Khi Hậu Hoàng báo tin mắc ung thư máu, hàng chục nghìn người để lại lời động viên. Nhiều khán giả nhắc đến những bản nhạc chế từng khiến họ bật cười thời đi học và mong có thể tiếp sức cho cô trong những ngày điều trị.

‘Em không bước đi một mình’

Trong chia sẻ mới nhất, Hậu Hoàng cho biết cô đã đọc hết bình luận, tin nhắn và những bài đăng mọi người viết cho mình. Những ngày này, cô phải tiêm, truyền liên tục, tay hơi đau nên khó cầm điện thoại trả lời từng người.

“Cảm ơn mọi người nhiều lắm, hôm qua đọc xong xúc động quá, nằm khóc thút thít không ngủ được”, cô viết.

Tối 26/11, Hậu Hoàng cho biết cô nhận kết quả chẩn đoán ung thư máu hai ngày trước đó. Ở tuổi 31, cô kể mình suy sụp, khóc nhiều và chưa biết làm sao để lấy lại tinh thần. Cuối bài viết, cô tự động viên: “Cố lên nha Thúy Hậu ơi”.

Hậu Hoàng nhận được hàng chục nghìn bình luận là lời động viên của đồng nghiệp, người hâm mộ sau khi cô thông báo mắc ung thư máu.

Trong số những người gửi lời hỏi thăm có các đồng đội từng cùng Hậu Hoàng tham gia Sao nhập ngũ. Dương Hoàng Yến đăng bức ảnh nắm tay đàn em bên giường bệnh. Hòa Minzy gọi cô bằng cả họ tên Hoàng Thúy Hậu, mong cô đón nhận tình cảm của mọi người để có thêm sức mạnh.

Trang Pháp nhắn: “Em không bước đi một mình trên con đường này”. Tóc Tiên, Đức Phúc, Tiến Luật, Minh Hằng cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng gửi lời động viên.

Ở phần bình luận, một khán giả cho biết đã sống với bệnh bạch cầu mạn dòng tủy 9 năm, sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nếu Hậu Hoàng cần. Một người khác nhắn cô: “Mong em vượt qua tất cả bằng sự mạnh mẽ và niềm tin, để rồi một ngày không xa lại được sống những ngày tháng vui vẻ, bình yên và trọn vẹn. Thương em thật nhiều”.

Nhiều người biết Hậu Hoàng từ khi còn đi học. Trong ký ức của họ, cô gắn với những bản nhạc chế về trường lớp, những trò nghịch ngợm thời thơ ấu.

“Luôn thích em vì những bài hát chế vui nhộn, dí dỏm cũng như là cách em truyền lửa tích cực cho mọi người qua cách em diễn và hát”, “Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em”, “Thương em, cô gái tích cực, năng lượng, làm nội dung sạch trên mạng xã hội lại mắc căn bệnh hiểm nghèo”… một số khán giả bình luận.

Hậu Hoàng sở hữu kênh YouTube có khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký. Nhiều khán giả biết đến cô từ những bản nhạc chế về trường lớp và tuổi thơ.

Phía sau những video đạt hàng trăm triệu lượt xem

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Cô từng làm công việc văn phòng trước khi được biết đến rộng rãi với các video nhạc chế từ năm 2017.

Hậu Hoàng kể ban đầu cô lập kênh YouTube chỉ để có chỗ lưu video, khi muốn xem lại thì dễ tìm. Đến đầu năm 2020, kênh đã có hơn 5 triệu người theo dõi. Con số này đang là khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký.

Nhiều video ăn khách của Hậu Hoàng bắt đầu từ những chuyện cô từng trải qua. Cô viết lời mới cho những giai điệu quen thuộc, dựng thành tiểu phẩm rồi trực tiếp hát, diễn. Sức mạnh của sao đỏ, video đạt khoảng 297 triệu lượt xem, bắt nguồn từ một nỗi ấm ức thời đi học. Ngày ấy, Hậu Hoàng hay bị sao đỏ bắt lỗi. Nhiều năm sau, cô làm video để được một lần đổi vai, thử làm người đi bắt lỗi bạn học.

Riêng năm 2019, ngoài Sức mạnh của sao đỏ, Hậu Hoàng còn có Những chị đại học đường kết hợp với Nhung Phương, đạt hơn 214 triệu lượt xem. Cuối năm đó, cô ra mắt Chị em cây khế, đến nay vượt 170 triệu lượt xem.

Trong video này, hai anh em ở truyện cổ tích trở thành hai chị em, còn chuyện chia gia tài được kể trên nền ca khúc Anh nhà ở đâu thế. Cốt truyện người xem đã thuộc, giai điệu cũng quen. Cái duyên nằm ở lời hát mới và cách hai chị em đối đáp.

Riêng ba video ra mắt năm 2019 đã mang về cho kênh của Hậu Hoàng hơn 679 triệu lượt xem.

Với Tuổi thơ tôi, Hậu Hoàng kể chuyện những buổi chiều tắm sông, hái trộm xoài, bắn bi, thả diều, nhảy dây. Cô còn nhớ lần đòi mẹ mua chiếc mũ giống trong phim Hoàn Châu cách cách, đội lên đầu rồi ra sân xoay vòng, múa may chờ ong bướm bay đến.

Chi tiết ấy có thể khiến trẻ nhỏ bật cười trong khi giúp khán giả lớn tuổi nhớ một thời mê phim, bắt chước điệu bộ của nhân vật. Cảnh thả diều cũng gợi nhắc những buổi chăn trâu, cắt cỏ.

Tuổi thơ tôi đã vượt 196 triệu lượt xem. Khi video cán mốc 100 triệu lượt, Hậu Hoàng cùng ê-kíp thực hiện tiếp Tuổi thơ dữ dội, đạt hơn 62 triệu lượt xem.

Từ khi kênh có khoảng 2 triệu người đăng ký, Hậu Hoàng đã nói về những giới hạn cô đặt ra khi nhận quảng cáo. Theo Hậu Hoàng, cô từ chối giới thiệu mỹ phẩm, sản phẩm liên quan sức khỏe nếu chưa trải nghiệm hoặc kiểm chứng. Khi hợp tác với nhãn hàng, cô muốn phần quảng cáo chỉ chiếm một phần nhỏ trong video.

Hậu Hoàng bày tỏ quan điểm phản đối việc dùng hình ảnh bạo lực, phản cảm để thu hút lượt xem, nhất là khi khán giả của cô có nhiều trẻ nhỏ. Ngay trong Tuổi thơ tôi, bên dưới cảnh tắm sông, cô dành riêng một dòng cảnh báo, nhắc trẻ em tránh làm theo các cảnh quay dưới nước.

Trong Sao nhập ngũ, Hậu Hoàng được khán giả yêu mến bởi nét lém lỉnh khi trò chuyện với đồng đội và sự nhiệt tình trong các buổi huấn luyện.

Từ YouTube, Hậu Hoàng bước sang truyền hình qua Sao nhập ngũ, rồi Chị đẹp đạp gió 2024. Từng thừa nhận mình khá nhút nhát ở chỗ đông người, khi nhận lời tham gia Chị đẹp, cô nói muốn thử sức, kết bạn và học hỏi các nghệ sĩ.

Ở Sao nhập ngũ, khán giả có dịp biết Hậu Hoàng ngoài những vai diễn do cô viết kịch bản. Vẻ lém lỉnh vẫn dễ nhận ra qua cách cô trò chuyện với đồng đội. Khi bước vào các bài huấn luyện, điều khiến người xem có thiện cảm lại là sự nhiệt tình của cô gái nhỏ nhắn trước những thử thách mới lạ.