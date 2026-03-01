Lý do đặc biệt giúp Linh Moon được đồng ý thực hiện "giấc mơ" trong lâu đài Nga

Có những giấc mơ bắt đầu từ điều rất nhỏ - một cô gái Hà Nội yêu cái đẹp, yêu âm nhạc và tự may cho mình những bộ váy đầu tiên chỉ để… được mặc thứ mình thích. Nhưng 14 năm sau, giấc mơ ấy mang tên Linh Moon đã bước vào một không gian mà ngay cả cô cũng từng nghĩ là không thể: sàn diễn giữa lòng một lâu đài hoàng gia nước Nga.

NTK Linh Moon (bên trái) và em gái là hot girl đình đám một thời Mi Vân.

Linh Moon và “giấc mơ” giữa lâu đài Nga

Tối 21-3, bộ sưu tập SOGNO NIGHT - Đêm của những giấc mơ sẽ được trình diễn tại Petrovsky Palace – một trong những công trình kiến trúc đặc biệt của Moscow, được xây dựng từ năm 1776 theo lệnh của Nữ hoàng Catherine Đại đế.

Với những bức tường gạch đỏ đặc trưng, mái vòm cao rộng và phong cách Neo-Gothic pha trộn kiến trúc Nga thế kỷ XVIII, Petrovsky Palace không chỉ là một công trình lịch sử hơn hai thế kỷ tuổi mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp quý tộc và nghệ thuật cổ điển giữa lòng thủ đô nước Nga.

Giữa không gian ấy, một nhà thiết kế Việt Nam sẽ kể câu chuyện “giấc mơ” của mình bằng thời trang.

Linh Moon hiện sinh sống tại Moscow được hai năm. Năm đầu tiên, chị chủ yếu tổ chức các chương trình áo dài cho cộng đồng người Việt. Nhưng khi hiểu hơn về đời sống văn hóa Nga – nơi khán giả mặc trang phục lộng lẫy mỗi khi đến nhà hát, nơi nghệ thuật là nhu cầu tinh thần thiết yếu – chị bắt đầu ấp ủ một giấc mơ lớn hơn: đưa thiết kế Việt vào chính những không gian biểu tượng của nước Nga.

May mắn mỉm cười khi ban quản lý lâu đài bày tỏ sự yêu mến với người Việt và đồng ý cho tổ chức show. Đó cũng là lần đầu tiên một chương trình thời trang được thực hiện tại đây.

Hai mẫu thiết kế sẽ được trình diễn trong lâu đài.

SOGNO NIGHT – khi thời trang là một cuộc đối thoại văn hóa

“SOGNO” trong tiếng Ý nghĩa là “giấc mơ”. Với Linh Moon, giấc mơ ấy mang nhiều tầng nghĩa: Giấc mơ bước ra thế giới, giấc mơ chạm đến không gian tráng lệ từng chỉ dám tưởng tượng, và giấc mơ để thời trang Việt được cất tiếng nói riêng.

Bộ sưu tập không phải áo dài – bởi theo chị, không gian lâu đài đòi hỏi những thiết kế mang tinh thần công chúa, quý tộc nhưng vẫn hiện đại. Những phom dáng bồng bềnh, chất liệu mềm mại, cấu trúc sang trọng được thực hiện 60-70% bởi thợ thủ công trong nước trước khi hoàn thiện để trình diễn tại Nga.

Linh Moon chọn hướng tiếp cận tinh tế không treo logo, không backdrop phô trương, không MC giới thiệu nghệ sĩ. Toàn bộ đêm diễn là sự hòa quyện tự nhiên giữa thời trang – âm nhạc – không gian lịch sử như một thước phim điện ảnh.

Khách mời là giới tinh hoa thời trang Nga: Đại diện các tập đoàn tổ chức hoa hậu, chủ tạp chí thời trang, fashionista và KOLs.

Chị em Linh Moon - Mi Vân cùng đồng hành trên con đường thiết kế thời trang.

Âm nhạc ngẫu hứng giữa mái vòm hoàng gia

Điểm đặc biệt của SOGNO NIGHT là âm nhạc không “chạy theo” người mẫu. Ngược lại, các nghệ sĩ sẽ chơi live và ứng biến theo từng bước catwalk.

Giọng ca thính phòng Phạm Thu Hà – người được xem là “nàng thơ” của Linh Moon – sẽ trình diễn trong vai trò vedette đặc biệt. Là nghệ sĩ nổi tiếng kỹ tính khi chọn sân khấu, sự xuất hiện của chị cho thấy niềm tin vào ý tưởng nghệ thuật lần này.

Bên cạnh đó là tiếng saxophone của Quyền Thiện Đắc và phần ngẫu hứng của nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng. Không có kịch bản âm nhạc cố định. Các nghệ sĩ sẽ quan sát người mẫu, không gian, ánh sáng để quyết định giai điệu ngay trong khoảnh khắc đó.

Sự “rủi ro” ấy chính là tinh thần mà Linh Moon theo đuổi: Nghệ thuật phải sống, phải thở và phải va chạm thật.

Ít ai biết, 14 năm trước, Linh Moon khởi nghiệp với vỏn vẹn 20 triệu đồng cùng em gái hot girl Mi Vân. Xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, từng giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chị đến với thời trang ban đầu chỉ vì… muốn tự thiết kế đồ cho mình.

Nhưng đam mê dần trở thành con đường. Từ những thiết kế đầu tiên cho bạn bè, nghệ sĩ, thương hiệu của chị lớn lên cùng niềm tin rằng phụ nữ phải được mặc những gì tôn vinh họ nhất – bất kể ở giai đoạn nào của cơ thể.

Hôm nay, giấc mơ ấy được đặt giữa một lâu đài hơn hai thế kỷ tuổi.