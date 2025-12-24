Lý do khiến Mỹ dừng tất cả dự án điện gió ngoài khơi

Một turbin điện gió ngoài khơi bang Virginia, Mỹ. (Ảnh: AP)

Đây là đòn giáng mới nhất vào ngành điện gió ngoài khơi của Mỹ - loại hình năng lượng mà Tổng thống Trump công khai phản đối từ lâu.

Việc đình chỉ có thể ảnh hưởng tới hàng tỷ đô la vốn đầu tư và cản trở gần 6 gigawatt điện mới dự kiến hòa lưới trong vài năm tới.

Quyết định ngày 22/12 tác động tới 5 dự án đang thi công trên Đại Tây Dương, trong đó có trang trại điện gió khổng lồ ngoài khơi bang Virginia. Dự án dự kiến trở thành trang trại điện gió lớn nhất của Mỹ sau khi hoàn thành vào cuối năm 2026, để cung cấp điện cho Virginia, nơi có cụm trung tâm dữ liệu ngốn điện nhất thế giới. Các trang trại điện gió khác nằm ngoài khơi New England cũng bị ảnh hưởng.

Trong thông cáo báo chí ngày 22/12, Bộ Nội vụ Mỹ nêu ra “những rủi ro an ninh quốc gia do Bộ Chiến tranh xác định trong các báo cáo mật mới hoàn tất”, nhưng không cho biết cụ thể. Thông cáo cũng đề cập vấn đề chuyển động của tuabin gió và hiện tượng phản xạ ánh sáng có thể gây nhiễu radar.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết Bộ Chiến tranh đã “xác định một cách dứt khoát” rằng các trang trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn “đã gây nhiễu radar, gây ra rủi ro thực sự với nước Mỹ”, đặc biệt là “các trung tâm dân cư dọc bờ Đông”.

Một quan chức Bộ Chiến tranh cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan khác để “đánh giá khả năng giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do các dự án này gây ra”, nhưng không bình luận thêm.

Năm ngoái, Thụy Điển đã dừng việc xây dựng các trang trại điện gió mới do lo ngại chúng có thể gây nhiễu radar quân sự, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Liên minh châu Âu và Nga.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng thiết kế trang trại điện gió có thể được điều chỉnh để xử lý vấn đề này.

Hai Thượng nghị sĩ Mark Warner và Tim Kaine, lần lượt là thành viên các Ủy ban Tình báo và Quân vụ Thượng viện, cho biết chính quyền “không chia sẻ bất kỳ thông tin mới nào” để giải thích việc tạm dừng đột ngột.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business , ông Burgum nói rằng nhiễu radar có thể “gây ra những vấn đề thực sự trong việc xác định đâu là bạn, đâu là thù trong không phận của đất nước”, cho biết chúng cũng có thể gây vấn đề cho máy bay thương mại “do ở gần tất cả các sân bay lớn” dọc bờ Đông.

Bước đi của chính quyền Mỹ vấp phải chỉ trích từ cả các nhóm năng lượng sạch lẫn nhiên liệu hóa thạch.

“Các công ty phát triển từ lĩnh vực dầu khí đã cam kết nguồn vốn đáng kể để xây dựng ngành điện gió ngoài khơi của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi chính quyền chấm dứt việc tạm dừng này và tránh các hành động khác có thể gây tổn hại đến việc làm và đầu tư”, ông Erik Milito, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp đại dương quốc gia - đại diện cho các công ty dầu khí và điện gió ngoài khơi, phát biểu.

Oceantic Network, một hiệp hội thương mại đại diện cho các công ty điện gió ngoài khơi, cho biết các doanh nghiệp thành viên đã làm việc với Bộ Quốc phòng (nay là Bộ Chiến tranh) Mỹ trong hơn 1 thập kỷ để xử lý các lo ngại về an ninh quốc gia.

“Bộ Chiến tranh đã phê chuẩn mọi hợp đồng thuê điện gió ngoài khơi trước khi xây dựng”, bà Liz Burdock, Chủ tịch kiêm CEO của tổ chức này cho biết.

Bà Burdock cho rằng quyết định đình chỉ của Bộ Nội vụ là “nỗ lực che đậy khác nhằm giấu đi thực tế rằng tổng thống không thích điện gió ngoài khơi”, trong khi bước đi này sẽ khiến hàng nghìn việc làm ở Mỹ bị xóa sổ và đẩy giá điện tăng cao.

“Mỹ cần một chiến lược năng lượng toàn diện, chứ không phải một cuộc tấn công toàn diện vào năng lượng tái tạo dựa trên sở thích cá nhân”, bà Burdock nói.

Ông Burgum cho rằng điện gió ngoài khơi tạo ra loại điện đắt đỏ nhất và kêu gọi các bang nên dựa vào khí đốt tự nhiên.