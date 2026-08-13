Lý do chiếc ghế nhựa có 1 lỗ tròn ở giữa

Chiếc ghế nhựa thấp xuất hiện từ quán ăn vỉa hè, hàng nước cho tới căn bếp của nhiều gia đình, quen thuộc đến mức ít ai để ý đến chiếc lỗ tròn nằm chính giữa mặt ghế. Chi tiết tưởng chỉ để trang trí này thực tế lại đảm nhiệm nhiều công dụng trong cả quá trình sản xuất lẫn sử dụng.

Ghế nhựa có lẽ là một trong những món đồ gia dụng dễ bắt gặp nhất trong đời sống. Giá thành không quá cao, nhẹ, dễ lau rửa và đặc biệt có thể xếp chồng hàng chục chiếc nên loại ghế này được sử dụng rộng rãi tại gia đình, hàng quán, trường học hay những nơi thường xuyên cần thêm chỗ ngồi. Nếu quan sát những mẫu ghế nhựa đúc nguyên khối phổ biến, nhiều người sẽ nhận ra một đặc điểm khá thú vị: chính giữa mặt ghế thường xuất hiện một lỗ tròn hoặc khe hở có kích thước vừa đủ để luồn vài ngón tay. Nó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Đằng sau chi tiết rất nhỏ này là hàng loạt tính toán thực dụng của nhà sản xuất.

1. Giúp nhấc và di chuyển ghế dễ dàng hơnĐây là công dụng dễ nhận thấy nhất.

Ghế nhựa vốn nhẹ nhưng hình dáng của nó lại không phải lúc nào cũng thuận tiện để cầm. Thay vì phải cúi xuống ôm vào chân hoặc luồn tay dưới mặt ghế, người dùng chỉ cần đưa tay vào lỗ giữa mặt ghế rồi nhấc lên. Cách thiết kế này đặc biệt hữu ích tại quán ăn, quán nước hay các sự kiện - những nơi một người có thể phải thu dọn và di chuyển hàng chục chiếc ghế trong thời gian ngắn. Với những chiếc ghế thấp, việc có sẵn một vị trí để cầm cũng giúp thao tác nhanh và thuận tiện hơn. Một số mẫu không sử dụng lỗ tròn mà tạo khe dài trên mặt ghế cũng phục vụ công năng tương tự.

2. Hỗ trợ tách những chiếc ghế đang xếp chồng

Một ưu điểm rất lớn của ghế nhựa là có thể lồng nhiều chiếc vào nhau. Nhờ đó, hàng chục chiếc ghế chỉ chiếm một khoảng diện tích tương đối nhỏ khi không sử dụng. Tuy nhiên, thiết kế xếp chồng cũng tạo ra một vấn đề: hai mặt ghế nằm sát nhau đôi khi khá khó tách, đặc biệt nếu ghế được ép chặt trong lúc vận chuyển hoặc xếp lâu ngày. Chiếc lỗ ở giữa tạo thêm vị trí để người dùng luồn tay, giữ và kéo từng chiếc ghế ra. Đồng thời, khoảng hở cũng góp phần giúp không khí có đường lưu thông giữa các bề mặt khi ghế được lồng vào nhau, thay vì hai mặt phẳng kín áp sát hoàn toàn. Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng với những nơi phải liên tục xếp và lấy ghế như hàng quán, công dụng này lại khá thiết thực.

3. Nước không bị đọng giữa mặt ghế

Ghế nhựa không chỉ được sử dụng trong nhà. Ở quán ăn vỉa hè, sân nhà, ban công hay khu vực ngoài trời, ghế có thể gặp nước mưa hoặc bị dội nước trong quá trình vệ sinh. Nếu mặt ghế được thiết kế hơi lõm và hoàn toàn kín, nước có khả năng đọng lại trên bề mặt. Một lỗ thoát được bố trí ở vị trí thấp thích hợp sẽ tạo đường để nước chảy xuống, nhờ đó ghế nhanh khô hơn và người dùng cũng không phải mất công nghiêng từng chiếc để đổ nước. Tuy nhiên, công dụng này còn phụ thuộc vào thiết kế cụ thể của từng mẫu ghế. Không phải chiếc lỗ nào cũng được tạo ra chủ yếu để thoát nước, bởi hình dạng mặt ghế và vị trí lỗ giữa các sản phẩm có thể khác nhau.

4. Có liên quan đến thiết kế và quá trình sản xuất ghế nhựa

Phần lớn những chiếc ghế nhựa phổ thông được sản xuất bằng phương pháp ép phun. Nhựa nóng chảy được đưa vào khuôn, sau đó làm nguội để hình thành sản phẩm có kết cấu gần như nguyên khối. Trong quá trình thiết kế một sản phẩm nhựa như ghế, nhà sản xuất phải tính toán độ dày thành, các đường gân gia cường, hình dạng bề mặt và cách phân bố vật liệu. Mục tiêu là tạo được chiếc ghế đủ chắc chắn nhưng không sử dụng lượng nhựa quá mức cần thiết, đồng thời hạn chế các vấn đề có thể xuất hiện khi nhựa nguội và co lại. Bởi vậy, những khoảng rỗng, đường cong hay gân nằm dưới mặt ghế không chỉ phục vụ thẩm mỹ. Chúng là một phần của thiết kế kết cấu và khả năng sản xuất sản phẩm.

Riêng chiếc lỗ giữa mặt ghế có thể đồng thời mang lại các lợi ích trong sử dụng như tạo tay cầm và thoát nước. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần khoét một lỗ là chiếc ghế sẽ chắc hơn hoặc tiết kiệm được đáng kể nguyên liệu; độ bền của ghế phụ thuộc vào toàn bộ thiết kế, vật liệu và quy trình sản xuất.

Vì sao lỗ thường có hình tròn?

Đây cũng là điểm thú vị. Trên thực tế không phải ghế nhựa nào cũng có lỗ tròn: có loại dùng lỗ oval, khe dài hoặc nhiều lỗ nhỏ. Tuy nhiên, hình tròn xuất hiện khá phổ biến bởi cấu tạo đơn giản, không có góc nhọn và thuận tiện khi sử dụng làm vị trí cầm nắm.

Với sản phẩm nhựa, việc tránh những góc quá sắc còn có lợi về mặt thiết kế vì các góc có thể trở thành vị trí tập trung ứng suất. Một lỗ được bo tròn hợp lý sẽ tạo chuyển tiếp mềm hơn trên bề mặt. Quan trọng hơn, kích thước lỗ thường vừa đủ để người dùng luồn tay nhưng không chiếm quá nhiều diện tích mặt ghế. Đây là sự cân bằng giữa công năng và kết cấu chứ không phải một kích thước cố định áp dụng cho mọi nhà sản xuất.

Một chiếc lỗ nhỏ nhưng giải quyết nhiều việc

Điểm thú vị của chiếc ghế nhựa nằm ở chỗ gần như mọi chi tiết đều hướng tới tính thực dụng. Bốn chân hơi choãi giúp ghế ổn định hơn, các chân và mặt ghế được thiết kế để có thể lồng vào nhau, những đường gân phía dưới góp phần tăng độ cứng, còn chiếc lỗ quen thuộc ở giữa lại có thể hỗ trợ cầm nắm, tách ghế và thoát nước tùy thiết kế. Vì vậy, lần tới khi cầm chiếc ghế nhựa quen thuộc lên, có lẽ nhiều người sẽ nhìn chiếc lỗ ở giữa khác đi. Một chi tiết tưởng như được khoét cho có thực chất là ví dụ khá điển hình cho cách một món đồ bình dân được tối ưu để dễ sản xuất, dễ cất giữ và thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.