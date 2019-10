Lý Đình Vũ ra đầu thú, khai "có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải"?

Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trên báo Thanh niên, khoảng 10h30 phút trưa nay (20/10), Lý Đình Vũ (37 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã đến công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú.

Vũ được xác định là người thứ 3 liên quan vụ xả trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch Nhà máy nước sạch sông Đà - nơi cung cấp nước sạch cho nhiều địa bàn thành phố Hà Nội.

"Sau khi hoàn thành các thủ tục ban đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án", Đại tá Phạm Văn Lương thông tin với báo Thanh niên.

Theo ghi nhận của báo Công an nhân dân, khi Lý Đình Vũ bỏ trốn, công an tỉnh Hòa Bình chia làm nhiều tổ công tác ráo riết truy lùng đối tượng này. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh và công an huyện Thuận Thành phát hiện Vũ đang có mặt tại khu vực giáp với huyện Thuận Thành.

Các thùng chất thải mà nhóm nghi can đổ trộm ở Hòa Bình. Ảnh: Lao động

Sau khi ra đầu thú, Lý Đình Vũ khai khi biết đồng bọn là Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt giữ, Vũ đã bỏ trốn qua nhiều địa phương như tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Tin từ báo Dân trí cho hay, tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Lương cho biết trên Zing.vn: "Ban đầu, Vũ khai có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải. Lời khai này đang được làm rõ".

Trước đó, trong chia sẻ trên tờ Người đưa tin, bà Nguyễn Thị M. (xã Xuân Lâm, tỉnh Bắc Ninh - mẹ của Lý Đình Vũ) nói hiện gia đình làm nghề thu mua, sản xuất dây chun và Vũ chủ yếu dùng xe tải để đi giao hàng cho khách. Bà M. nói gia đình trước đó có vay mượn được một khoản mua xe tải cho Vũ chạy kiếm thêm thu nhập.

Trước khi Lý Đình Vũ ra đầu thú, công an đã tạm giữ khẩm cấp 2 đối tượng là Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Đại và Thám khai hôm 6/10 được Lý Đình Vũ thuê lái xe tải từ Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, lấy chất thải vào 10 thùng, khoảng 10m3, rồi đi về xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, gửi xe ở đó.

Đến ngày 8/10, Đại, Thám và Vũ dùng 2 ô tô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xả trộm.

Trong vụ việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật hình sự.