cần thiết. Việc tạm giam là bắt buộc để tránh các đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội và cản trở hoạt động điều tra của cơ quan chức năng.

Những vết bầm tím trên người P.A khi mới nhập viện.

Trước đó, Công an phường Linh Sơn nhận đơn trình báo từ chị T.Q.T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu P.A) về việc cháu bị chính những người thân trong gia đình đánh đập dã man.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu P.A sống cùng bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), cùng hai người đàn ông là Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ hai của Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai Hằng).

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền , khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu. Hai người này còn sử dụng nhiều vật dụng như gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí phần sống dao… để đánh vào nhiều vị trí trên người cháu.

Bị đánh đau, P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Hằng nói với chồng là Nguyễn Ngọc Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay yêu cầu cháu bé trả lại tiền cho bà nội.

Theo cơ quan công an, vì P.A. không lấy tiền nên không trả lời được số tiền đó giấu ở đâu. Lúc này, Trung và Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Sáng hôm sau, lợi dụng lúc 3 người sơ hở, P.A vùng chạy thoát và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả ba đối tượng Hằng, Trung và Thành về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hằng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung có 4 tiền án về tội Trộm cắp và Cố ý gây thương tích, còn Thành có 2 tiền án vì lừa đảo và mua bán ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Hằng và Thành dương tính với ma túy.