Lý do Jack không đến phiên tòa kiện Thiên An

Phía Jack cho biết nam ca sĩ không thể trực tiếp tham dự phiên tòa ngày 15/9 vì lý do riêng. Phiên tòa đã được dời sang 22/9.

Ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án Tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998, ngụ TPHCM).

Tuy nhiên, phía nguyên đơn có đơn xin vắng mặt. Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn và quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 22/9.

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 15/9, đại diện truyền thông của công ty J97 Promotion cho biết Jack-97 không thể trực tiếp tham dự phiên tòa vì lý do sức khỏe của người thân trong gia đình. Phía nam ca sĩ gửi đơn xin hoãn và được Hội đồng xét xử xem xét, chấp thuận.

Phía Jack-97 cho biết nam ca sĩ cam kết có mặt tại phiên tòa ngày 22/9.

Theo thông cáo, Jack-97 là người chủ động khởi kiện, đề nghị tòa án xác định quan hệ cha con, làm cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cha theo quy định pháp luật. Mong muốn của nam ca sĩ là được công nhận quan hệ cha con về mặt pháp lý, được thăm nom, chăm sóc và có trách nhiệm với con.

“Jack - J97 mong muốn quyền thăm nom và việc thực hiện trách nhiệm một cách đường hoàng”, đại diện truyền thông nam ca sĩ nêu.

Phía Jack-97 cho biết nam ca sĩ cam kết có mặt tại phiên tòa ngày 22/9 theo lịch đã được tòa án ấn định, đồng thời tiếp tục phối hợp cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án xác định bé Đ., sinh ngày 1/4/2021, là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời đề nghị bị đơn không được ngăn cấm anh thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé.

Ồn ào giữa Jack và Thiên An kéo dài từ tháng 8/2021, sau khi nữ diễn viên công khai có con với bạn trai.

Ngày 14/8/2025, TAND Khu vực 2 TPHCM thông báo thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về Tranh chấp về xác định cha cho con giữa Jack-97 và Thiên An.

Đến ngày 28/8/2025, tòa án nhận được bản tự khai của Thiên An. Trong văn bản, cô không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và cho rằng Jack-97, với tư cách người khởi kiện yêu cầu công nhận bé Đ. là con ruột, phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh.

Thiên An cũng đề nghị được vắng mặt suốt quá trình tố tụng, bao gồm các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ và xét xử. Cô cho biết cần dành thời gian chăm sóc con, tập trung công việc và không thể tham gia toàn bộ quá trình tòa án giải quyết vụ án.

“Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án”, Thiên An nêu trong bản tự khai.

Bị đơn cũng không muốn hòa giải, thương lượng và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải. Trong thời gian vắng mặt, những vấn đề liên quan có thể được trao đổi với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người được cô ủy quyền.