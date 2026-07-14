Lý do châu Âu bị bỏ lại trong cuộc đua không gian với Mỹ, Nga và Trung Quốc

Bloomberg đã nêu lý do châu Âu đang tụt lại phía sau Mỹ, Nga và Trung Quốc trong cuộc đua không gian.

Các quốc gia châu Âu đang bị tụt lại phía sau các đối thủ lớn trong cuộc đua không gian do thiếu nghiêm trọng các phương tiện phóng hạng nặng. Đây là nhận định được Bloomberg đưa ra trong một bài phân tích mới.

Theo hãng tin này, trong 5 năm qua, Nga, Trung Quốc và Mỹ đã phóng hàng trăm vệ tinh lên quỹ đạo, thử nghiệm nhiều hệ thống mới và tích cực triển khai các vệ tinh thanh sát có khả năng tiếp cận những vật thể khác trên quỹ đạo để theo dõi hoạt động.

Bloomberg ước tính 3 quốc gia này đã đầu tư khoảng 200 tỷ USD vào việc phát triển năng lực quốc phòng và tình báo trong không gian trong giai đoạn trên.

Trong khi đó, châu Âu lại vắng bóng trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt này do lợi ích giữa các quốc gia thành viên chưa đồng nhất, ngân sách quốc gia còn hạn chế và đặc biệt là thiếu số lượng tên lửa hạng nặng cần thiết để thực hiện nhiều chuyến phóng lên quỹ đạo mỗi năm.

Năm 2025, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chỉ thực hiện 4 vụ phóng tên lửa hạng nặng Ariane 6. Mỗi tên lửa có khả năng đưa tải trọng gần 22 tấn lên quỹ đạo.

Do hạn chế về năng lực sản xuất và hạ tầng, ESA hiện chỉ có thể thực hiện tối đa 10 vụ phóng Ariane 6 mỗi năm.

Trong khi đó, Mỹ tiến hành khoảng 15 vụ phóng mỗi tháng. Tên lửa Falcon Heavy, phương tiện phóng có tải trọng lớn nhất của Mỹ, có khả năng đưa tới 64 tấn hàng hóa lên quỹ đạo, gần gấp 3 lần Ariane 6.

Theo Bloomberg, châu Âu sẽ phải chi hàng tỷ euro nếu muốn thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực này.

"Nếu châu Âu thực sự muốn trở thành một cường quốc không gian tự chủ, họ phải có khả năng tự đáp ứng nhu cầu triển khai vệ tinh của mình. Đó là nền tảng cơ bản để trở thành một cường quốc không gian theo bất kỳ nghĩa nào", Phó Giáo sư Bleddyn Bowen, chuyên gia về chính trị học không gian tại Đại học Durham (Anh), nhận định với Bloomberg.