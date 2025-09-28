Lý do Duyên Quỳnh được chọn hát ca khúc chủ đề của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Tối 27/9, sự kiện họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thích nhan sắc. Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm, lựa chọn những ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, với giá trị cốt lõi dựa trên các tiêu chí: Sắc đẹp – Trí tuệ – Bản lĩnh – Giàu lòng nhân ái. Ban tổ chức kỳ vọng tìm ra những cô gái hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành đại sứ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc trên hàng ghế ban giám khảo như NSƯT Bùi Như Lai, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo Ngô Bá Lục, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung…, sự góp mặt của ca sĩ Duyên Quỳnh tại sự kiện cũng gây bất ngờ. Theo tiết lộ, giọng ca đến từ Đắk Lắk sẽ đồng hành với đấu trường nhan sắc này trong vai trò người thể hiện ca khúc chủ đề Shine for Peace. Sự xuất hiện của cô – đặc biệt sau "cơn sốt" Viết tiếp câu chuyện hòa bình – góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp mà cuộc thi hướng đến.

Các thành viên ban giám khảo cuộc thi.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật của Duyên Quỳnh, chúng tôi không chỉ yêu mến màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt thời gian qua, mà còn trân trọng sự nỗ lực, vươn lên của cô trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt tới thế hệ trẻ. Chính vì điều đó, sau khi cân nhắc, chúng tôi lựa chọn Duyên Quỳnh hát ca khúc chủ đề với mong muốn cô tiếp nối hành trình ý nghĩa đó tại Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025."

Về phần mình, Duyên Quỳnh cho biết cơ duyên đưa cô đến vai trò đặc biệt này là nhờ sự kết nối của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ngay từ lần đầu đọc lời bài hát Shine for Peace, cô đã thật sự xúc động. Ca khúc không chỉ có giai điệu trẻ trung, sôi động mà còn truyền tải mạnh mẽ tinh thần bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng tỏa sáng của những cô gái trẻ Việt Nam.

Ca sĩ Duyên Quỳnh.

"Đặc biệt, câu hát 'Là em rạng ngời vượt ngàn muôn sóng khơi' đã chạm đến cảm xúc của tôi, khắc họa rõ nét hình ảnh thế hệ sinh viên dám ước mơ, dám chinh phục và mang trong mình sứ mệnh lan tỏa thông điệp hòa bình. Đây chính là lý do khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò ý nghĩa này", Duyên Quỳnh nói.

Đây là lần hiếm hoi Duyên Quỳnh nhận lời hát ca khúc chủ đề cho một cuộc thi nhan sắc, mang lại cho cô nhiều trải nghiệm đặc biệt và khát khao lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến người nghe. "Được dùng giọng hát của mình để thổi hồn vào một thông điệp ý nghĩa, mang tính cộng đồng như vậy là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Hy vọng rằng qua bài hát này, khán giả không chỉ cảm nhận được sự hào hứng của cuộc thi, mà còn được truyền đi tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm và luôn hướng tới một Việt Nam rạng ngời, vươn ra thế giới", cô chia sẻ.

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, việc tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho ca khúc Shine for Peace là một bước đi đầy hứng khởi với Duyên Quỳnh. Nếu ca khúc trước truyền tải thông điệp về sự gắn kết, tình yêu quê hương, đất nước thì Shine for Peace lan tỏa sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn ra thế giới của thế hệ sinh viên Việt Nam. "Tôi tin rằng ca khúc không chỉ là nhạc chủ đề của cuộc thi, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để các bạn trẻ dám mơ ước lớn hơn, dám chinh phục thử thách và mạnh dạn lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương đến cộng đồng rộng lớn hơn", cô bộc bạch.

Tại sự kiện, Duyên Quỳnh hào hứng theo dõi thông tin về Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam. Nữ ca sĩ mong các thí sinh hãy luôn là chính mình, không ngại thử thách. "Mỗi chặng đường các bạn đi qua, dù khó khăn đến mấy, nếu các bạn giữ vững bản lĩnh, phát huy trí tuệ và đặc biệt mang theo trái tim nhân ái, thì chắc chắn các bạn sẽ tỏa sáng. Quan trọng nhất, hãy luôn mang trong mình tinh thần hòa bình, yêu thương và lòng trắc ẩn để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Bởi đó mới là giá trị bền vững và ý nghĩa nhất của một hoa hậu – một người truyền cảm hứng thực sự", Duyên Quỳnh bày tỏ.