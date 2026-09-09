Lưu Diệc Phi xóa ảnh chụp chung với CEO Bvlgari sau "cơn bão tẩy chay" cắt ảnh Hồ Ngọc Hà

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà cùng xuất hiện tại một sự kiện trang sức ở Thượng Hải nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên Trung Quốc đăng lại ảnh chung nhưng không có Hồ Ngọc Hà khiến một bộ phận khán giả Việt Nam phản ứng gay gắt.

Mới đây, Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà có dịp hội ngộ tại một sự kiện của Bvlgari ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một khung hình với bà Laura Burdese, Tổng giám đốc điều hành (CEO) toàn cầu của thương hiệu trang sức xa xỉ Bvlgari và dành cho nhau những khoảnh khắc thân thiện trước ống kính.

Lưu Diệc Phi đăng ảnh chụp cùng bà Laura Burdese, CEO toàn cầu của thương hiệu trang Bvlgari - Ảnh: Instagram yifei_cc

Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh được chia sẻ trên Instagram, một chi tiết nhanh chóng được khán giả Việt Nam chú ý. Trong khi Hồ Ngọc Hà đăng bức ảnh chụp chung cả ba người, tài khoản của Lưu Diệc Phi lại đăng phiên bản đã được cắt khung, chỉ còn cô và bà Laura Burdese.

Cộng đồng mạng Việt Nam bình luận trên trang Instagram của Lưu Diệc Phi - Ảnh chụp màn hình

Sự khác biệt trong hai bài đăng khiến một bộ phận cư dân mạng Việt Nam bàn luận. Một số người cho rằng việc cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh là thiếu tinh tế, trong khi những người khác nhận định chưa thể biết đây là chủ ý cá nhân của Lưu Diệc Phi hay chỉ đơn giản là cách lựa chọn ảnh phù hợp với nội dung bài đăng.

Bức ảnh chụp chung do Hồ Ngọc Hà đăng - Ảnh: Instagram hongocha

Đến trưa ngày 9/9 theo giờ Việt Nam, nữ diễn viên "Câu chuyện Hoa Hồng" đã chính thức xóa tấm ảnh "thị phi" này trên trang cá nhân.

Trước đó, vào tối 7/9, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý có mặt tại Thượng Hải để tham dự sự kiện Bvlgari Eclettica: High Jewelry & Watches. Chương trình quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc và quốc tế.

Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện trong thiết kế haute couture của Tamara Ralph, kết hợp cùng bộ trang sức Bvlgari được truyền thông trong nước ước tính có giá khoảng 42 tỷ đồng. Hình ảnh nữ ca sĩ bên Kim Lý nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà tại 2026 Eclettica International He Event Shanghai

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi cũng là một trong những gương mặt nổi bật tại sự kiện. Nữ diễn viên lựa chọn bộ lễ phục của Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2026, kết hợp trang sức cao cấp của thương hiệu. Sina và nhiều trang tin giải trí Trung Quốc dành sự quan tâm lớn cho màn xuất hiện của cô.

Ngoài Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà, sự kiện còn quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc như Lưu Gia Linh, Ngô Lỗi và Thái Y Lâm. Đây được xem là một trong những hoạt động đáng chú ý của Bvlgari tại Thượng Hải trong thời gian này.

Diễn viên Lưu Diệc Phi

Đây cũng không phải lần đầu Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi gặp nhau tại một sự kiện quốc tế. Hai người từng cùng xuất hiện tại triển lãm Serpenti Infinito của Bvlgari ở Thượng Hải vào tháng 1/2025. Khi đó, Hồ Ngọc Hà tham dự với tư cách Bạn thân Thương hiệu Bvlgari Việt Nam, trong khi Lưu Diệc Phi là một trong những đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng.

Ở sự kiện năm 2025, hình ảnh Hồ Ngọc Hà đứng cạnh Lưu Diệc Phi và minh tinh Anne Hathaway từng nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông Việt Nam. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, trang sức quốc tế và gặp gỡ nhiều ngôi sao nổi tiếng.