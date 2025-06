Lưu ý quan trọng khi chuyển và rút tiền không cần thẻ qua mã QR

Cash by Code là gì?

Cash by Code là dịch vụ cho phép người dùng rút tiền mặt tại cây ATM hoặc quầy giao dịch mà không cần sử dụng thẻ ATM vật lý. Người dùng chỉ cần tạo một mã giao dịch duy nhất thông qua ứng dụng ngân hàng di động, sau đó sử dụng mã này để xác nhận và rút tiền. Hình thức này đặc biệt hữu ích trong trường hợp quên thẻ hoặc muốn gửi tiền cho người khác mà không cần tiết lộ thông tin tài khoản.

Trước hết, tính tiện lợi là điểm nổi bật của dịch vụ này. Bạn không cần mang theo thẻ ATM khi ra ngoài – chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet là có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro quên thẻ hoặc bị mất thẻ.

Thứ hai, Cash by Code đảm bảo tính an toàn cao hơn so với phương thức truyền thống. Mỗi mã giao dịch chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn và chỉ sử dụng được một lần, giúp ngăn chặn các rủi ro mất cắp hoặc bị lợi dụng thông tin.

Ngoài ra, quá trình giao dịch rất nhanh chóng. Việc tạo mã và rút tiền tại ATM chỉ mất vài phút, phù hợp với những tình huống cần tiền mặt khẩn cấp. Dịch vụ cũng rất linh hoạt: bạn có thể sử dụng mã để rút tiền cho bản thân hoặc gửi cho người thân, bạn bè sử dụng mà không cần cung cấp thông tin tài khoản.

Phân biệt giữa Cash by Code và rút tiền bằng mã QR

Cả hai phương thức này đều không yêu cầu thẻ ATM vật lý, nhưng có sự khác biệt trong cách thực hiện.

Với Cash by Code, người dùng tạo mã số trên ứng dụng ngân hàng và nhập mã đó tại ATM để rút tiền. Mã số có hiệu lực trong thời gian nhất định và thường được ưu tiên về tính bảo mật cao.

Trong khi đó, rút tiền bằng mã QR sử dụng camera tại ATM để quét mã được tạo trên ứng dụng ngân hàng. Phương thức này đơn giản và nhanh hơn, không cần nhập mã số, phù hợp với người ưa chuộng sự tiện lợi.

Tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân, người dùng có thể lựa chọn hình thức phù hợp nhất. Cả hai đều mang lại sự an toàn và linh hoạt trong việc tiếp cận nguồn tiền mặt.

Những lưu ý quan trọng khi rút tiền không cần thẻ

Không phải cây ATM nào cũng hỗ trợ tính năng này. Bạn chỉ có thể thực hiện giao dịch tại các ATM thuộc ngân hàng có cung cấp dịch vụ rút tiền bằng mã Code hoặc mã QR.

Mã giao dịch được tạo ra chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không sử dụng kịp thời, mã sẽ hết hạn và trở nên vô hiệu.

Đối với Cash by Code, nếu nhập sai mã quá 3 lần, tài khoản có thể bị khóa tạm thời và số tiền sẽ được hoàn trả về tài khoản để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, số tiền bạn muốn rút tại ATM cần trùng khớp với số tiền đã được thiết lập từ trước trên ứng dụng ngân hàng. Hạn mức rút tiền cũng sẽ phụ thuộc vào từng ngân hàng và loại tài khoản của bạn.

Rút tiền không cần thẻ qua các phương thức rút tiền thông qua mã Code hoặc mã QR được xem là an toàn nếu bạn tuân thủ các biện pháp bảo mật cơ bản. Các ngân hàng áp dụng nhiều lớp bảo mật như mã hóa thông tin, mã giao dịch chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, và yêu cầu xác thực đa yếu tố.

Tuy nhiên, người dùng cần cẩn thận không chia sẻ mã giao dịch và luôn kiểm tra máy ATM trước khi sử dụng để tránh các thiết bị đánh cắp thông tin.

Đức Anh (TH)