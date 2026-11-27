Nếu là người theo dõi Lưu Diệc Phi lâu năm, ai cũng biết nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp nổi tiếng là người cực kỳ chung thủy với đồ dùng cá nhân.

Ngày 27/11, cái tên Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo chỉ vì cô... đổi điện thoại. Điều khiến mọi người ngạc nhiên không nằm ở việc cô sử dụng iPhone 18 Pro Max, mà bởi trước đó, Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng với sự trung thành đáng kinh ngạc dành cho chiếc Huawei Mate X5.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, hình ảnh nữ diễn viên gắn liền với chiếc điện thoại gập của Huawei đã trở nên quen thuộc. Giữa thời điểm các dòng smartphone liên tục được nâng cấp, thay đổi mẫu mã, việc Lưu Diệc Phi vẫn kiên trì sử dụng một thiết bị cũ đến vài năm khiến nhiều người không khỏi ấn tượng. Khi hình ảnh cô chuyển sang sử dụng iPhone 18 Pro Max được chú ý, không ít cư dân mạng đã hài hước cảm thán: “Sống đủ lâu để chứng kiến Lưu Diệc Phi đổi điện thoại!”.

Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng với sự trung thành đáng kinh ngạc dành cho chiếc Huawei Mate X5. Ảnh: Weibo

Nhưng hiện tại, cô đã chuyển sang dùng iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Weibo

Nếu là người theo dõi Lưu Diệc Phi lâu năm, ai cũng biết nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp nổi tiếng là người cực kỳ chung thủy với đồ dùng cá nhân. Nữ diễn viên từng gắn bó với chiếc áo khoác đỏ 10 năm, ghế ngồi nghỉ trên phim trường 18 năm. Mặc cho giới giải trí luôn đua nhau chạy theo những món đồ công nghệ mới nhất để khẳng định đẳng cấp, Lưu Diệc Phi lại hoàn toàn đứng ngoài guồng quay đó.

Chính vì hình ảnh ấy đã quá sâu đậm trong tâm trí khán giả, việc Lưu Diệc Phi bất ngờ dừng sử dụng chiếc máy "tri kỷ" để cập nhật lên mẫu flagship mới nhất từ nhà Táo khuyết đã tạo nên một cơn sốt thảo luận thú vị. Với một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Lưu Diệc Phi, ngay cả những thay đổi trong thói quen sử dụng đồ công nghệ cũng có thể thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cư dân mạng bông đùa rằng hóa ra sức hút từ hiệu năng và hệ sinh thái của chiếc iPhone 18 Pro Max mạnh đến mức ngay cả một người vốn "ngại thay đổi" như Lưu Diệc Phi cũng không thể làm lơ. Bên cạnh đó, việc Lưu Diệc Phi chỉ đổi điện thoại cũng trở thành chủ đề hot cho thấy sức hút của một ngôi sao hạng S. Mỗi động thái, dù là nhỏ nhất trong đời sống thường ngày của nữ diễn viên đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Lưu Diệc Phi làm gì cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Ảnh: X

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, trong gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi ra mắt năm 2002 với phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney – vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi là biểu tượng Cbiz khó thay thế. Ảnh: Weibo

Dù ít đóng phim hơn so với trước, Lưu Diệc Phi vẫn luôn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz (thậm chí dẫn đầu bảng xếp hạng Baidu năm 2025 dù không có phim mới). Cô còn là đại sứ nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên xuất hiện thảm đỏ với phong cách thanh lịch, sang trọng.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng kín tiếng về đời tư. Trong suốt sự nghiệp, cô mới chỉ công khai hẹn hò với tài tử xứ Hàn Song Seung Hun. Hiện tại ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi sống độc thân hạnh phúc trong biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị, yêu thiên nhiên, chăm sóc thú cưng. Cô duy trì lối sống lành mạnh và vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên không cần "dao kéo".

Ảnh: Weibo

Dù ít đóng phim hơn so với trước, Lưu Diệc Phi vẫn luôn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo



