Lý do bất ngờ khiến Chưởng môn phái Thanh Thành có thể giao đấu với Mike Tyson

LÝ DO THẬT SỰ KHIẾN MÀN THÁCH ĐẤU TỪ HƠN 18 NĂM TRƯỚC BỊ ĐỔ BỂ

Theo truyền thông Trung Quốc, võ sư Hà Đạo Quân – Chưởng môn phái Thanh Thành là người sở hữu trình độ cao bậc nhất ở làng võ cổ truyền nước này. Thời gian gần đây, sau khi chứng kiến nhiều trường hợp các võ sư cổ truyền gặp thất bại khi giao đấu thì nhiều người lại phải nhắc tới Hà Đạo Quân.

Ngày 29/6 vừa qua, website XW.QQ (Trung Quốc) có bài viết với tiêu đề: "Vào thời điểm đó, Hà Đạo Quân đã gửi chiến thư thách đấu tới Mike Tyson. Tại sao Mike Tyson lại không dám chiến đấu? Đây mới là lý do thực sự".

Theo XW.QQ thì vào năm 2001, Hà Đạo Quân đã thách đấu Mike Tyson với tư cách là hậu duệ 36 tuổi của môn phái Thanh Thành ở tỉnh Tứ Xuyên, là võ sư cao cấp, là nhà vô địch võ thuật quốc tế và là chủ tịch của Hiệp hội nghiên cứu Kungfu tỉnh Tứ Xuyên. Màn thách đấu được đưa ra không lâu sau khi Hà Đạo Quân thực hiện nhiều màn võ thuật gây xôn xao vào thời điểm đó, đặc biệt là màn cho xe tải chèn qua người và không cần những tấm ván gỗ để hỗ trợ.

Đã hơn 18 năm kể từ lần thách đấu gây xôn xao năm đó, dù màn thách đấu này nhiều lần được giới võ và truyền thông nhắc tới nhưng Hà Đạo Quân vẫn chưa từng một lần nhận được hồi âm từ phía huyền thoại người Mỹ. Thế nên, "cuộc chiến trong mơ" giữa hai nhân vật này cũng không thể trở thành hiện thực.

Hà Đạo Quân từng thách đấu Mike Tyson từ hơn 18 năm trước nhưng không thành công.

Theo XW.QQ thì lý do thực sự khiến trận đấu này không thể diễn ra không nằm ở phía Mike Tyson mà hoàn toàn thuộc về phía Hà Đạo Quân. Nguyên nhân cũng hoàn toàn không phải bởi Hà Đạo Quân thiếu tiền để mời Mike Tyson giao đấu bởi có rất nhiều đơn vị ở Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra kinh phí để tài trợ cho Chưởng môn phái Thanh Thành.

Lý do mấu chốt nằm ở việc thời điểm đó, Hà Đạo Quân chưa đủ điều kiện để thách đấu Mike Tyson. Khi đó, Mike Tyson là thành viên đã đăng ký của Hiệp hội Quyền Anh thế giới. Mọi trận đấu của Mike Tyson đều phải đảm bảo được sự chấp thuận của Hiệp hội Quyền Anh thế giới.

Thời điểm đó, Mike "Thép" cũng đã giành danh hiệu vô địch hạng nặng thế giới mà theo quy định của các tổ chức quyền Anh thì chỉ có 15 võ sĩ hàng đầu thế giới là những thành viên đã đăng ký của Hiệp hội Quyền Anh thế giới mới đủ điều kiện để thách đấu Mike Tyson. Mặt khác, những người này muốn đấu Mike Tyson cũng phải bắt đầu từ vòng loại. Nói chung, điều kiện đầu tiên và cũng quan trọng nhất để thách đấu Mike Tyson là phải giành danh hiệu các giải quyền Anh nhà nghề để lọt vào top 15 võ sĩ mạnh nhất thế giới.

Tất nhiên, Hà Đạo Quân dù có là "đại cao thủ", võ công có cao siêu tới đâu ở Trung Quốc thì ông vẫn không nằm trong top 15 võ sĩ giỏi nhất theo xếp hạng của Hiệp hội Quyền Anh thế giới. Vì thế, Hà Đạo Quân tất nhiên không thể đủ điều kiện thách đấu với Mike.

Hơn 18 năm trước, Hà Đạo Quân không đủ điều kiện để đấu Mike Tyson.

Về yếu tố cân nặng thì thời điểm đó, Hà Đạo Quân nặng khoảng 80kg. Ngay cả khi Mike Tyson "phá lệ" để đồng ý giao đấu thì Hà Đạo Quân cũng buộc phải tăng trọng lượng thêm khoảng 10kg để giảm đi sự chênh lệch về hạng cân.

Theo XW.QQ, việc tăng cân khả năng là không khó với Hà Đạo Quân nhưng nếu tăng thêm 10kg, chắc chắn tốc độ ra đòn của ông sẽ bị giảm sút và đó sẽ là bất lợi rất lớn nếu chưởng môn người Trung Quốc giao đấu với võ sĩ số một thế giới ở thời điểm đó. Nên nhớ, ở thời kỳ đỉnh cao, Mike Tyson sở hữu cú đấm sấm sét" với lực vào khoảng trên 500kg.

MIKE TYSON SẼ CHẤP NHẬN TỈ THÍ NẾU HÀ ĐẠO QUÂN TÁI THÁCH ĐẤU?

Tóm lại, có nhiều lý do khiến màn thách đấu của Hà Đạo Quân bị đổ bể, trong đó lý do quan trọng nhất nằm ở việc Hà Đạo Quân không đủ điều kiện, do không nằm ở top 15 võ sĩ mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo tờ báo Trung Quốc thì đó là câu chuyện của hơn 18 năm trước. Còn thời điểm hiện tại, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Mike Tyson đã giải nghệ từ lâu và không còn chịu sự ràng buộc của bất kỳ một tổ chức quyền Anh nhà nghề nào.

Nếu thời điểm hiện tại, Hà Đạo Quân muốn thách đấu một lần nữa, ông có thể gửi trực tiếp thông điệp của mình tới Mike Tyson thay vì gửi gián tiếp qua một hiệp hội quyền Anh. Trong trường hợp đáp ứng số kinh phí đủ lớn để "hấp dẫn" Mike Tyson thì kịch bản để huyền thoại người Mỹ nhận lời giao đấu là điều khả thi.

So với 18 năm trước thì nếu bây giờ Hà Đạo Quân thách đấu, cơ hội thành công của ông sẽ cao hơn rất nhiều.

Gần đây, Mike Tyson đã quyết định tái xuất và võ sĩ Yi Long ở Trung Quốc được cho là muốn thách đấu tới Mike. Nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng nếu Hà Đạo Quân có thể tỉ thí với cựu võ sĩ người Mỹ, đó mới là kịch bản thú vị nhất. Vấn đề là liệu Hà Đạo Quân có đủ trình độ và sự tự tin để tái thách đấu huyền thoại người Mỹ hay không, đây vẫn là điều chưa có lời giải đáp.