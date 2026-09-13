Lý do Apple "giấu nhẹm" iPhone 18 tiêu chuẩn: Nước cờ đầy toan tính của tân CEO John Ternus

Thay vì ra mắt trọn bộ như thông lệ hàng năm, dường như Táo khuyết đang ấp ủ một chiến lược kinh doanh hoàn toàn mới nhằm tối ưu hóa doanh thu trong bối cảnh thị trường công nghệ có nhiều biến động.

Sự kiện rạng sáng 10/9 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử của Apple, không chỉ vì màn chào sân ấn tượng của tân CEO John Ternus hay chiếc iPhone gập đầu tiên, mà còn bởi sự "mất tích" hoàn toàn của iPhone 18 bản tiêu chuẩn.

Tại sự kiện vừa qua, tâm điểm chú ý đổ dồn vào iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là chiếc iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đắt đỏ nhất trong lịch sử hãng. Bằng việc loại bỏ mẫu máy tiêu chuẩn có mức giá dễ tiếp cận nhất khỏi danh sách ra mắt, Apple đang trực tiếp hướng nhóm khách hàng muốn nâng cấp điện thoại trong dịp cuối năm nay sang các dòng máy đắt tiền hơn.

3 mẫu iPhone mới đã được Apple ra mắt, tuy nhiên iPhone 18 tiêu chuẩn lại vắng bóng khác với thường lệ

Sự thay đổi này diễn ra đúng vào thời điểm Apple đang phải đối phó với tình trạng thiếu hụt RAM toàn cầu, dẫn đến chi phí linh kiện leo thang. Việc định hướng người dùng mua các phiên bản Pro không chỉ giúp hãng bù đắp chi phí sản xuất mà còn tạo ra một cú hích lớn về mặt doanh thu. Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, bà Nabila Popal, nhận định đây là một chiến lược vô cùng khôn khéo. Nhờ đó, Apple có thể phân bổ lượng máy xuất xưởng đồng đều hơn và dồn toàn bộ hào quang mùa thu cho kỷ nguyên màn hình gập mới mà không sợ các mẫu máy giá rẻ làm lu mờ.

Dòng iPhone 18 tiêu chuẩn không xuất hiện

Bên cạnh sự vắng mặt của iPhone 18, giới công nghệ cũng chứng kiến sự lu mờ của dòng điện thoại siêu mỏng. Từng gây bão vào năm ngoái, nhưng thực tế doanh số của iPhone Air lại khá ảm đạm với chỉ khoảng 7,7 triệu máy được bán ra trong bốn quý. Đối thủ trực tiếp là Galaxy S25 Edge của Samsung cũng chung số phận khi chỉ đạt mức 2,3 triệu máy trong năm quý. Những con số khiêm tốn chiếm chưa tới 1,8% tổng doanh số này cho thấy người dùng không thực sự mặn mà với việc đánh đổi thời lượng pin hay hiệu năng chỉ để lấy một thiết kế mỏng nhẹ.

Dù vậy, nỗ lực nghiên cứu công nghệ siêu mỏng của Apple không hề lãng phí. Những kinh nghiệm quý báu từ dự án iPhone Air dường như đã được Táo khuyết tái sử dụng và tinh chỉnh tối đa để tạo ra thiết kế bản lề hoàn hảo cho chiếc iPhone Duo vừa trình làng.

Mẫu điện thoại siêu mỏng iPhone Air cũng không xuất hiện

Sự vắng mặt trong tháng 9 không có nghĩa là iPhone 18 bị khai tử. Nhiều chuyên gia dự đoán mẫu máy này sẽ được lùi lịch công bố sang đầu năm 2027, bắt cặp cùng với iPhone 18e hoặc thậm chí là sự trở lại của iPhone Air 2. Nếu kịch bản này diễn ra, Apple chính thức bước vào một chu kỳ sản phẩm tương tự như Samsung. Cụ thể, các mẫu điện thoại tiêu chuẩn hoặc giá rẻ sẽ khuấy đảo thị trường mùa xuân, trong khi sân khấu mùa thu được dành trọn vẹn cho các dòng flagship cao cấp và thiết bị gập đột phá.

Để dọn đường cho chiến lược mới, cách định giá của Apple cũng đang được thiết lập lại một cách vô cùng cứng rắn. Thay vì thói quen giảm 100 USD cho thế hệ cũ mỗi khi có máy mới, hãng đã âm thầm tăng giá iPhone 17 lên mức 900 USD và iPhone 16 lên 800 USD. Sự chênh lệch này giúp tạo ra một khoảng trống hoàn hảo, làm nền móng vững chắc để iPhone 17e tỏa sáng ở mức 600 USD, đồng thời hợp thức hóa mức giá có phần nhỉnh hơn của iPhone 18 khi chiếc máy này chính thức lộ diện vào mùa xuân năm sau.

Theo CNET