Lý do khiến xe scooter điện nhanh nhất thế giới gây lo ngại ở Anh

Mẫu Turbo tốc độ cao của Bo gây chấn động

Chúng từng bị gọi là “mối đe dọa” trên đường phố Anh, với nhiều lời kêu gọi cấm hoàn toàn. Giờ đây, xe scooter điện (e‑scooter) còn khiến nhiều người khó chịu hơn khi mẫu nhanh nhất thế giới vừa được công bố, có thể đạt tốc độ lên tới 160km/h.

Chiếc xe mang tên The Turbo do công ty Bo của Anh phát triển. Ông Oscar Morgan, Giám đốc điều hành Bo, nói: “Khi quá trình phát triển The Turbo tiến triển, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang tạo ra một con quái vật.”

Ông Morgan cho biết: “Xe scooter điện đang cách mạng hóa cách con người di chuyển ở phạm vi địa phương, nhưng chúng vẫn chưa bước vào lĩnh vực văn hóa ô tô chính thống.”

Mức giá cao khiến nhiều người mua tiềm năng phải cân nhắc: The Turbo có giá cơ bản 29.500 USD. Bo đã mất 18 tháng phát triển The Turbo, chế tạo từ nhôm cấp độ hàng không vũ trụ.

Công nghệ động cơ và thử nghiệm tốc độ tại Goodwood

Phần cốt lõi của xe là “hệ thống truyền động tiên tiến”, gồm động cơ kép công suất 24.000W. Pin chính có dung lượng 1.800Wh, đủ cung cấp sạc nhanh đồng thời cho 1.500 chiếc iPhone.

Trong khi hầu hết các e‑scooter trên đường hiện nay chỉ có tầm hoạt động khoảng 24–64km mỗi lần sạc, The Turbo có thể di chuyển tới 240km trước khi cần sạc, theo Bo.

Công ty đã tiến hành những lần chạy thử đầu tiên tại đường đua nổi tiếng Goodwood. Qua 20 lượt chạy, do tay đua chuyên nghiệp Tre Whyte điều khiển, chiếc xe đạt tốc độ tối đa 135km/h. So sánh với quy định hiện tại ở Anh, tốc độ giới hạn cho e‑scooter chỉ là 25km/h.

Tuy nhiên, Bo chưa dừng lại ở đó. Công ty hy vọng phá mốc 160km/h dưới sự giám sát của Guinness World Records.

Ông Harry Wills, Giám đốc công nghệ Bo, nói: “Sau khi hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm trên các đường đua ở Anh và có sự tin tưởng cao vào độ ổn định cũng như khả năng vận hành của The Turbo, chúng tôi đang bắt đầu quá trình tăng công suất và tốc độ của phương tiện cho đến khi đạt được mục tiêu.”

Hiện một “phiên bản giới hạn” của The Turbo đang được phát triển, với giá cơ bản 29.500 USD. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mua.

Bo cho biết: “Những người đam mê tiềm năng đang cân nhắc đặt hàng được mời cung cấp kinh nghiệm lái trước đó qua cổng trực tuyến trên trang The Turbo.”

Quan ngại gia tăng về an toàn và chiến dịch báo cáo

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Anh phát động chiến dịch mạnh tay với e‑scooter, sau hàng loạt vụ việc khiến người dân “sợ hãi và bị đe dọa”.

Chiến dịch do Crimestoppers khởi xướng tháng này kêu gọi công chúng báo cáo các trường hợp sử dụng nguy hiểm và trái phép xe máy địa hình, xe máy điện, xe đạp điện và e‑scooter.

Bà Angela Parker, Quản lý quốc gia của Crimestoppers, cho biết nhiều người nói rằng họ cảm thấy sợ hãi và bị đe dọa bởi việc gia tăng sử dụng trái phép xe địa hình. Hoạt động bất hợp pháp này cũng gây hại cho môi trường và di sản, mất nhiều năm để khôi phục và tốn hàng nghìn bảng để sửa chữa.

“Chiến dịch của chúng tôi nhằm hỗ trợ cộng đồng báo cáo ẩn danh cho tổ chức của chúng tôi và cung cấp thông tin về nơi mọi người có thể lái xe một cách an toàn và hợp pháp.” – bà nói.





Theo Daily Mail